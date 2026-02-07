堀口恭司は2026年2月8日(日)、「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」でアミル・アルバジと対戦する。
本記事では、堀口恭司vsアルバジの試合開始時間を紹介する。
堀口恭司の試合は何時から？開始時間を予想！
「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」は、日本時間2026年2月8日(日)にUFC APEX(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)で開催される。大会は午前7:00にプレリム(予選)、午前10:00からメインカードが開始予定。プレリムは7試合、メインカードは6試合が実施予定で、堀口恭司vsアルバジはコーメインイベント(セミファイナル)としてメインカードの5試合目に組まれている。
このため、堀口恭司vsアルバジは2月8日(日)12:00～12:30頃の試合開始が予想される。ただし、試合の開始時刻は他カードの進行状況によって大きく前後する可能性があるため、見逃したくない場合は早めに視聴を開始することをおすすめする。
対戦カード・試合順
|区分
|試合順
|階級
|対戦カード
|メインカード
2/8(日)午前10:00-
|第13試合(メインイベント)
|バンタム級
|マリオ・バティスタ vs ヴィニシウス・オリヴェイラ
|第12試合(コーメインイベント)
|フライ級
|アミル・アルバジ vs 堀口恭司
|第11試合
|ヘビー級
|ジャイルトン・アウメイダ vs リズヴァン・クニエフ
|第10試合
|ミドル級
|ミハル・オレクシェイチュク vs マルク・アンドレ・バリオー
|第9試合
|バンタム級
|ジェアン・マツモト vs ファリド・バシャラート
|第8試合
|ライトヘビー級
|ダスティン・ジャコビー vs ジュリアス・ウォーカー
|プレリム
2/8(日)午前7:00-
|第7試合
|ウェルター級
|アレックス・モロノ vs ダニール・ドンチェンコ
|第6試合
|ウェルター級
|ニコライ・ヴェレテンニコフ vs ニコ・プライス
|第5試合
|女子ストロー級
|ブルーナ・ブラジル vs ケトレン・ソウザ
|第4試合
|バンタム級
|サイード・ヌルマゴメドフ vs ジャビッド・バシャラート
|第3試合
|女子フライ級
|ワン・ツォン vs エドゥアーダ・モウラ
|第2試合
|バンタム級
|ムイン・ガフロフ vs ヤクブ・ヴィクワチ
|第1試合
|女子バンタム級
|クラウディア・シグワ vs プリシラ・カショエイラ
※すべて日本時間。
※対戦カードは変更される場合があります。
【中継情報】堀口恭司vsアルバジの配信時間は？
堀口恭司vsアルバジを含む「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。その他のネット配信やテレビ放送は予定されていない。
『U-NEXT』で視聴する場合は「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」の2チャンネルから選択が可能。見逃し配信はライブ終了後に準備が整い次第開始され、2026年3月10日(火)23:59まで視聴可能だ。
|放送・配信局
|生中継
|見逃し配信
|U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]
|2026/2/8(日)午前7:00-
|準備完了次第
～2026/3/10(火)23:59
|UFC Fight Pass
|2026/2/8(日)午前7:00-
|アーカイブで視聴可能
※すべて日本時間。
※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はUFCおよび各配信局公式サイトをご確認ください。
堀口恭司vsアルバジのおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス113は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶UFCファイトナイト・ラスベガス113ライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとはUFCファイトナイト・ラスベガス113を視聴するだけ！
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。