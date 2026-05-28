FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表のキャプテンは、これまでの活動から引き続きとなる場合は遠藤航だ。

リヴァプールに所属する遠藤は、2022年ワールドカップ終了後に前キャプテンの吉田麻也に代わって就任した。以降、3年半にわたって森保一監督二次政権を主将としてけん引している。ただし、遠藤は大会直前まで負傷離脱しており、コンディション面が不安視される。そのため、これまでにもキャプテンマークを巻いてきた堂安律や久保建英、板倉滉らもゲームキャプテンを務めることが予想される。