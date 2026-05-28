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サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)キャプテンは誰？歴代主将もおさらい

ワールドカップ
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【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表のキャプテンは誰？過去大会のキャプテンも紹介する。

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北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。8大会連続8回目のワールドカップに出場する日本代表は、登録選手を発表した。

本記事では、ワールドカップ2026に臨む日本代表のキャプテン、そして過去7大会のキャプテンを紹介する。

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    ワールドカップ2026 代表キャプテンは誰？

    FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表のキャプテンは、これまでの活動から引き続きとなる場合は遠藤航だ。

    リヴァプールに所属する遠藤は、2022年ワールドカップ終了後に前キャプテンの吉田麻也に代わって就任した。以降、3年半にわたって森保一監督二次政権を主将としてけん引している。ただし、遠藤は大会直前まで負傷離脱しており、コンディション面が不安視される。そのため、これまでにもキャプテンマークを巻いてきた堂安律や久保建英、板倉滉らもゲームキャプテンを務めることが予想される。

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    ワールドカップ1998（フランス大会）

    キャプテン：井原正巳

    ワールドカップ初出場となった1998年大会では、井原正巳がキャプテンを務めた。井原は日本代表にとって初の大舞台で主将としてアルゼンチン、クロアチア、ジャマイカ戦すべてにフル出場した。

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    ワールドカップ2002（日韓大会）

    キャプテン：森岡隆三

    日本と韓国の共同開催となった2002大会では、日本代表は開催国として出場。この大会でチームキャプテンを務めた森岡隆三だが、初戦のベルギー戦で負傷して、以降欠場。同選手に代わって宮本恒靖がキャプテンを務め、初のグループステージ突破、決勝トーナメント進出に導いた。

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    ワールドカップ2006（ドイツ大会）

    キャプテン：宮本恒靖

    3大会連続の出場となったドイツ大会では、宮本恒靖がキャプテンを務めた。初戦オーストラリア戦、クロアチア戦でフル出場したが、最終節となるブラジルとの一戦ではベンチスタートとなり、代わりに中澤佑二がキャプテンマークを巻いて先発出場した。

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    ワールドカップ2010（南アフリカ大会）

    キャプテン：長谷部誠

    4大会連続のワールドカップ出場となった日本代表では、大会直前に長谷部誠がキャプテンに抜擢。初戦カメルーン戦、オランダ戦、デンマーク戦で先発出場し、2度目の決勝トーナメント進出に貢献。PK戦の末に敗れたラウンド16パラグアイ戦にもフル出場した。

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    ワールドカップ2014（ブラジル大会）

    キャプテン：長谷部誠

    前回大会に続き、ブラジル大会でも日本代表のキャプテンを長谷部誠が務めた。コートジボワール、ギリシャ、そしてコロンビアのグループステージ3試合すべてに先発出場した。日本代表は1勝もできず、グループC最下位で敗退した。

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    ワールドカップ2018（ロシア大会）

    キャプテン：長谷部誠

    6大会連続のワールドカップ出場となった日本代表では、長谷部誠が3大会連続でキャプテンを務める。コロンビア、セネガル、ポーランド戦すべてに先発出場して、2大会ぶり3度目の決勝トーナメント進出を成し遂げる。ラウンド16ベルギー戦にもフル出場したが、チームは後半アディショナルタイムに失点し、2-0からの大逆転負けを喫して初のベスト8にはまたしても手が届かなかった。

    日本代表歴代最長キャプテンを努めた長谷部だが、今大会を最後に代表から引退した。

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    ワールドカップ2022（カタール大会）

    キャプテン：吉田麻也

    カタール大会の日本代表キャプテンを務めたのは吉田麻也。長谷部誠の代表引退を機にキャプテンマークを託された吉田は、グループステージ全試合にフル出場。ドイツ、スペイン相手の大金星獲得に大きく貢献した。初めて2大会連続の決勝トーナメント進出となったラウンド16クロアチア戦でも同選手はフル出場したが、チームはPK戦の末に敗れた。

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    日本代表のW杯招集メンバー

    5月15日(金)にFIFAワールドカップ2026に向けて発表されたメンバー26選手は以下の通り。

    ポジション選手名所属
    GK早川友基鹿島アントラーズ
    大迫敬介サンフレッチェ広島
    鈴木彩艶パルマ
    DF長友佑都FC東京
    谷口彰悟シント＝トロイデンVV
    板倉滉アヤックス
    渡辺剛フェイエノールト
    冨安健洋アヤックス
    伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
    瀬古歩夢ル・アーヴル
    菅原由勢ブレーメン
    鈴木淳之介FCコペンハーゲン
    MF／FW遠藤航リヴァプール
    伊東純也ヘンク
    鎌田大地クリスタル・パレス
    小川航基NECナイメヘン
    前田大然セルティック
    堂安律フランクフルト
    上田綺世フェイエノールト
    田中碧リーズ・ユナイテッド
    中村敬斗スタッド・ランス
    佐野海舟マインツ
    久保建英レアル・ソシエダ
    鈴木唯人フライブルク
    塩貝健人ヴォルフスブルク
    後藤啓介シント＝トロイデンVV

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    日本代表のW杯試合日程

    8大会連続8度目のワールドカップに出場する日本代表は、グループステージでグループFに入り、初戦でオランダ代表、続く第2節でチュニジア代表、そしてグループステージ最終節でスウェーデン代表と対戦する。

    試合日時対戦カード試合会場放送・配信
    6/15(月)
    5:00    		オランダvs日本ダラス・スタジアム
    （アメリカ）    		【テレビ】NHK、BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/21(日)
    13:00    		チュニジアvs日本エスタディオ・モンテレイ
    （メキシコ）    		【テレビ】日本テレビ、NHK BS
    【ネット】DAZN
    6/26(金)
    8:00    		日本vsスウェーデンダラス・スタジアム
    （アメリカ）    		【テレビ】NHK、BSP4K
    【ネット】DAZN

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    • 「DAZN SOCCER」に加入できるのは、DAZNとの直接の契約者のみ。
    • 「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。
    • パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。
    • 現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

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