2025-26AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に出場するJリーグクラブは？

出場資格：2024J1リーグ1位

最高成績：準決勝(2020)

昨季アジア成績：ACLEラウンド16

2024年J1リーグを制して2連覇を成し遂げたヴィッセル神戸。これにより、2季連続のACLE出場権を獲得した。昨季の同大会では、山東泰山の棄権により、同チームとの試合が無効となる不運に遭って、リーグステージで3位から5位に転落。そして、ラウンド16で対戦した光州FCに延長の末に敗れて敗退が決まった。

昨季のリベンジに燃える神戸は、移籍市場で目立った動きはないものの、昨年のJ1リーグと天皇杯の2冠を成し遂げたチームに大きな変化がないことは好材料。4季目を迎える吉田監督の下で、2020年の準決勝進出を上回り、クラブ史上初のアジアタイトルを目指せるか。

■リーグステージ（LS）試合日程