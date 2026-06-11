サッカー日本代表とオランダ代表の通算対戦成績は？過去の対戦結果一覧

サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026グループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。欧州屈指の強豪として知られるオランダとの一戦は、日本にとって決勝トーナメント進出を占う重要な試合となる。

本記事では、日本代表とオランダ代表の通算対戦成績について紹介する。

サッカー日本代表とオランダ代表の通算対戦成績は？

サッカー日本代表とオランダ代表は、これまで国際Aマッチで3回対戦している。通算成績は日本の0勝1分2敗で、オランダからはまだ勝利を挙げられていない。

初対戦は2009年の国際親善試合で、オランダが3-0で勝利。翌2010年のFIFAワールドカップ南アフリカ大会ではグループステージ第2戦で対戦し、ウェスレイ・スナイデルのゴールによって日本が0-1で敗れた。

一方、2013年の国際親善試合では日本が強豪相手に意地を見せる。2点を先行されながらも、大迫勇也と本田圭佑のゴールで追いつき、2-2の引き分けに持ち込んだ。

ワールドカップ2026では約13年ぶりの対戦が実現。日本にとっては悲願の初勝利を目指す一戦となる。

開催日 大会・試合 結果 開催地 2009年9月5日 国際親善試合 日本 0-3 オランダ エンスヘーデ(オランダ) 2010年6月19日 FIFAワールドカップ南アフリカ大会 日本 0-1 オランダ ダーバン(南アフリカ) 2013年11月16日 国際親善試合 日本 2-2 オランダ ヘンク(ベルギー) 通算成績 国際Aマッチ 0勝1分2敗 2得点・6失点

サッカー日本代表対オランダ代表の試合日程は？

サッカー日本代表とオランダ代表は、FIFAワールドカップ2026のグループステージ第1節で対戦する。日本にとってはグループF初戦となり、決勝トーナメント進出へ向けて重要な一戦だ。

試合は日本時間2026年6月15日(月)午前5時にキックオフ予定。会場はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアムとなっている。

項目 内容 試合 日本代表 vs オランダ代表 大会 FIFAワールドカップ2026 グループF第1節 日時 2026年6月15日(月) 5:00 会場 ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス)

サッカー日本代表対オランダ代表の放送・配信予定は？

FIFAワールドカップ2026グループステージ第1節の日本代表対オランダ代表は、日本時間2026年6月15日(月)午前5時にキックオフ予定。会場はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアムとなる。

テレビ放送は『NHK総合』で生中継されるほか、『NHK BSプレミアム4K』では4K映像で放送予定。世界屈指の強豪オランダとの注目カードを高画質で楽しめる。

ネット配信では『DAZN』がライブ配信を実施。日本代表戦は無料配信対象となる予定のため、DAZNアカウントを登録するだけで視聴できる。また、『NHK ONE』でも同時配信および見逃し配信が予定されている。

なお、ワールドカップ2026の全104試合をライブ視聴したい場合はDAZNがおすすめだ。日本代表戦だけでなく、各国の強豪同士による注目カードも視聴できる。

項目 内容 試合 日本代表 vs オランダ代表 日時 2026年6月15日(月) 5:00キックオフ 会場 ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス) NHK総合 生中継 NHK BSプレミアム4K 4K生中継 DAZN ライブ配信(無料枠対象) NHK ONE 同時配信・見逃し配信

ワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】