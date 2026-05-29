ワールドカップ2026にC・ロナウドとメッシは出場する？

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。日本代表も出場する今大会には、多くのスター選手が出場する予定だ。2008年から10年間にわたって世界最高の選手に贈られるバロンドールを独占し、一時代を築いたクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシのサッカー界の2大スターは今大会にも出場するのだろうか。
本記事では、C・ロナウドとメッシの今大会出場の可能性と両選手の過去大会の成績を紹介する。
カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催のFIFAワールドカップ2026が6月に開幕する。日本代表も出場する今大会には、多くのスター選手が出場する予定だ。2008年から10年間にわたって世界最高の選手に贈られるバロンドールを独占し、一時代を築いたクリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシのサッカー界の2大スターは今大会にも出場するのだろうか。
本記事では、C・ロナウドとメッシの今大会出場の可能性と両選手の過去大会の成績を紹介する。
ポルトガル代表で長年活躍し、同国史上最多となる226キャップ、143得点を記録するクリスティアーノ・ロナウド。欧州予選での一発退場による出場停止の心配があったものの、処分が見送られた同選手は、5月19日に発表されたワールドカップ2026に向けた登録メンバーに順当に選出された。
現在41歳のストライカーは、2006年大会で初めてワールドカップに出場し、直近の5大会すべてでプレーしている。仮に今大会でもピッチに立つことになれば、史上初めてワールドカップ6大会に出場した選手となる。
アルゼンチン代表キャプテンとして臨んだ前回のワールドカップ2022でついに大会制覇を成し遂げたリオネル・メッシ。アルゼンチン代表は現時点で登録メンバーを発表していないが、5月12日に発表された予備メンバーリストの中に同選手は含まれている。
仮に最終登録メンバーに入り、ピッチに立つことになれば、2006年大会の初出場から5大会連続でプレーするメッシにとって、これが6度目のワールドカップとなり、ロナウドとともに史上初の快挙を成し遂げることになる。
ただし、メッシは所属するインテル・マイアミの試合でハムストリングを痛めて途中交代しており、ワールドカップ2026に向けてどのような影響があるか不透明な状況だ。
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2006(ドイツ)
|6試合1G0A
|4位
|2010(南アフリカ)
|4試合1G1A
|ラウンド16
|2014(ブラジル)
|3試合1G1A
|グループステージ
|2018(ロシア)
|4試合4G0A
|ラウンド16
|2022(カタール)
|5試合1G0A
|準々決勝
|大会
|個人成績
|チーム成績
|2006(ドイツ)
|3試合1G1A
|準々決勝
|2010(南アフリカ)
|5試合0G1A
|準々決勝
|2014(ブラジル)
|7試合4G1A
|2位
|2018(ロシア)
|4試合1G2A
|ラウンド16
|2022(カタール)
|7試合7G3A
|優勝
クリスティアーノ・ロナウドが主将を務め、出場が見込まれるポルトガル代表は、グループステージでグループKに入り、コンゴ民主共和国、ウズベキスタン、そしてコロンビアと対戦してノックアウトステージ進出を目指す。
|試合日時
|節
|対戦相手
|放送・配信
|6/18(木)
2:00
|グループK
第1節
|DRコンゴ
|【テレビ】フジテレビ系列、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/24(水)
2:00
|グループK
第2節
|ウズベキスタン
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/28(日)
8:30
|グループK
第3節
|コロンビア
|【テレビ】フジテレビ系列、BSP4K
【ネット】DAZN
※日本時間表記
リオネル・メッシのメンバー入りが予想される王者アルゼンチン代表は、グループステージでグループJに入り、アルジェリア、オーストリア、ヨルダンと対戦する。
|試合日時
|節
|対戦相手
|放送・配信
|6/17(水)
10:00
|グループJ
第1節
|アルジェリア
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
|6/23(火)
2:00
|グループJ
第2節
|オーストリア
|【テレビ】BSP4K
【ネット】DAZN
|6/28(日)
11:00
|グループJ
第3節
|ヨルダン
|【テレビ】NHK、BSP4K
【ネット】DAZN
※日本時間表記
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また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。
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【1】DAZNに未加入の場合
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