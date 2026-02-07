Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ufc-fight-night-las-vegas-113U-NEXT
【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス113はU-NEXTでライブ配信！
Tsutomu Maeda

堀口恭司のUFC試合は何時から？試合開始予想時間・中継時刻まとめ

「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」の堀口恭司戦の中継開始時間は？テレビ放送・ネット配信は何時から？試合のスタート予想時刻を紹介。

【2/8(日)】堀口恭司出場予定！

U-NEXT

『UFCファイトナイト・ラスベガス113：バティスタ vs. オリヴェイラ』はU-NEXTがライブ配信！

2月8日(日)開催。堀口恭司アミル・アルバジと対戦

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

U-NEXTで全試合ライブ＆見逃し配信

堀口恭司最新試合は2/8(日)開催

今すぐ視聴

堀口恭司は2026年2月8日(日)、「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」でアミル・アルバジと対戦する。

【堀口恭司出場予定】2/8開催UFCはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験まずは無料トライアル

本記事では、堀口恭司vsアルバジの試合開始時間を紹介する。

堀口恭司の試合は何時から？開始時間を予想！

「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」は、日本時間2026年2月8日(日)にUFC APEX(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)で開催される。大会は午前7:00にプレリム(予選)、午前10:00からメインカードが開始予定。プレリムは7試合、メインカードは6試合が実施予定で、堀口恭司vsアルバジはコーメインイベント(セミファイナル)としてメインカードの5試合目に組まれている。

このため、堀口恭司vsアルバジは2月8日(日)12:00～12:30頃の試合開始が予想される。ただし、試合の開始時刻は他カードの進行状況によって大きく前後する可能性があるため、見逃したくない場合は早めに視聴を開始することをおすすめする。

【堀口恭司出場予定】2/8開催UFCはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験まずは無料トライアル

対戦カード・試合順

区分試合順階級対戦カード
メインカード
2/8(日)午前10:00-		第13試合(メインイベント)バンタム級マリオ・バティスタ vs ヴィニシウス・オリヴェイラ
第12試合(コーメインイベント)フライ級アミル・アルバジ vs 堀口恭司
第11試合ヘビー級ジャイルトン・アウメイダ vs リズヴァン・クニエフ
第10試合ミドル級ミハル・オレクシェイチュク vs マルク・アンドレ・バリオー
第9試合バンタム級ジェアン・マツモト vs ファリド・バシャラート
第8試合ライトヘビー級ダスティン・ジャコビー vs ジュリアス・ウォーカー
プレリム
2/8(日)午前7:00-		第7試合ウェルター級アレックス・モロノ vs ダニール・ドンチェンコ
第6試合ウェルター級ニコライ・ヴェレテンニコフ vs ニコ・プライス
第5試合女子ストロー級ブルーナ・ブラジル vs ケトレン・ソウザ
第4試合バンタム級サイード・ヌルマゴメドフ vs ジャビッド・バシャラート
第3試合女子フライ級ワン・ツォン vs エドゥアーダ・モウラ
第2試合バンタム級ムイン・ガフロフ vs ヤクブ・ヴィクワチ
第1試合女子バンタム級クラウディア・シグワ vs プリシラ・カショエイラ

※すべて日本時間。
※対戦カードは変更される場合があります。

【堀口恭司出場予定】2/8開催UFCはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験まずは無料トライアル

【中継情報】堀口恭司vsアルバジの配信時間は？

堀口恭司vsアルバジを含む「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。その他のネット配信やテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』で視聴する場合は「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」の2チャンネルから選択が可能。見逃し配信はライブ終了後に準備が整い次第開始され、2026年3月10日(火)23:59まで視聴可能だ。

放送・配信局生中継見逃し配信
U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]		2026/2/8(日)午前7:00-準備完了次第
～2026/3/10(火)23:59
UFC Fight Pass2026/2/8(日)午前7:00-アーカイブで視聴可能

※すべて日本時間。
※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はUFCおよび各配信局公式サイトをご確認ください。

【堀口恭司出場予定】2/8開催UFCはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験まずは無料トライアル

堀口恭司vsアルバジのおすすめ視聴方法

ufc u-next feb 2026U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス113は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶UFCファイトナイト・ラスベガス113ライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとはUFCファイトナイト・ラスベガス113を視聴するだけ！

【堀口恭司出場予定】2/8開催UFCはU-NEXTで見放題ライブ配信！まずは31日間無料体験まずは無料トライアル

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT MOBILE set priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

【動画視聴に最適】U-NEXTモバイルは20GB・音声通話付きで実質300円/月！公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルならスマホ代が20GB音声通話付きで実質300円/月！ギガは永久繰り越しOK公式サイトはこちら

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0