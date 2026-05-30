【選手採点】PSGが連覇達成…アーセナルが苦しめるも及ばず | チャンピオンズリーグ決勝

マトヴェイ・サフォノフ（5/10）：

ハヴァーツの強烈なシュートで失点。サカの危険なクロスをカットし、ラインを飛び出してクリアも。PK戦を含め、決定的なセーブはなし。

アクラフ・ハキミ（7/10）：

守備でも攻撃でも鋭いスピードを見せ、高いフィットネスを証明。後半のFKでラヤを脅威にさらした。

マルキーニョス（6/10）：

不用意なクリアで先制点を許したが、後半にハヴァーツのシュートをブロックし失態を挽回。それ以外は堅実だった。

ウィリアン・パチョ（8/10）：

徐々にハヴァーツを封じ、アーセナルのロングボールにも対応。延長戦では6ヤードボックス内で決定的なクリアを見せた。

ヌーノ・メンデス（5/10）：

ドリブルやパスで存在感を示したが、ラストパスは決定力不足。守備ではサカを封じたものの、マドゥエケ投入後は苦戦。PKは失敗してしまった。