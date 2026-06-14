北中米ワールドカップ(W杯)2026のグループF第1節で、オランダ代表と日本代表が対戦する。

本記事では、オランダvs日本の試合日程や放送予定など、最新情報を紹介する。

サッカー日本代表対オランダ代表の試合日程・会場

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ワールドカップ2026・グループFの第1節は、日本時間6月15日(月)に開催。ポット1のオランダとポット2の日本による直接対決は、午前5:00にキックオフ予定となっている。

試合会場はアメリカ・ダラスにあるダラススタジアム。最大収容人員数は通常時80,000人、立見席拡張時111,000人の大型スタジアムで、今大会ではオランダvs日本のほか、日本vsスウェーデンや準決勝など計9試合が開催予定だ。

グループF 第1節 オランダvs日本の開催予定

開始日時：2026年6月15日(月)

キックオフ時刻：午前5:00

会場：ダラススタジアム(アメリカ・ダラス)

※すべて日本時間。

「ダラススタジアム」試合当日の天気予報・予想気温は？

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キックオフ24時間前の『ウェザーニュース』の情報によれば、オランダvs日本が始まる現地時間6月14日(日)15:00の予想気温は32度。天気は曇りだが降水は0ミリとなっている。しかしその後、16:00には晴れとなり、17:00から1ミリの降水が予想されている。

6/14(日) 14:00 15:00

(キックオフ予定時刻) 16:00 17:00 18:00 天気 曇り 曇り 晴れ 雨 雨 気温 31℃ 32℃ 32℃ 32℃ 31℃ 降水 0ミリ 0ミリ 0ミリ 1ミリ 1ミリ

※天気予報はオランダvs日本キックオフ24時間前のウェザーニュース参照。実際の天候とは異なる場合があります。

オランダと日本、キャンプ地からの移動距離

ワールドカップ2026にて、日本はアメリカ・テネシー州のナッシュビル、オランダはアメリカ・ミズーリ州のカンザスシティに拠点を構えている。

ダラススタジアム(アメリカ・テキサス州アーリントン)までの直線距離概算は、日本のナッシュビルからが約1,018km、オランダのカンザスシティからが約742km。実際の移動方法によって負担の大きさは増減するため、一概には語れないが、オランダの方が有利な環境となっている。

サッカー日本代表対オランダ代表のNHKテレビ放送・DAZN配信予定

オランダvs日本は、ネット『DAZN』がライブ配信。地上波テレビ『NHK総合』と衛星放送『NHK BSプレミアム4K』、ネット『NHK ONE』でも生中継が行われる。なお、『DAZN』のライブ配信は無料で視聴することが可能だ。

その他、地上波『日本テレビ』や『フジテレビ』による放送は行われない。

対戦カード テレビ放送 ネット配信 2026/6/15(月)

5:00 地上波：NHK総合

衛星放送：NHK BSプレミアム4K DAZN(無料)

NHK ONE

※すべて日本時間。

※放送・配信予定は変更となる可能性があります。最新情報はNHKおよびDAZN公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表対オランダ代表の最新情報

サッカー日本代表対オランダ代表｜予想スタメン・フォーメーション

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

両チームの近況

サッカー日本代表 メンバーリスト

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▼GK

1 鈴木彩艶 （パルマ・カルチョ／イタリア）

12 大迫敬介 （サンフレッチェ広島）

23 早川友基 （鹿島アントラーズ）

▼DF

2 菅原由勢 （ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ）

3 谷口彰悟 （シント＝トロイデンVV／ベルギー）

4 板倉滉 （アヤックス／オランダ）

5 長友佑都 （FC東京）

16 渡辺剛 （フェイエノールト／オランダ）

20 瀬古歩夢 （ル・アーブル／フランス）

21 伊藤洋輝 （バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

22 冨安健洋 （アヤックス／オランダ）

25 鈴木淳之介 （FCコペンハーゲン／デンマーク）

▼MF/FW

6 町野修斗 （ボルシアMG／ドイツ）※6/12 追加招集

7 田中碧 （リーズ・ユナイテッド／イングランド）

8 久保建英 （レアル・ソシエダ／スペイン）

9 後藤啓介 （フライブルク／ドイツ）

10 堂安律 （フランクフルト／ドイツ）

11 前田大然 （セルティック／スコットランド）

13 中村敬斗 （スタッド・ランス／フランス）

14 伊東純也 （ヘンク／ベルギー）

15 鎌田大地 （クリスタル・パレス／イングランド）

17 鈴木唯人 （フライブルク／ドイツ）

18 上田綺世 （フェイエノールト／オランダ）

19 小川航基 （NECナイメヘン／オランダ）

24 佐野海舟 （マインツ／ドイツ）

26 塩貝健人 （ヴォルフスブルク／ドイツ）

▼監督

森保一

※遠藤航は6/12途中離脱。

オランダ代表のプロフィール

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■基本情報

W杯出場：13回目(2大会連続)

最高成績：準優勝(1974,1978,2010)

FIFAランク：8位

■日本代表との対戦戦績

3戦2勝1分け 6得点2失点

試合日時 大会名 結果 2009/9/5 国際親善試合 ○ 3-0 2010/6/19 ワールドカップ ○ 1-0 2013/11/16 国際親善試合 △ 2-2

オランダ代表 ロナルド・クーマン監督｜前日会見要旨

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ーー日本の印象については？

「彼らのプレースタイルは攻撃的だ。個々の選手について話すのは控えたい。彼らには実力があり、90分間フルインテンシティでプレーできる。しかし、チャンスがどこにあるのかも分かっている。時折、我々が利用できるスペースが生まれるだろう。日本を恐れてはいないが、リスペクトしている。なぜなら、彼らは強豪国に対しても良い結果を出してきたからだ。我々は対戦相手が誰なのかを理解しているので、準備はできている」

オランダ代表 メンバーリスト

▼GK

1 バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

13 ロビン・ルーフス （サンダーランド／イングランド）

23 マルク・フレッケン （レヴァークーゼン／ドイツ）

▼DF

2 ルシャレル・ヘールトルイダ （サンダーランド／イングランド）

4 フィルジル・ファン・ダイク （リヴァプール／イングランド）

5 ナタン・アケ （マンチェスター・シティ／イングランド）

6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ （ブライトン／イングランド）

15 ミッキー・ファン・デ・フェン （トッテナム・ホットスパー／イングランド）

22 デンゼル・ダンフリース （インテル／イタリア）

25 ヨレル・ハト （チェルシー／イングランド）

▼MF

3 マルテン・デ・ローン （アタランタ／イタリア）

7 ジャスティン・クライファート （ボーンマス／イングランド）

8 ライアン・グラフェンベルフ （リヴァプール／イングランド）

12 マッツ・ウィーファー （ブライトン／イングランド）

14 タイアニ・ラインデルス （マンチェスター・シティ／イングランド）

16 フース・ティル（PSV）

20 トゥーン・コープマイネルス （ユヴェントス／イタリア）

21 フレンキー・デ・ヨング （バルセロナ／スペイン）

26 クインテン・ティンバー （マルセイユ／フランス）

▼FW

9 ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）

10 メンフィス・デパイ （コリンチャンス／ブラジル）

11 コーディ・ガクポ （リヴァプール／イングランド）

17 ノア・ラング （ガラタサライ／トルコ）

18 ドニエル・マレン （ローマ／イタリア）

19 ブライアン・ブロビー （サンダーランド／イングランド）

24 クリセンシオ・サマーフィル （ウェストハム／イングランド）

▼監督

ロナルド・クーマン

オランダ代表のデータ・最新情報まとめ

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