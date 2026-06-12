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Aoi Fujimiya

日本代表とオランダ代表の所属クラブは？W杯2026メンバーの所属チーム一覧

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オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

サッカー日本代表とオランダ代表の所属クラブ一覧｜ワールドカップ2026登録メンバーを紹介。

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FIFAワールドカップ2026グループステージ初戦で対戦するサッカー日本代表とオランダ代表。両チームには欧州5大リーグをはじめ、国内外の強豪クラブで活躍する選手たちが数多く名を連ねている。

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本記事では、日本代表とオランダ代表の最新メンバーの所属クラブを紹介する。

サッカー日本代表とオランダ代表の所属クラブは？

FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表とオランダ代表には、欧州主要リーグや世界的なビッグクラブで活躍する選手が数多く選出されている。

日本代表はリヴァプールの遠藤航やバイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝、レアル・ソシエダの久保建英など、欧州トップリーグで実績を積む選手が中心だ。また、アヤックスやフェイエノールトといったオランダの名門クラブに所属する選手も複数おり、オランダサッカーへの理解が深いメンバー構成となっている。

一方のオランダ代表は、リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイクやコーディ・ガクポ、マンチェスター・シティのナタン・アケやティジャニ・ラインデルス、バルセロナのフレンキー・デ・ヨングなど世界屈指のクラブに所属する選手が揃う。

所属クラブの顔ぶれを見ると、両チームとも欧州主要リーグを主戦場とする選手が大半を占めているが、オランダ代表はプレミアリーグ所属選手の割合が特に高い点が特徴だ。

サッカー日本代表の所属クラブ一覧

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日本代表は欧州主要リーグを中心に活躍する選手が多く選出されている。登録メンバーの所属クラブは以下の通り。

ポジション選手名所属クラブ
GK鈴木彩艶パルマ
GK大迫敬介サンフレッチェ広島
GK早川友基鹿島アントラーズ
DF板倉滉アヤックス
DF冨安健洋アヤックス
DF渡辺剛フェイエノールト
DF伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
DF菅原由勢ヴェルダー・ブレーメン
DF谷口彰悟シント＝トロイデンVV
DF瀬古歩夢ル・アーヴルAC
DF鈴木淳之介FCコペンハーゲン
DF長友佑都FC東京
MF/FW町野修斗(※6/12 追加招集)ボルシアMG
MF/FW佐野海舟マインツ05
MF/FW鎌田大地クリスタル・パレス
MF/FW田中碧リーズ・ユナイテッド
MF/FW伊東純也KRCヘンク
MF/FW久保建英レアル・ソシエダ
MF/FW堂安律アイントラハト・フランクフルト
MF/FW中村敬斗スタッド・ランス
MF/FW鈴木唯人SCフライブルク
MF/FW上田綺世フェイエノールト
MF/FW前田大然セルティック
MF/FW小川航基NECナイメヘン
MF/FW塩貝健人VfLヴォルフスブルク
MF/FW後藤啓介シント＝トロイデンVV
(→フライブルク移籍決定)

※所属クラブは2025-26シーズン時点。
※遠藤航(リヴァプール)は6/12に負傷離脱が発表。

サッカーオランダ代表の所属クラブ一覧

Netherlands national teamGetty images

オランダ代表はプレミアリーグを中心に、ラ・リーガやセリエAなど欧州トップリーグで活躍する選手が多数選出されている。登録メンバーの所属クラブは以下の通り。

ポジション選手名所属クラブ
GKバート・フェルブルッヘンブライトン＆ホーヴ・アルビオン
GKロビン・ルーフスサンダーランド
GKマルク・フレッケンバイヤー・レバークーゼン
DFフィルジル・ファン・ダイクリヴァプール
DFナタン・アケマンチェスター・シティ
DFデンゼル・ダンフリースインテル
DFミッキー・ファン・デ・フェントッテナム・ホットスパー
DFヤン・ポール・ファン・ヘッケブライトン＆ホーヴ・アルビオン
DFヨレル・ハトチェルシー
DFルシャレル・ヘールトルイダサンダーランド
MFフレンキー・デ・ヨングFCバルセロナ
MFティジャニ・ラインデルスマンチェスター・シティ
MFライアン・フラーフェンベルフリヴァプール
MFトゥーン・コープマイネルスユベントス
MFマルテン・デ・ローンアタランタ
MFマッツ・ウィーファーブライトン＆ホーヴ・アルビオン
MFクインテン・ティンバーオリンピック・マルセイユ
MFフース・ティルPSVアイントホーフェン
FWコーディ・ガクポリヴァプール
FWメンフィス・デパイコリンチャンス
FWドニエル・マレンASローマ
FWジャスティン・クライファートボーンマス
FWブライアン・ブロビーサンダーランド
FWクリセンシオ・サマーフィルウェストハム・ユナイテッド
FWノア・ラングガラタサライ
FWワウト・ウェクホルストアヤックス
※所属クラブは2025-26シーズン時点。

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サッカー日本代表対オランダ代表の視聴方法は？

FIFAワールドカップ2026グループステージ第1節の日本代表対オランダ代表は、日本時間6月15日(月)午前5時にキックオフを迎える。グループF突破を目指す日本代表にとって重要な初戦となるため、日本国内でも複数の放送・配信サービスで中継が予定されている。

テレビでは『NHK総合』が生中継を実施するほか、『NHK BSプレミアム4K』では高精細な4K映像で視聴可能。大画面テレビで迫力ある映像を楽しみたい人におすすめだ。

インターネット配信では『DAZN』がライブ配信を実施予定。日本代表戦は無料配信対象となる見込みのため、アカウント登録のみで視聴できる可能性が高い。

また、『NHK ONE』でも同時配信や見逃し配信に対応予定となっており、外出先からスマートフォンやタブレットで観戦したい場合にも利用しやすい。

なお、日本戦以外の注目カードや決勝トーナメントを含む全104試合を視聴したい場合は、『DAZN』が有力な選択肢となる。

  • 試合：日本代表 vs オランダ代表
  • 日時：2026年6月15日(月) 5:00キックオフ(日本時間)
  • 会場：ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス)
  • テレビ放送：NHK総合
  • 4K放送：NHK BSプレミアム4K
  • ライブ配信：DAZN
  • 同時配信・見逃し配信：NHK ONE

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