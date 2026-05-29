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Yuta Tokuma

ワールドカップ2026にC・ロナウドとメッシは出場する？

ワールドカップ
ポルトガル
アルゼンチン
クリスティアーノ・ロナウド
リオネル・メッシ

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026にサッカー界の2大スター、クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシは出場するのだろうか。

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カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。日本代表も出場する今大会には、多くのスター選手が出場する予定だ。2008年から10年間にわたって世界最高の選手に贈られるバロンドールを独占し、一時代を築いたクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシのサッカー界の2大スターは今大会にも出場するのだろうか。

本記事では、C・ロナウドとメッシの今大会出場の可能性と両選手の過去大会の成績を紹介する。

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    クリスティアーノ・ロナウドはW杯に出場する？

    ポルトガル代表で長年活躍し、同国史上最多となる226キャップ、143得点を記録するクリスティアーノ・ロナウド。欧州予選での一発退場による出場停止の心配があったものの、処分が見送られた同選手は、5月19日に発表されたワールドカップ2026に向けた登録メンバーに順当に選出された。

    現在41歳のストライカーは、2006年大会で初めてワールドカップに出場し、直近の5大会すべてでプレーしている。仮に今大会でもピッチに立つことになれば、史上初めてワールドカップ6大会に出場した選手となる。

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    リオネル・メッシはW杯に出場する？

    アルゼンチン代表キャプテンとして臨んだ前回のワールドカップ2022でついに大会制覇を成し遂げたリオネル・メッシ。アルゼンチン代表は現時点で登録メンバーを発表していないが、5月12日に発表された予備メンバーリストの中に同選手は含まれている。

    仮に最終登録メンバーに入り、ピッチに立つことになれば、2006年大会の初出場から5大会連続でプレーするメッシにとって、これが6度目のワールドカップとなり、ロナウドとともに史上初の快挙を成し遂げることになる。

    ただし、メッシは所属するインテル・マイアミの試合でハムストリングを痛めて途中交代しており、ワールドカップ2026に向けてどのような影響があるか不透明な状況だ。

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    クリスティアーノ・ロナウドのW杯成績は？

    • 代表：ポルトガル
    • 所属：アル・ナスル（サウジアラビア）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：1985年2月5日(41歳)
    • W杯通算成績：5大会22試合8得点2アシスト

    ■W杯過去大会成績

    大会個人成績チーム成績
    2006(ドイツ)6試合1G0A4位
    2010(南アフリカ)4試合1G1Aラウンド16
    2014(ブラジル)3試合1G1Aグループステージ
    2018(ロシア)4試合4G0Aラウンド16
    2022(カタール)5試合1G0A準々決勝

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    リオネル・メッシのW杯成績は？

    • 代表：アルゼンチン
    • 所属：インテル・マイアミ（アメリカ）
    • ポジション：FW
    • 生年月日：198年6月24日(38歳)
    • W杯通算成績：5大会26試合13得点8アシスト

    ■W杯過去大会成績

    大会個人成績チーム成績
    2006(ドイツ)3試合1G1A準々決勝
    2010(南アフリカ)5試合0G1A準々決勝
    2014(ブラジル)7試合4G1A2位
    2018(ロシア)4試合1G2Aラウンド16
    2022(カタール)7試合7G3A優勝

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    クリスティアーノ・ロナウドのW杯試合日程は？

    クリスティアーノ・ロナウドが主将を務め、出場が見込まれるポルトガル代表は、グループステージでグループKに入り、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、そしてコロンビアと対戦してノックアウトステージ進出を目指す。

    ■ポルトガル代表のW杯試合日程

    試合日時対戦相手放送・配信
    6/18(木)
    2:00    		グループK
    第1節    		DRコンゴ【テレビ】フジテレビ系列、BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/24(水)
    2:00    		グループK
    第2節    		ウズベキスタン【テレビ】NHK、BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/28(日)
    8:30    		グループK
    第3節    		コロンビア【テレビ】フジテレビ系列、BSP4K
    【ネット】DAZN

    ※日本時間表記

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    リオネル・メッシのW杯試合日程は？

    リオネル・メッシのメンバー入りが予想される王者アルゼンチン代表は、グループステージでグループJに入り、アルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。

    ■アルゼンチン代表のW杯試合日程

    試合日時対戦相手放送・配信
    6/17(水)
    10:00    		グループJ
    第1節    		アルジェリア【テレビ】NHK、BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/23(火)
    2:00    		グループJ
    第2節    		オーストリア【テレビ】BSP4K
    【ネット】DAZN
    6/28(日)
    11:00    		グループJ
    第3節    		ヨルダン【テレビ】NHK、BSP4K
    【ネット】DAZN

    ※日本時間表記

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    • 「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。
    • パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。
    • 現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

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    すでにDAZNに加入している場合でも、DMM×DAZNホーダイへの移行が可能となっている。

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