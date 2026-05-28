北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。8大会連続8回目のワールドカップに出場する日本代表は、登録選手を発表した。
本記事では、ワールドカップ2026に臨む日本代表のキャプテン、そして過去7大会のキャプテンを紹介する。
北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。8大会連続8回目のワールドカップに出場する日本代表は、登録選手を発表した。
本記事では、ワールドカップ2026に臨む日本代表のキャプテン、そして過去7大会のキャプテンを紹介する。
FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表のキャプテンは、これまでの活動から引き続きとなる場合は遠藤航だ。
リヴァプールに所属する遠藤は、2022年ワールドカップ終了後に前キャプテンの吉田麻也に代わって就任した。以降、3年半にわたって森保一監督二次政権を主将としてけん引している。ただし、遠藤は大会直前まで負傷離脱しており、コンディション面が不安視される。そのため、これまでにもキャプテンマークを巻いてきた堂安律や久保建英、板倉滉らもゲームキャプテンを務めることが予想される。
ワールドカップ初出場となった1998年大会では、井原正巳がキャプテンを務めた。井原は日本代表にとって初の大舞台で主将としてアルゼンチン、クロアチア、ジャマイカ戦すべてにフル出場した。
日本と韓国の共同開催となった2002大会では、日本代表は開催国として出場。この大会でチームキャプテンを務めた森岡隆三だが、初戦のベルギー戦で負傷して、以降欠場。同選手に代わって宮本恒靖がキャプテンを務め、初のグループステージ突破、決勝トーナメント進出に導いた。
3大会連続の出場となったドイツ大会では、宮本恒靖がキャプテンを務めた。初戦オーストラリア戦、クロアチア戦でフル出場したが、最終節となるブラジルとの一戦ではベンチスタートとなり、代わりに中澤佑二がキャプテンマークを巻いて先発出場した。
4大会連続のワールドカップ出場となった日本代表では、大会直前に長谷部誠がキャプテンに抜擢。初戦カメルーン戦、オランダ戦、デンマーク戦で先発出場し、2度目の決勝トーナメント進出に貢献。PK戦の末に敗れたラウンド16パラグアイ戦にもフル出場した。
前回大会に続き、ブラジル大会でも日本代表のキャプテンを長谷部誠が務めた。コートジボワール、ギリシャ、そしてコロンビアのグループステージ3試合すべてに先発出場した。日本代表は1勝もできず、グループC最下位で敗退した。
6大会連続のワールドカップ出場となった日本代表では、長谷部誠が3大会連続でキャプテンを務める。コロンビア、セネガル、ポーランド戦すべてに先発出場して、2大会ぶり3度目の決勝トーナメント進出を成し遂げる。ラウンド16ベルギー戦にもフル出場したが、チームは後半アディショナルタイムに失点し、2-0からの大逆転負けを喫して初のベスト8にはまたしても手が届かなかった。
日本代表歴代最長キャプテンを努めた長谷部だが、今大会を最後に代表から引退した。
カタール大会の日本代表キャプテンを務めたのは吉田麻也。長谷部誠の代表引退を機にキャプテンマークを託された吉田は、グループステージ全試合にフル出場。ドイツ、スペイン相手の大金星獲得に大きく貢献した。初めて2大会連続の決勝トーナメント進出となったラウンド16クロアチア戦でも同選手はフル出場したが、チームはPK戦の末に敗れた。
5月15日(金)にFIFAワールドカップ2026に向けて発表されたメンバー26選手は以下の通り。
|ポジション
|選手名
|所属
|GK
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|鈴木彩艶
|パルマ
|DF
|長友佑都
|FC東京
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV
|板倉滉
|アヤックス
|渡辺剛
|フェイエノールト
|冨安健洋
|アヤックス
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|瀬古歩夢
|ル・アーヴル
|菅原由勢
|ブレーメン
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン
|MF／FW
|遠藤航
|リヴァプール
|伊東純也
|ヘンク
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|小川航基
|NECナイメヘン
|前田大然
|セルティック
|堂安律
|フランクフルト
|上田綺世
|フェイエノールト
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|中村敬斗
|スタッド・ランス
|佐野海舟
|マインツ
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|鈴木唯人
|フライブルク
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク
|後藤啓介
|シント＝トロイデンVV
8大会連続8度目のワールドカップに出場する日本代表は、グループステージでグループFに入り、初戦でオランダ代表、続く第2節でチュニジア代表、そしてグループステージ最終節でスウェーデン代表と対戦する。
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|放送・配信
|6/15(月)
5:00
|オランダvs日本
|ダラス・スタジアム
（アメリカ）
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/21(日)
13:00
|チュニジアvs日本
|エスタディオ・モンテレイ
（メキシコ）
|【テレビ】日本テレビ、NHK BS
【ネット】DAZN
|6/26(金)
8:00
|日本vsスウェーデン
|ダラス・スタジアム
（アメリカ）
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
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