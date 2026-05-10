UFCはどこで見れる？日本での視聴方法・放送スケジュール・配信サービスまとめ

日本ファイターのUFC挑戦に注目が集まっている。

本記事では、UFCの視聴方法、放送/配信予定について紹介する。

UFCとは？世界最高峰の総合格闘技団体の魅力と歴史

UFC(Ultimate Fighting Championship)はアメリカを拠点とする世界最高峰の総合格闘技(MMA)団体。1993年に第1回大会が開催され、当初は階級制や細かいルールがほとんどない荒々しい格闘イベントとしてスタートした。1996年には「ヒューマン・コックファイティング(人間闘鶏)」と批判されることもあったが、2001年にZuffa LLCが買収し、ルール整備と世界各地での合法化が進むことで競技性と人気を大きく向上させた。

現在は約600名のトップファイターが所属し、試合は八角形の金網「オクタゴン」の中で行われる。男子8階級・女子4階級の階級制を採用し、基本は5分×3ラウンド(タイトル戦・メインイベントは5分×5ラウンド)。勝敗はKO、TKO、サブミッション、またはジャッジによる判定で決する。急所攻撃や眼球への打撃、頭突き、噛みつき、グラウンド状態の相手への頭部・首への打撃、フェンスを掴む行為などは反則とされ、USADA(全米アンチドーピング機関)による厳格なドーピング検査も行われている。

大会シリーズは主に3種類。タイトルマッチや注目カードが組まれる「ナンバーシリーズ」、幅広い選手が出場する「ファイトナイトシリーズ」、アジア発の新星発掘を目的とした「ROAD TO UFC」。高額なファイトマネー、試合前のトラッシュトークを活用したプロモーション、多様なバックボーンを持つスター選手の存在が、UFCの世界的な人気を支える大きな要因となっている。

UFCはどこで放送/配信される？

UFCの試合は日本国内では主に動画配信サービスを通じて視聴できる。現在ライブ中継を網羅しているのはU-NEXTとUFCファイトパスの2サービスで、地上波やBS・CSでの中継は行われていない。

U-NEXTではナンバーシリーズ、ファイトナイトシリーズ、ROAD TO UFC、The Ultimate FighterなどUFCの全イベントを配信。過去試合の見逃し配信も視聴可能。月額は2,189円(税込)で、毎月1,200円分のポイント付与により実質989円で利用できる。新規登録者には31日間の無料トライアルがあり、期間中の解約で料金は発生しない。格闘技以外にも映画、ドラマ、アニメ、スポーツなど幅広いコンテンツを提供し、日本語解説付きでテレビ視聴にも対応する。

UFCファイトパス

UFC公式の配信サービスで、UFC全試合に加え、PRIDE FCやWECなど過去30以上の格闘技団体のアーカイブも視聴可能。スタンダードプラン(月額1,214円)ではファイトナイト全試合とナンバーシリーズのプレリムカードを、プレミアムプラン(月額2,699円)ではUFC全試合を視聴できる。年額プランもあり、長期契約で割安になる。無料期間はなく、日本語実況は一部イベントで対応するが基本的に英語中心。

UFC公式YouTubeチャンネル

無料で試合ハイライトやトレーニング映像、インタビューを配信。ただしフル試合やメインイベントのライブ配信は行われない。

UFCに参戦する日本人選手たちの直近の試合スケジュールと放送・配信情報は以下の通り。いずれの試合もU-NEXTとUFCファイトパスでライブ視聴可能で、U-NEXTでは試合後の見逃し配信にも対応している。

サービス名 配信内容 料金 無料トライアル 特徴 U-NEXT ナンバーシリーズ全試合／ファイトナイト／ROAD TO UFC／The Ultimate Fighter／見逃し配信 月額2,189円(税込)

※毎月1,200円分ポイント付与 31日間 日本語解説対応／映画・アニメも見放題／テレビ視聴対応 UFCファイトパス UFC全試合／PRIDE FC／WEC／Strikeforceなど過去アーカイブ スタンダード：月額1,214円(税込)

プレミアム：月額2,699円(税込) なし 過去大会視聴可能／年額プランあり／日本語実況は一部対応 UFC公式YouTubeチャンネル 試合ハイライト／インタビュー／トレーニング映像 無料 不要 ライブ中継・フル試合配信なし

UFCのおすすめ視聴方法

前述のとおり、UFCはU-NEXTがライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。