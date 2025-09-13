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2025-26AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）に出場するJリーグクラブは？

AFCチャンピオンズリーグエリート
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
FC町田ゼルビア
J1 リーグ

【AFCチャンピオンズリーグエリート】2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）にリーグステージに出場するJリーグクラブを紹介する。

ACLエリート決勝の町田戦を配信！
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2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）が9月15日に開幕する。昨季ACLEで川崎フロンターレが決勝進出を果たすも惜しくも届かなかった日本勢として3年ぶりの優勝を目指してJリーグから3クラブが参戦する。

本記事では2025-26シーズンACLEに出場するJリーグクラブ、試合日程、放送・配信予定を紹介する。

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  • Vissel Kobe v Shandong Taishan - AFC Champions League Elite East RegionGetty Images Sport

    ACLE2025-26 Jリーグ出場数・条件

    日本はアジアサッカー連盟（AFC）東地区のランキングで1位のため、3クラブがACLE出場権を獲得。昨季ACLE決勝で川崎フロンターレが敗れたため2025-26シーズンACLEの出場権を獲得できず、今大会に出場する3クラブは2024シーズンのJ1リーグ最終順位に基づいて決定し、1位～3位のトップ3がACLEリーグステージにストレートインする。

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    • 広告
  • vissel kobeGetty Images

    ヴィッセル神戸

    • 出場資格：2024J1リーグ1位
    • 最高成績：準決勝(2020)
    • 昨季アジア成績：ACLEラウンド16

    2024年J1リーグを制して2連覇を成し遂げたヴィッセル神戸。これにより、2季連続のACLE出場権を獲得した。昨季の同大会では、山東泰山の棄権により、同チームとの試合が無効となる不運に遭って、リーグステージで3位から5位に転落。そして、ラウンド16で対戦した光州FCに延長の末に敗れて敗退が決まった。

    昨季のリベンジに燃える神戸は、移籍市場で目立った動きはないものの、昨年のJ1リーグと天皇杯の2冠を成し遂げたチームに大きな変化がないことは好材料。4季目を迎える吉田監督の下で、2020年の準決勝進出を上回り、クラブ史上初のアジアタイトルを目指せるか。

    ■リーグステージ（LS）試合日程

    試合日時ラウンド対戦相手(H/A)放送/配信
    2025/9/17(水)
    21:15    		LS第1節vs上海海港(A)【ネット】DAZN
    2025/10/1(水)
    19:00    		LS第2節vsメルボルン・シティ(H)【ネット】DAZN
    2025/10/22(水)
    19:00    		LS第3節vs江原FC(A)【ネット】DAZN
    2025/11/5(水)
    19:00    		LS第4節vs蔚山HD(H)【ネット】DAZN
    2025/11/26(水)
    21:15    		LS第5節vs上海申花(A)【ネット】DAZN
    2025/12/9(火)
    19:00    		LS第6節vs成都蓉城(H)【ネット】DAZN
    2026/2/10(火)
    19:00    		LS第7節vsソウルFC(H)【ネット】DAZN
    2026/2/17(火)
    21:15    		LS第8節vsジョホール(A)【ネット】DAZN

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  • sanfrecce hiroshimaGetty Images

    サンフレッチェ広島

    • 出場資格：2024J1リーグ2位
    • 最高成績：ラウンド16(2014,2019)
    • 昨季アジア成績：ACL2準々決勝

    2024年J1リーグで優勝争いを演じながらもタイトルに手が届かず2位で終わったサンフレッチェ広島。それでも、トップ3に与えられるACLE出場権を7季ぶりに獲得した。昨季ACL2に参戦してグループステージを首位通過するも、出場資格のない選手を起用したことによる処分を科されて、準々決勝でまさかの敗退を喫する悔しい結果に終わった。

    サンフレッチェ広島は、2025季を前に大幅な選手の入れ替えがあったものの、スキッベ監督体制4季目を迎えた今季、リーグ戦やカップ戦で安定した戦いを継続。不本意な結果に終わった昨季の教訓を活かしてアジアの舞台でもこの調子を維持できるか注目だ。

    ■リーグステージ（LS）試合日程

    試合日時ラウンド対戦相手(H/A)放送/配信
    2025/9/16(火)
    16:45    		LS第1節vsメルボルン・シティ(A)【ネット】DAZN
    2025/9/30(火)
    19:00    		LS第2節vs上海海港(H)【ネット】DAZN
    2025/10/21(火)
    19:00    		LS第3節vs蔚山HD(A)【ネット】DAZN
    2025/11/4(火)
    19:00    		LS第4節vs江原FC(H)【ネット】DAZN
    2025/11/25(火)
    21:15    		LS第5節vs成都蓉城(A)【ネット】DAZN
    2025/12/10(水)
    19:00    		LS第6節vs上海申花(H)【ネット】DAZN
    2026/2/10(火)
    19:00    		LS第7節vsジョホール(H)【ネット】DAZN
    2026/2/17(火)
    19:00    		LS第8節vsソウルFC(A)【ネット】DAZN

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  • machida zelviaGetty Images

    FC町田ゼルビア

    • 出場資格：2024J1リーグ3位
    • 最高成績：初出場
    • 昨季アジア成績：不出場

    2024年J1リーグで昇格組ながら大躍進を遂げた町田ゼルビア。シーズン途中まで首位に立っていたが、終盤に失速するも、最終的に3位でシーズンを終え、今季のACLE出場権を獲得した。これが同クラブにとって初めてのアジアカップ戦出場となる。

    町田ゼルビアは日本代表クラスの選手を複数擁するなど、戦力面でも充実。黒田監督体制3季目を迎える今季もここまでリーグ戦上位争いに絡んでおり、昨季の大躍進が決して偶然ではないことを証明している。クラブ史上初のアジアの舞台で、中国や韓国の強豪相手にどのような戦いを見せるか。まずはリーグステージ突破を目指したい。

    ■リーグステージ（LS）試合日程

    試合日時ラウンド対戦相手(H/A)放送/配信
    2025/9/16(火)
    19:00    		LS第1節vs町田ゼルビア(H)【ネット】DAZN
    2025/9/30(火)
    21:15    		LS第2節vsジョホール(A)【ネット】DAZN
    2025/10/21(火)
    21:15    		LS第3節vs上海海港(A)【ネット】DAZN
    2025/11/4(火)
    19:00    		LS第4節vsメルボルン・シティ(H)【ネット】DAZN
    2025/11/25(火)
    19:00    		LS第5節vs江原FC(A)【ネット】DAZN
    2025/12/9(火)
    19:00    		LS第6節vs蔚山HD(H)【ネット】DAZN
    2026/2/10(火)
    21:15    		LS第7節vs上海申花(A)【ネット】DAZN
    2026/2/17(火)
    19:00    		LS第8節vs成都蓉城(H)【ネット】DAZN

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  • ACLE2025-26｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)は『DAZN』が独占放映権を保有しており、決勝を含む全試合をライブ配信する。『DAZN』に加入する場合はいくつかの選択肢があるが、8月30日(日)まで期間限定販売されているサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」が特におすすめ。「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供となるが、『DAZN』が配信するすべてのサッカーコンテンツを視聴することが可能。ACLEだけでなく、6月11日(木)開幕の2026年北中米ワールドカップ(W杯)、Jリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ全試合などを楽しむことができる。

    また、「DAZN SOCCER」に7月20日(月・祝)までに加入すると最初の3カ月が月々980円(税込)になるキャンペーンを実施。通常は年間総額31,200円(税込)となるところ、キャンペーン期間中に加入すれば4,860円引きで初年度年間総額26,340円(税込)となる。

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    「DAZN SOCCER」へは、公式サイトから該当プランを選択し、案内に従って支払い情報などを入力するだけで加入することが可能。ただし、DAZNアプリからの加入は受け付けておらず、Webブラウザでのみ加入できる点には注意が必要だ。

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    1. DAZN公式サイトへアクセス
    2. 「サッカーを選択」をタップ
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    4. 支払い情報を入力して登録が完了！

    ※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。
    ※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。

    DAZN SOCCER 加入の注意事項

    • 「DAZN SOCCER」のコンテンツは「DAZN Standard」でも視聴可能。
    • 「DAZN SOCCER」に加入できるのは、DAZNとの直接の契約者のみ。
    • 「DAZN SOCCER」はモバイルキャリア決済での加入は不可。
    • パソコン、スマートフォンなどの「Webブラウザ」から登録可能。 DAZNアプリからは選択不可。
    • 現在DAZNプランに加入中の方は、契約期間満了後からの開始となる。また、支払い方法によっては、一度退会してからの手続きが必要となる。

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  • ACLE trophy(C)Getty images

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