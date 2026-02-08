UFC Fight Nightはどこで見れる？堀口恭司vsアルバジの視聴方法

「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」で、堀口恭司がアミル・アルバジと対戦する。
本記事では、堀口恭司vsアルバジのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
UFC Fight Night 堀口恭司vsアルハジはどこで見れる？
堀口恭司vsアミル・アルバジが予定されている「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定している。
『U-NEXT』では、2月8日(日)午前7:00に開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」の2種類があり、どちらかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～3月10日(火)23:59まで視聴可能だ。
なお、大会は午前7:00にプレリム(予選)、午前10:00にメインカードが開始予定。堀口恭司はコーメインイベント(セミファイナル)に出場予定のため、12:00～13:00頃のゴングが予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。
|配信局
|中継予定
|詳細
|U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]
|2026/2/8(日)午前7:00-
|
全試合ライブ配信
[CH1：U-NEXTオリジナル日本語版]
|UFC Fight Pass
|2026/2/8(日)午前7:00-
|全試合ライブ配信
※すべて日本時間。
※試合日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はUFCおよび各配信局公式サイトをご確認ください。
堀口恭司のUFCアルハジ戦の概要
日本時間では午前7:00にプレリム(予選)がスタートし、午前10:00からメインカードが開始予定。注目の堀口恭司vsアミル・アルバジはコーメインイベント(セミファイナル)に組まれており、進行状況次第では12:00〜12:30頃のゴングが見込まれる。
|項目
|日時
|大会名
|UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ(UFC Fight Night 266)
|開催日(日本時間)
|2026年2月8日(日)
|開催地
|アメリカ・ネバダ州ラスベガス(UFC APEX)
|プレリム開始
|午前7:00
|メインカード開始
|午前10:00
|堀口恭司の試合開始予想
|12:00〜12:30頃(予定)
UFC Fight Night 堀口恭司vsアルハジ｜おすすめ視聴方法
U-NEXT
2月8日(日)に開催されるUFCファイトナイト・ラスベガス113は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶UFCファイトナイト・ラスベガス113ライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとはUFCファイトナイト・ラスベガス113を視聴するだけ！
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。