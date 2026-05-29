ワールドカップ2026にC・ロナウドとメッシは出場する？

アルゼンチン代表キャプテンとして臨んだ前回のワールドカップ2022でついに大会制覇を成し遂げたリオネル・メッシ。アルゼンチン代表は現時点で登録メンバーを発表していないが、5月12日に発表された予備メンバーリストの中に同選手は含まれている。

仮に最終登録メンバーに入り、ピッチに立つことになれば、2006年大会の初出場から5大会連続でプレーするメッシにとって、これが6度目のワールドカップとなり、ロナウドとともに史上初の快挙を成し遂げることになる。

ただし、メッシは所属するインテル・マイアミの試合でハムストリングを痛めて途中交代しており、ワールドカップ2026に向けてどのような影響があるか不透明な状況だ。