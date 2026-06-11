Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Memphis Depay Ayase Ueda(C)Getty Images
オランダvs日本はDAZNでも配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

サッカー日本代表とオランダ代表の通算対戦成績は？過去の対戦結果一覧

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

サッカー日本代表はオランダ代表に勝ったことがある？通算対戦成績を紹介。

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯を全試合ライブで見られるのはDAZNだけ！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引価格に

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026グループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。欧州屈指の強豪として知られるオランダとの一戦は、日本にとって決勝トーナメント進出を占う重要な試合となる。

オランダvs日本はDAZNでも配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

本記事では、日本代表とオランダ代表の通算対戦成績について紹介する。

サッカー日本代表とオランダ代表の通算対戦成績は？

サッカー日本代表とオランダ代表は、これまで国際Aマッチで3回対戦している。通算成績は日本の0勝1分2敗で、オランダからはまだ勝利を挙げられていない。

初対戦は2009年の国際親善試合で、オランダが3-0で勝利。翌2010年のFIFAワールドカップ南アフリカ大会ではグループステージ第2戦で対戦し、ウェスレイ・スナイデルのゴールによって日本が0-1で敗れた。

一方、2013年の国際親善試合では日本が強豪相手に意地を見せる。2点を先行されながらも、大迫勇也と本田圭佑のゴールで追いつき、2-2の引き分けに持ち込んだ。

ワールドカップ2026では約13年ぶりの対戦が実現。日本にとっては悲願の初勝利を目指す一戦となる。

開催日大会・試合結果開催地
2009年9月5日国際親善試合日本 0-3 オランダエンスヘーデ(オランダ)
2010年6月19日FIFAワールドカップ南アフリカ大会日本 0-1 オランダダーバン(南アフリカ)
2013年11月16日国際親善試合日本 2-2 オランダヘンク(ベルギー)
通算成績国際Aマッチ0勝1分2敗2得点・6失点

オランダvs日本はDAZNでも配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

サッカー日本代表対オランダ代表の試合日程は？

サッカー日本代表とオランダ代表は、FIFAワールドカップ2026のグループステージ第1節で対戦する。日本にとってはグループF初戦となり、決勝トーナメント進出へ向けて重要な一戦だ。

試合は日本時間2026年6月15日(月)午前5時にキックオフ予定。会場はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアムとなっている。

項目内容
試合日本代表 vs オランダ代表
大会FIFAワールドカップ2026 グループF第1節
日時2026年6月15日(月) 5:00
会場ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス)

オランダvs日本はDAZNでも配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

サッカー日本代表対オランダ代表の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026グループステージ第1節の日本代表対オランダ代表は、日本時間2026年6月15日(月)午前5時にキックオフ予定。会場はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアムとなる。

テレビ放送は『NHK総合』で生中継されるほか、『NHK BSプレミアム4K』では4K映像で放送予定。世界屈指の強豪オランダとの注目カードを高画質で楽しめる。

ネット配信では『DAZN』がライブ配信を実施。日本代表戦は無料配信対象となる予定のため、DAZNアカウントを登録するだけで視聴できる。また、『NHK ONE』でも同時配信および見逃し配信が予定されている。

なお、ワールドカップ2026の全104試合をライブ視聴したい場合はDAZNがおすすめだ。日本代表戦だけでなく、各国の強豪同士による注目カードも視聴できる。

項目内容
試合日本代表 vs オランダ代表
日時2026年6月15日(月) 5:00キックオフ
会場ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス)
NHK総合生中継
NHK BSプレミアム4K4K生中継
DAZNライブ配信(無料枠対象)
NHK ONE同時配信・見逃し配信

オランダvs日本はDAZNでも配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】

オランダvs日本はDAZNでも配信！7/20までお得な視聴料割引今すぐ視聴