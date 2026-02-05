堀口恭司が、「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」への出場を予定している。
本記事では、堀口恭司のUFC次戦の日程や開始時間、中継予定を紹介する。
堀口恭司のUFC次戦はいつ？
堀口恭司が出場予定となっている「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、日本時間2月8日(日)にUFC APEX(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)で開催される。
当日のスケジュールは午前7:00にプレリム(予選)、午前10:00にメインカードが開始予定。堀口恭司はコーメインイベント(セミファイナル)に出場予定のため、12:00～13:00頃のゴングが予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。
- 大会：UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ
- 開催日：2月8日(日)
- 開始時刻：
プレリム(予選)：午前7:00
メインカード：午前10:00
- 会場：UFC APEX(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)
※すべて日本時間。
堀口恭司 UFC次戦の対戦相手は誰？
堀口恭司は「UFCファイトナイト・ラスベガス113」のフライ級マッチでアミル・アルバジ(イラク)との対戦を予定。戦績はアミル・アルバジが19戦17勝2敗、堀口恭司が41戦35勝5敗(無効試合1)となっている。
|項目
|アミル・アルバジ
|堀口恭司
|戦績
|19戦17勝2敗
|41戦35勝5敗(無効試合1)
|出身国
|イラク
|日本
|身長
|165.1cm
|162.56cm
|体重
|56.92kg
|56.69kg
|リーチ
|172.72cm
|175.26cm
|レッグリーチ
|96.52cm
|96.52cm
堀口恭司 UFC次戦の中継予定
アミル・アルバジvs堀口恭司などが予定されている「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。
『U-NEXT』では、2月8日(日)午前7:00に開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」の2種類があり、どちらかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～3月10日(火)23:59まで視聴可能だ。
堀口恭司 UFC次戦のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス113は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶UFCファイトナイト・ラスベガス113ライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとはUFCファイトナイト・ラスベガス113を視聴するだけ！
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。