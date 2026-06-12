FIFAワールドカップ2026グループステージ初戦で対戦するサッカー日本代表とオランダ代表。両チームには欧州5大リーグをはじめ、国内外の強豪クラブで活躍する選手たちが数多く名を連ねている。

本記事では、日本代表とオランダ代表の最新メンバーの所属クラブを紹介する。

サッカー日本代表とオランダ代表の所属クラブは？

FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表とオランダ代表には、欧州主要リーグや世界的なビッグクラブで活躍する選手が数多く選出されている。

日本代表はリヴァプールの遠藤航やバイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝、レアル・ソシエダの久保建英など、欧州トップリーグで実績を積む選手が中心だ。また、アヤックスやフェイエノールトといったオランダの名門クラブに所属する選手も複数おり、オランダサッカーへの理解が深いメンバー構成となっている。

一方のオランダ代表は、リヴァプールのフィルジル・ファン・ダイクやコーディ・ガクポ、マンチェスター・シティのナタン・アケやティジャニ・ラインデルス、バルセロナのフレンキー・デ・ヨングなど世界屈指のクラブに所属する選手が揃う。

所属クラブの顔ぶれを見ると、両チームとも欧州主要リーグを主戦場とする選手が大半を占めているが、オランダ代表はプレミアリーグ所属選手の割合が特に高い点が特徴だ。

サッカー日本代表の所属クラブ一覧

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日本代表は欧州主要リーグを中心に活躍する選手が多く選出されている。登録メンバーの所属クラブは以下の通り。

ポジション 選手名 所属クラブ GK 鈴木彩艶 パルマ GK 大迫敬介 サンフレッチェ広島 GK 早川友基 鹿島アントラーズ DF 板倉滉 アヤックス DF 冨安健洋 アヤックス DF 渡辺剛 フェイエノールト DF 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン DF 菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン DF 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV DF 瀬古歩夢 ル・アーヴルAC DF 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン DF 長友佑都 FC東京 MF/FW 町野修斗(※6/12 追加招集) ボルシアMG MF/FW 佐野海舟 マインツ05 MF/FW 鎌田大地 クリスタル・パレス MF/FW 田中碧 リーズ・ユナイテッド MF/FW 伊東純也 KRCヘンク MF/FW 久保建英 レアル・ソシエダ MF/FW 堂安律 アイントラハト・フランクフルト MF/FW 中村敬斗 スタッド・ランス MF/FW 鈴木唯人 SCフライブルク MF/FW 上田綺世 フェイエノールト MF/FW 前田大然 セルティック MF/FW 小川航基 NECナイメヘン MF/FW 塩貝健人 VfLヴォルフスブルク MF/FW 後藤啓介 シント＝トロイデンVV

(→フライブルク移籍決定)

※所属クラブは2025-26シーズン時点。

※遠藤航(リヴァプール)は6/12に負傷離脱が発表。

サッカーオランダ代表の所属クラブ一覧

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オランダ代表はプレミアリーグを中心に、ラ・リーガやセリエAなど欧州トップリーグで活躍する選手が多数選出されている。登録メンバーの所属クラブは以下の通り。

ポジション 選手名 所属クラブ GK バート・フェルブルッヘン ブライトン＆ホーヴ・アルビオン GK ロビン・ルーフス サンダーランド GK マルク・フレッケン バイヤー・レバークーゼン DF フィルジル・ファン・ダイク リヴァプール DF ナタン・アケ マンチェスター・シティ DF デンゼル・ダンフリース インテル DF ミッキー・ファン・デ・フェン トッテナム・ホットスパー DF ヤン・ポール・ファン・ヘッケ ブライトン＆ホーヴ・アルビオン DF ヨレル・ハト チェルシー DF ルシャレル・ヘールトルイダ サンダーランド MF フレンキー・デ・ヨング FCバルセロナ MF ティジャニ・ラインデルス マンチェスター・シティ MF ライアン・フラーフェンベルフ リヴァプール MF トゥーン・コープマイネルス ユベントス MF マルテン・デ・ローン アタランタ MF マッツ・ウィーファー ブライトン＆ホーヴ・アルビオン MF クインテン・ティンバー オリンピック・マルセイユ MF フース・ティル PSVアイントホーフェン FW コーディ・ガクポ リヴァプール FW メンフィス・デパイ コリンチャンス FW ドニエル・マレン ASローマ FW ジャスティン・クライファート ボーンマス FW ブライアン・ブロビー サンダーランド FW クリセンシオ・サマーフィル ウェストハム・ユナイテッド FW ノア・ラング ガラタサライ FW ワウト・ウェクホルスト アヤックス

※所属クラブは2025-26シーズン時点。

サッカー日本代表対オランダ代表の視聴方法は？

FIFAワールドカップ2026グループステージ第1節の日本代表対オランダ代表は、日本時間6月15日(月)午前5時にキックオフを迎える。グループF突破を目指す日本代表にとって重要な初戦となるため、日本国内でも複数の放送・配信サービスで中継が予定されている。

テレビでは『NHK総合』が生中継を実施するほか、『NHK BSプレミアム4K』では高精細な4K映像で視聴可能。大画面テレビで迫力ある映像を楽しみたい人におすすめだ。

インターネット配信では『DAZN』がライブ配信を実施予定。日本代表戦は無料配信対象となる見込みのため、アカウント登録のみで視聴できる可能性が高い。

また、『NHK ONE』でも同時配信や見逃し配信に対応予定となっており、外出先からスマートフォンやタブレットで観戦したい場合にも利用しやすい。

なお、日本戦以外の注目カードや決勝トーナメントを含む全104試合を視聴したい場合は、『DAZN』が有力な選択肢となる。

試合：日本代表 vs オランダ代表

日時：2026年6月15日(月) 5:00キックオフ(日本時間)

会場：ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス)

テレビ放送：NHK総合

4K放送：NHK BSプレミアム4K

ライブ配信：DAZN

同時配信・見逃し配信：NHK ONE

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