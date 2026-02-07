堀口恭司のUFC最新試合はどこで見れる？無料視聴は可能？

堀口恭司が、「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」でアミル・アルバジとの対戦を予定している。

本記事では、堀口恭司のUFC最新試合のテレビ放送・ネット配信局、お得な視聴方法を紹介する。

堀口恭司 UFC最新試合はどこで見られる？

アミル・アルバジvs堀口恭司がセミファイナルに据えられている「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』では、2月8日(日)午前7:00に開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」の2種類があり、どちらかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～3月10日(火)23:59まで視聴可能だ。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

31日間無料トライアルあり ネット 全試合ライブ配信

[CH1：U-NEXTオリジナル日本語版]

[CH2: 英語版] UFC Fight Pass ネット 全試合ライブ配信 DAZN ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × 地上波各局 テレビ ×

堀口恭司 UFC最新試合の開催スケジュール

「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、日本時間2月8日(日)にUFC APEX(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)で開催予定。当日は午前7:00にプレリム(予選)、午前10:00にメインカードが開始予定だ。

項目 内容 大会 UFCファイトナイト・ラスベガス113

バティスタvs.オリベイラ 注目カード コーメインイベント(セミファイナル)：アミル・アルバジ vs 堀口恭司 開催日 2月8日(日) 開始時刻 プレリム(予選)：午前7:00

メインカード：午前10:00 会場 UFC APEX

(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)

※すべて日本時間。

【無料トライアル】堀口恭司 UFC最新試合のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

【スマホ代が実質300円/月】U-NEXTモバイルが特別優待キャンペーンを実施中！

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できる画期的なサービスだ。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)なので、20GBの音声通話eSIMが実質300円だけ利用できる破格の値段設定だ。

そんな「U-NEXT MOBILE」では、特設ページから加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施中。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与されるのでこの機会にチェックしてみてほしい。

特別優待キャンペーンのエントリー方法

U-NEXT

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。

今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。