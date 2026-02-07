堀口恭司は2026年2月8日(日)、「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」でアミル・アルバジと対戦する。

本記事では、堀口恭司vsアルバジの試合開始時間を紹介する。

堀口恭司の試合は何時から？開始時間を予想！

「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」は、日本時間2026年2月8日(日)にUFC APEX(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)で開催される。大会は午前7:00にプレリム(予選)、午前10:00からメインカードが開始予定。プレリムは7試合、メインカードは6試合が実施予定で、堀口恭司vsアルバジはコーメインイベント(セミファイナル)としてメインカードの5試合目に組まれている。

このため、堀口恭司vsアルバジは2月8日(日)12:00～12:30頃の試合開始が予想される。ただし、試合の開始時刻は他カードの進行状況によって大きく前後する可能性があるため、見逃したくない場合は早めに視聴を開始することをおすすめする。

対戦カード・試合順

区分 試合順 階級 対戦カード メインカード

2/8(日)午前10:00- 第13試合(メインイベント) バンタム級 マリオ・バティスタ vs ヴィニシウス・オリヴェイラ 第12試合(コーメインイベント) フライ級 アミル・アルバジ vs 堀口恭司 第11試合 ヘビー級 ジャイルトン・アウメイダ vs リズヴァン・クニエフ 第10試合 ミドル級 ミハル・オレクシェイチュク vs マルク・アンドレ・バリオー 第9試合 バンタム級 ジェアン・マツモト vs ファリド・バシャラート 第8試合 ライトヘビー級 ダスティン・ジャコビー vs ジュリアス・ウォーカー プレリム

2/8(日)午前7:00- 第7試合 ウェルター級 アレックス・モロノ vs ダニール・ドンチェンコ 第6試合 ウェルター級 ニコライ・ヴェレテンニコフ vs ニコ・プライス 第5試合 女子ストロー級 ブルーナ・ブラジル vs ケトレン・ソウザ 第4試合 バンタム級 サイード・ヌルマゴメドフ vs ジャビッド・バシャラート 第3試合 女子フライ級 ワン・ツォン vs エドゥアーダ・モウラ 第2試合 バンタム級 ムイン・ガフロフ vs ヤクブ・ヴィクワチ 第1試合 女子バンタム級 クラウディア・シグワ vs プリシラ・カショエイラ

※すべて日本時間。

※対戦カードは変更される場合があります。

【中継情報】堀口恭司vsアルバジの配信時間は？

堀口恭司vsアルバジを含む「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。その他のネット配信やテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』で視聴する場合は「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」の2チャンネルから選択が可能。見逃し配信はライブ終了後に準備が整い次第開始され、2026年3月10日(火)23:59まで視聴可能だ。

放送・配信局 生中継 見逃し配信 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] 2026/2/8(日)午前7:00- 準備完了次第

～2026/3/10(火)23:59 UFC Fight Pass 2026/2/8(日)午前7:00- アーカイブで視聴可能

※すべて日本時間。

※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はUFCおよび各配信局公式サイトをご確認ください。

堀口恭司vsアルバジのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス113は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。