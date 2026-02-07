堀口恭司のUFC最新試合はどこで見れる？無料視聴は可能？

堀口恭司が、「UFCファイトナイト・ラスベガス113:バティスタvs.オリベイラ」でアミル・アルバジとの対戦を予定している。
本記事では、堀口恭司のUFC最新試合のテレビ放送・ネット配信局、お得な視聴方法を紹介する。
堀口恭司 UFC最新試合はどこで見られる？
アミル・アルバジvs堀口恭司がセミファイナルに据えられている「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』が全試合ライブ配信を予定。衛星放送および地上波によるテレビ放送は予定されていない。
『U-NEXT』では、2月8日(日)午前7:00に開演を予定。チャンネルは「CH1：U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」の2種類があり、どちらかを選ぶことができる。見逃し配信は準備完了次第～3月10日(火)23:59まで視聴可能だ。
|チャンネル
|形態
|中継有無
|U-NEXT
31日間無料トライアルあり
|ネット
|全試合ライブ配信
[CH1：U-NEXTオリジナル日本語版]
[CH2: 英語版]
|UFC Fight Pass
|ネット
|全試合ライブ配信
|DAZN
|ネット
|×
|ABEMA
|ネット
|×
|Amazonプライムビデオ
|ネット
|×
|地上波各局
|テレビ
|×
堀口恭司 UFC最新試合の開催スケジュール
「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は、日本時間2月8日(日)にUFC APEX(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)で開催予定。当日は午前7:00にプレリム(予選)、午前10:00にメインカードが開始予定だ。
|項目
|内容
|大会
|UFCファイトナイト・ラスベガス113
バティスタvs.オリベイラ
|注目カード
|コーメインイベント(セミファイナル)：アミル・アルバジ vs 堀口恭司
|開催日
|2月8日(日)
|開始時刻
|プレリム(予選)：午前7:00
メインカード：午前10:00
|会場
|UFC APEX
(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)
※すべて日本時間。
【無料トライアル】堀口恭司 UFC最新試合のおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述の通り、「UFCファイトナイト・ラスベガス113」は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶UFCファイトナイト・ラスベガス113ライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとはUFCファイトナイト・ラスベガス113を視聴するだけ！
【スマホ代が実質300円/月】U-NEXTモバイルが特別優待キャンペーンを実施中！
U-NEXT
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できる画期的なサービスだ。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)なので、20GBの音声通話eSIMが実質300円だけ利用できる破格の値段設定だ。
そんな「U-NEXT MOBILE」では、特設ページから加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施中。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与されるのでこの機会にチェックしてみてほしい。
特別優待キャンペーンのエントリー方法
U-NEXT
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー
- エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む
- サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
U-NEXTモバイルの関連情報
- U-NEXTモバイルはeSIM対応？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ
- U-NEXTモバイルの評価・口コミまとめ｜サービスの特徴は？
- U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。