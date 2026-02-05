Goal.com
ライブ
【堀口恭司出場予定】UFCファイトナイト・ラスベガス113はU-NEXTでライブ配信！まずは31日間無料体験
【堀口恭司出場】UFCファイトナイト・ラスベガス113の対戦カード一覧｜試合順・開始時間・注目カードまとめ

【堀口恭司出場】UFCファイトナイト・ラスベガス113の対戦カード・試合順一覧｜メインイベントからプレリムまで全13試合を紹介。

【2/8(日)】堀口恭司出場予定！

『UFCファイトナイト・ラスベガス113：バティスタ vs. オリヴェイラ』はU-NEXTがライブ配信！

2月8日(日)開催。堀口恭司アミル・アルバジと対戦

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

U-NEXTで全試合ライブ＆見逃し配信

堀口恭司最新試合は2/8(日)開催

UFCファイトナイト・ラスベガス113がネバダ州ラスベガスのUFC APEXで開催される。

本記事では、UFCファイトナイト・ラスベガス113の対戦カードと試合順について紹介する。

UFCファイトナイト・ラスベガス113の日程は？

「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」(UFC Fight Night 266)は、2026年2月8日(日)に開催される。会場はアメリカ・ネバダ州ラスベガスのUFC APEX。現地時間では2月7日(土)の実施となる。

日本時間では午前7:00にプレリム(予選)がスタートし、午前10:00からメインカードが開始予定。注目の堀口恭司vsアミル・アルバジはコーメインイベント(セミファイナル)に組まれており、進行状況次第では12:00〜12:30頃のゴングが見込まれる。

項目日時
大会名UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ(UFC Fight Night 266)
開催日(日本時間)2026年2月8日(日)
開催地アメリカ・ネバダ州ラスベガス(UFC APEX)
プレリム開始午前7:00
メインカード開始午前10:00
堀口恭司の試合開始予想12:00〜12:30頃(予定)

UFCファイトナイト・ラスベガス113の試合順・対戦カードは？

「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」(UFC Fight Night 266)では、メインカード6試合、プレリム(予選)7試合の全13試合が予定されている。メインイベントではバンタム級のマリオ・バティスタとヴィニシウス・オリヴェイラが激突。コーメインイベントではフライ級のアミル・アルバジと堀口恭司が対戦し、日本のファンにとっても注目度の高い一戦となる。

大会は午前7:00開始のプレリムに続き、午前10:00からメインカードが進行。コーメインイベントに組まれている堀口恭司vs.アミル・アルバジは、進行状況によっては12:00〜12:30頃の開始が見込まれる。

なお、対戦カードおよび試合順は選手の負傷やコンディションなどにより変更される可能性があるため、最新情報は公式発表を確認しておきたい。

メインカード(日本時間2月8日午前10:00開始予定)

試合順階級対戦カード
第13試合(メインイベント)バンタム級マリオ・バティスタvs.ヴィニシウス・オリヴェイラ
第12試合(コーメインイベント)フライ級アミル・アルバジvs.堀口恭司
第11試合ヘビー級ジャイルトン・アウメイダvs.リズヴァン・クニエフ
第10試合ミドル級ミハル・オレクシェイチュクvs.マルク・アンドレ・バリオー
第9試合バンタム級ジェアン・マツモトvs.ファリド・バシャラート
第8試合ライトヘビー級ダスティン・ジャコビーvs.ジュリアス・ウォーカー

プレリミナリーカード(プレリム)(日本時間2月8日午前7:00開始予定)

試合順階級対戦カード
第7試合ウェルター級アレックス・モロノvs.ダニール・ドンチェンコ
第6試合ウェルター級ニコライ・ヴェレテンニコフvs.ニコ・プライス
第5試合女子ストロー級ブルーナ・ブラジルvs.ケトレン・ソウザ
第4試合バンタム級サイード・ヌルマゴメドフvs.ジャビッド・バシャラート
第3試合女子フライ級ワン・ツォンvs.エドゥアーダ・モウラ
第2試合バンタム級ムイン・ガフロフvs.ヤクブ・ヴィクワチ
第1試合女子バンタム級クラウディア・シグワvs.プリシラ・カショエイラ

UFCファイトナイト・ラスベガス113の放送・配信予定は？

「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリヴェイラ」(UFC Fight Night 266)は、日本時間2026年2月8日(日)にライブ配信される。国内ではU-NEXTとUFC Fight Passが視聴手段となっており、いずれも全試合をリアルタイムで楽しめる。

U-NEXTは午前7:00から開演予定。見放題ライブ配信のため、月額会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。日本語・英語のマルチアングル配信や追いかけ再生にも対応している。UFC Fight Passでも午前7:00からライブ配信が行われ、スタンダードおよびプレミアムプランの両方で全試合を視聴できる。日本語実況・解説の選択が可能な点も特徴だ。

見逃し配信については、U-NEXTがライブ終了後に準備が整い次第配信され、2026年3月10日(火)23:59まで視聴可能。UFC Fight Passはアーカイブとしていつでも再生できる。

なお、UFC公式YouTubeチャンネルではハイライトやインタビューなどが公開予定だが、試合全編のライブ配信は行われない。

配信サービス配信開始時間見逃し配信
U-NEXT午前8:00(開演)2026年3月10日(火)23:59まで
UFC Fight Pass午前8:00アーカイブでいつでも視聴可能
UFC公式YouTubeライブ配信なしハイライトなどを配信

UFCファイトナイト・ラスベガス113のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス113は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶UFCファイトナイト・ラスベガス113ライブ視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとはUFCファイトナイト・ラスベガス113を視聴するだけ！

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

