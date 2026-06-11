サッカー日本代表とオランダ代表の通算対戦成績は？過去の対戦結果一覧

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026グループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。欧州屈指の強豪として知られるオランダとの一戦は、日本にとって決勝トーナメント進出を占う重要な試合となる。
本記事では、日本代表とオランダ代表の通算対戦成績について紹介する。
サッカー日本代表とオランダ代表の通算対戦成績は？
サッカー日本代表とオランダ代表は、これまで国際Aマッチで3回対戦している。通算成績は日本の0勝1分2敗で、オランダからはまだ勝利を挙げられていない。
初対戦は2009年の国際親善試合で、オランダが3-0で勝利。翌2010年のFIFAワールドカップ南アフリカ大会ではグループステージ第2戦で対戦し、ウェスレイ・スナイデルのゴールによって日本が0-1で敗れた。
一方、2013年の国際親善試合では日本が強豪相手に意地を見せる。2点を先行されながらも、大迫勇也と本田圭佑のゴールで追いつき、2-2の引き分けに持ち込んだ。
ワールドカップ2026では約13年ぶりの対戦が実現。日本にとっては悲願の初勝利を目指す一戦となる。
|開催日
|大会・試合
|結果
|開催地
|2009年9月5日
|国際親善試合
|日本 0-3 オランダ
|エンスヘーデ(オランダ)
|2010年6月19日
|FIFAワールドカップ南アフリカ大会
|日本 0-1 オランダ
|ダーバン(南アフリカ)
|2013年11月16日
|国際親善試合
|日本 2-2 オランダ
|ヘンク(ベルギー)
|通算成績
|国際Aマッチ
|0勝1分2敗
|2得点・6失点
サッカー日本代表対オランダ代表の試合日程は？
サッカー日本代表とオランダ代表は、FIFAワールドカップ2026のグループステージ第1節で対戦する。日本にとってはグループF初戦となり、決勝トーナメント進出へ向けて重要な一戦だ。
試合は日本時間2026年6月15日(月)午前5時にキックオフ予定。会場はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアムとなっている。
|項目
|内容
|試合
|日本代表 vs オランダ代表
|大会
|FIFAワールドカップ2026 グループF第1節
|日時
|2026年6月15日(月) 5:00
|会場
|ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス)
サッカー日本代表対オランダ代表の放送・配信予定は？
FIFAワールドカップ2026グループステージ第1節の日本代表対オランダ代表は、日本時間2026年6月15日(月)午前5時にキックオフ予定。会場はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアムとなる。
テレビ放送は『NHK総合』で生中継されるほか、『NHK BSプレミアム4K』では4K映像で放送予定。世界屈指の強豪オランダとの注目カードを高画質で楽しめる。
ネット配信では『DAZN』がライブ配信を実施。日本代表戦は無料配信対象となる予定のため、DAZNアカウントを登録するだけで視聴できる。また、『NHK ONE』でも同時配信および見逃し配信が予定されている。
なお、ワールドカップ2026の全104試合をライブ視聴したい場合はDAZNがおすすめだ。日本代表戦だけでなく、各国の強豪同士による注目カードも視聴できる。
|項目
|内容
|試合
|日本代表 vs オランダ代表
|日時
|2026年6月15日(月) 5:00キックオフ
|会場
|ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス)
|NHK総合
|生中継
|NHK BSプレミアム4K
|4K生中継
|DAZN
|ライブ配信(無料枠対象)
|NHK ONE
|同時配信・見逃し配信
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