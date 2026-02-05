Goal.com
【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス113はU-NEXTでライブ配信！
Tsutomu Maeda

堀口恭司のUFC次戦はいつ？対戦相手情報・試合日程・テレビ中継予定

堀口恭司のUFC次戦(UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ)はいつ開催？試合の対戦相手情報や日程・開始時間、テレビ放送・ネット配信中継予定を紹介。

『UFCファイトナイト・ラスベガス113：バティスタ vs. オリヴェイラ』はU-NEXTがライブ配信！

2月8日(日)開催。堀口恭司アミル・アルバジと対戦

堀口恭司が、「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」への出場を予定している。

【堀口恭司出場予定】2/8開催のUFCファイトナイト・ラスベガス113はU-NEXTで見放題ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴

本記事では、堀口恭司のUFC次戦の日程や開始時間、中継予定を紹介する。

堀口恭司のUFC次戦はいつ？

堀口恭司が出場予定となっている「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、日本時間2月8日(日)にUFC APEX(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)で開催される。

当日のスケジュールは午前7:00にプレリム(予選)、午前10:00にメインカードが開始予定。堀口恭司はコーメインイベント(セミファイナル)に出場予定のため、12:00～13:00頃のゴングが予想されるが、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性がある。

  • 大会：UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ
  • 開催日：2月8日(日)
  • 開始時刻：
    プレリム(予選)：午前7:00
    メインカード：午前10:00
  • 会場：UFC APEX(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)

※すべて日本時間。

堀口恭司 UFC次戦の対戦相手は誰？

堀口恭司は「UFCファイトナイト・ラスベガス113」のフライ級マッチでアミル・アルバジ(イラク)との対戦を予定。戦績はアミル・アルバジが19戦17勝2敗、堀口恭司が41戦35勝5敗(無効試合1)となっている。

項目アミル・アルバジ堀口恭司
戦績19戦17勝2敗41戦35勝5敗(無効試合1)
出身国イラク日本
身長165.1cm162.56cm
体重56.92kg56.69kg
リーチ172.72cm175.26cm
レッグリーチ96.52cm96.52cm

堀口恭司 UFC次戦の中継予定

アミル・アルバジvs堀口恭司などが予定されている「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、2月8日(日)午前7:00に開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」の2種類があり、どちらかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～3月10日(火)23:59まで視聴可能だ。

堀口恭司 UFC次戦のおすすめ視聴方法

ufc u-next feb 2026U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス113は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶UFCファイトナイト・ラスベガス113ライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとはUFCファイトナイト・ラスベガス113を視聴するだけ！

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0