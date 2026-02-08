UFC Fight Nightはどこで見れる？堀口恭司vsアルバジの視聴方法

「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」で、堀口恭司がアミル・アルバジと対戦する。

本記事では、堀口恭司vsアルバジのテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

UFC Fight Night 堀口恭司vsアルハジはどこで見れる？

堀口恭司vsアミル・アルバジが予定されている「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定している。

『U-NEXT』では、2月8日(日)午前7:00に開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」の2種類があり、どちらかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～3月10日(火)23:59まで視聴可能だ。

なお、大会は午前7:00にプレリム(予選)、午前10:00にメインカードが開始予定。堀口恭司はコーメインイベント(セミファイナル)に出場予定のため、12:00～13:00頃のゴングが予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。

[31日間無料トライアルあり] 2026/2/8(日)午前7:00- 全試合ライブ配信 [CH1：U-NEXTオリジナル日本語版]

[CH2: 英語版] UFC Fight Pass 2026/2/8(日)午前7:00- 全試合ライブ配信

※すべて日本時間。

※試合日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報はUFCおよび各配信局公式サイトをご確認ください。

堀口恭司のUFCアルハジ戦の概要

日本時間では午前7:00にプレリム(予選)がスタートし、午前10:00からメインカードが開始予定。注目の堀口恭司vsアミル・アルバジはコーメインイベント(セミファイナル)に組まれており、進行状況次第では12:00〜12:30頃のゴングが見込まれる。

項目 日時 大会名 UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ(UFC Fight Night 266) 開催日(日本時間) 2026年2月8日(日) 開催地 アメリカ・ネバダ州ラスベガス(UFC APEX) プレリム開始 午前7:00 メインカード開始 午前10:00 堀口恭司の試合開始予想 12:00〜12:30頃(予定)

UFC Fight Night 堀口恭司vsアルハジ｜おすすめ視聴方法

U-NEXT

2月8日(日)に開催されるUFCファイトナイト・ラスベガス113は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

UFC｜関連情報

