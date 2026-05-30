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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Tom Maston

【選手採点】PSGが連覇達成…アーセナルが苦しめるも及ばず | チャンピオンズリーグ決勝

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パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル
チャンピオンズ リーグ

パリ・サンジェルマンは土曜日の決勝でアーセナルと1-1で引き分け、PK戦を4-3で制しチャンピオンズリーグ連覇を達成した。後半、リーグ・アンの王者PSGはウスマン・デンベレのPKで同点に追いついた。PK戦ではヌーノ・メンデスが失敗したが、アーセナルが2度枠を外し、欧州王者の座はPSGに戻った。

CL決勝は5/31(日)午前1時キックオフ！
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チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

両チームの選手たちを採点する。

  • DembeleGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

    パリ・サンジェルマン

    得点者：ウスマン・デンベレ（64分）

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    マトヴェイ・サフォノフ（5/10）：

    ハヴァーツの強烈なシュートで失点。サカの危険なクロスをカットし、ラインを飛び出してクリアも。PK戦を含め、決定的なセーブはなし。

    アクラフ・ハキミ（7/10）：

    守備でも攻撃でも鋭いスピードを見せ、高いフィットネスを証明。後半のFKでラヤを脅威にさらした。

    マルキーニョス（6/10）：

    不用意なクリアで先制点を許したが、後半にハヴァーツのシュートをブロックし失態を挽回。それ以外は堅実だった。

    ウィリアン・パチョ（8/10）：

    徐々にハヴァーツを封じ、アーセナルのロングボールにも対応。延長戦では6ヤードボックス内で決定的なクリアを見せた。

    ヌーノ・メンデス（5/10）：

    ドリブルやパスで存在感を示したが、ラストパスは決定力不足。守備ではサカを封じたものの、マドゥエケ投入後は苦戦。PKは失敗してしまった。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    MF

    ジョアン・ネヴィス（5/10）：

    アーセナルに脅威が少なく、フィジカルを活かす場面は限られた。流れに取り残され、イエローカードも1枚受けた。パスは正確だったが、それ以上の活躍はなかった。

    ヴィティーニャ（7/10）：

    PSGがアーセナルを押し込むにつれ影響力を増した。試みたプレーすべてが成功したわけではないが、好攻撃の多くは彼の足元を通った。

    ファビアン・ルイス (5/10):

    前半は好位置を取ったが、冷静な判断を欠いた。それ以外は中盤でシンプルなパス回しに終始した。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    FW

    デジレ・ドゥエ（4/10）：

    12ヶ月前、この舞台を沸かせた選手とは別人のようだった。クロスは力みすぎ、シュートは枠を外れた。

    ウスマン・デンベレ（5/10）：

    冷静なPKでPSGに同点をもたらし、クヴァラツヘリアがPKを獲得したワンタッチパスも彼だった。しかしそれ以外は期待外れで、ヒンカピエやセンターバックを翻弄できず、無駄な動きが多かった。

    フヴィチャ・クヴァラツヘリア（5/10）：

    前半はモスケラとサカに抑えられ消極的だった。後半はPKを勝ち取り、ドリブルで脅威を与えたが、期待していたほどの活躍ではなかった。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    サブ＆監督

    ブラッドリー・バルコラ（4/10）：

    アーセナルDF裏に2度抜け出したが、タッチが重く、2度目のシュートは不発。

    ゴンサロ・ラモス（5/10）：

    延長戦でデンベレに代わって出場したが、ボールに触れる機会は少なかった。

    ウォーレン・ザイール＝エメリ（6/10）：

    延長戦序盤にルイスに代わり出場し、中盤に活力をもたらした。

    ルーカス・ベラルド（5/10）：

    後半にヴィティーニャと交代し、シンプルにプレーした。

    イリヤ・ザバルニー（5/10）：

    マルキーニョスを最後の15分間休ませた。

    ルイス・エンリケ（6/10）：

    前半はアーセナルの低いブロックを崩せず苦戦したが、後半開始時にヴィティーニャを前線に押し上げ、一定の効果を得た。内容は精彩を欠いたものの、再びチャンピオンズリーグの頂点に立ったことを喜んでいることだろう。

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    アーセナル

    得点者：ハヴァーツ（5分）

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    GK＆DF

    ダビド・ラヤ（7/10）：

    ゴールエリアから飛び出しルイスのシュートを危なげにキャッチ。デンベレのPKは止められなかったが、延長ではバルコラの突破を阻みクロスをカット。PK戦でも好セーブ。

    クリスティアン・モスケラ（4/10）：

    キックオフ前から弱点と指摘されていた。堅実な守備を見せたが、ペナルティエリア内でクヴァラツヘリアを倒しPK献上。直後に交代。

    ウィリアム・サリバ（6/10）：

    センターバックのパートナーほど決定的な働きはなかったが、守備で多くの重要な仕事をこなし、パスも正確だった。

    ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）：

    守備陣で圧倒的な存在感。チームを救う決定的なセーブを連発したが、PKを失敗。

    ピエロ・ヒンカピエ（7/10）：

    危険な攻撃陣に対して警戒心を強め、果敢に立ち向かい、ペナルティエリア内で好タックルを披露した。

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    MF

    デクラン・ライス（6/10）：

    期待されたほどの影響力は示せなかったが、走り回り、PSGの中盤を封じ込めるために奮闘した。

    マイルズ・ルイス＝スケリー（7/10）：

    19歳ながら大舞台で引けを取らず、冷静なパスと堅実な守備を見せた。終盤にはクヴァラツヘリアのシュートをポストに弾き返すブロックも決めた。

    マルティン・ウーデゴール（5/10）：

    粘り強いプレスとハヴァーツへの好パスで1チャンスを創出。主な役割は前線からの守備で、同点ゴール後に交代。

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    FW

    ブカヨ・サカ（6/10）：

    守備面で献身的に走り、チームを支えた。ただし、不用意なタックルで警告を受け、好機2度を逃した。

    カイ・ハヴァーツ（8/10）：

    序盤のゴールは圧巻。フィジカルで存在感を示し、攻撃の起点になった。

    レアンドロ・トロサール（7/10）：

    ハヴァーツへのアシストを記録。ボールを持った判断は的確だった。

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    サブ＆監督

    ユリエン・ティンバー（6/10）：

    復帰戦でサイドのチャンス作りは散漫だったが、徐々に調子を取り戻し、守備は堅実だった。

    ヴィクトル・ギェケレシュ（5/10）：

    試合の流れに乗れず、自陣でイライラから警告を受けた。終盤のシュートはディフレクトしてわずかに外れた。冷静なPKを決めた。

    ノニ・マドゥエケ（7/10）：

    鋭い突破でPKを勝ち取ったかと思われたが認められず。

    ガブリエウ・マルティネッリ（5/10）：

    2人の味方がフリーだった場面で決定的なパスを出せず、ボールを失う場面も散見された。PKは冷静に決めた。

    エベレチ・エゼ（5/10）：

    フィジカルを活かし、ボールを持ったときの落ち着きを見せたが、PKは外してしまった。

    マルティン・スビメンディ（5/10）：

    延長投入ながら足が重そうだった。

    ミケル・アルテタ（6/10）：

    決勝で負けたのは悔しい。戦術はほぼ完璧だったが、早すぎる得点で84分間もリードを守り続ける展開となり、モスケラの軽率なプレーがなければ勝っていたかもしれない。