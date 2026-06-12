FIFAワールドカップ2026グループステージ初戦で対戦するサッカー日本代表とオランダ代表。世界屈指の強豪として知られるオランダに対し、日本がどのような戦いを見せるのか注目が集まっている。

本記事では、日本代表とオランダ代表の平均身長ついて紹介する。

サッカー日本代表とオランダ代表の平均身長は？

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FIFAワールドカップ2026に出場する日本代表の平均身長は181.35cm。一方、オランダ代表の平均身長は184.92cmとなっており、両チームには約4cmの差がある。

日本代表は今大会の登録メンバーで史上初めて平均身長180cmを突破。ワールドカップ出場メンバーとしては過去最高のサイズを誇り、従来の課題とされてきた高さ不足の改善が進んでいる。

それでも、世界有数の長身国として知られるオランダは別格だ。特にGKやDF陣には190cm前後の選手が並び、キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクは195cmの高さを誇る。セットプレーやクロスボールへの対応では、依然としてオランダが優位と見られている。

ワールドカップ2026のグループステージ初戦では、日本の機動力や技術力と、オランダの高さやフィジカルの対決にも注目したい。

項目 日本代表 オランダ代表 平均身長 181.35cm 184.92cm 出場国順位 36位タイ 8位 身長差 約4cm 主な長身選手 後藤啓介(191cm) フィルジル・ファン・ダイク(195cm)

サッカー日本代表とオランダ代表の試合はいつ？

FIFAワールドカップ2026で、日本代表はグループF初戦でオランダ代表と対戦する。過去のワールドカップ準優勝経験を持つ強豪との一戦となり、日本にとってはグループステージ突破を占う重要な試合だ。

試合は日本時間2026年6月15日(月)早朝に開催予定。

日本代表vsオランダ代表の試合概要は以下の通り。

対戦カード：日本代表 vs オランダ代表

大会：FIFAワールドカップ2026 グループF第1節

日時：2026年6月15日(月) 5:00キックオフ(日本時間)

会場：ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス)

サッカー日本代表とオランダ代表はどこで見れる？

FIFAワールドカップ2026グループF第1節の日本代表対オランダ代表は、テレビとネットの両方で視聴できる。森保ジャパンにとって大会初戦となる注目カードだけに、多くの放送・配信サービスで中継が予定されている。

地上波では『NHK総合』、4K放送では『NHK BSプレミアム4K』が生中継を実施。また、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行い、日本代表戦は無料配信対象となる見込みだ。

さらに、『NHK ONE』では同時配信および見逃し配信にも対応予定。スマートフォンやタブレットから視聴したい場合にも便利な選択肢となる。

なお、ワールドカップ2026の全104試合をライブで楽しみたい場合はDAZNがおすすめ。日本代表戦以外のグループステージや決勝トーナメントも視聴できる。

対戦カード：日本代表 vs オランダ代表

キックオフ：2026年6月15日(月) 5:00(日本時間)

会場：ダラス・スタジアム(アメリカ／ダラス)

地上波放送：NHK総合

4K放送：NHK BSプレミアム4K

ネット配信： DAZN (無料枠対象予定)

(無料枠対象予定) 見逃し配信：NHK ONE

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