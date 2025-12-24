リヤドシーズン2025はどこで見れる？井上尚弥・中谷潤人の最新試合予定は？

世界のボクシング界が注目するビッグイベント「リヤドシーズン」が、2025年も豪華カードとともに開催される。中東サウジアラビアを舞台に、トップスター同士の対戦が次々と実現してきた同シリーズは、近年のボクシング興行の潮流を象徴する存在だ。

本記事では、リヤドシーズン2025の視聴方法、井上尚弥・中谷潤人の最新試合予定について紹介する。

リヤドシーズン2025の日程は？

サウジアラビアで開催されるリヤドシーズンは、2025年も年末にかけて大規模なプログラムが組まれている。ボクシングの世界タイトルマッチを軸に、音楽フェスや文化イベントが連日開催されるのが特徴だ。

中でも注目を集めているのが、12月に予定されているボクシングイベント。世界トップクラスの選手が集結し、日本人ボクサーの出場も複数予定されている。

日程 イベント名 会場 主な内容 2025年12月27日(土) THE RING V - NIGHT OF THE SAMURAI モハメド・アブド・アリーナ(リヤド) 井上尚弥 vs アラン・ピカソ

中谷潤人 vs セバスチャン・ヘルナンデス

この興行では、井上尚弥による4団体統一王座戦が組まれる見通しで、日本のファンからも大きな注目を集めている。また、中谷潤人の世界戦線を占う重要な一戦も予定されている。

さらに、寺地拳四朗、今永虎雅、堤麗斗といった日本人トップボクサーの出場も予定されており、リヤドシーズン2025は日本勢にとっても特別なシリーズとなりそうだ。

井上尚弥・中谷潤人の最新試合予定は？

日本ボクシング界を代表する2人が、同じリングに立つ。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥、そして階級アップを果たした中谷潤人が、2025年12月27日(土)にサウジアラビア・リヤドで開催される「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」に出場予定だ。

井上はメキシコの無敗ランカー、アラン・ピカソを迎えて6度目の防衛戦に臨む見通しだ。4団体王座を維持したまま次なるビッグマッチへ進むためにも、結果と内容の両面が問われる。谷にとっては、新階級での立ち位置を占う重要な初戦となる。ノンタイトル戦ながら、今後の世界タイトル再挑戦に直結する意味合いを持つ一戦だ。

日本人トップ2人が同一興行でリングに立つリヤド決戦は、2025年末のボクシング界を語るうえで欠かせないイベントとなりそうだ。

選手 試合日 対戦相手 試合内容 井上尚弥 2025年12月27日(土) アラン・ピカソ 世界スーパーバンタム級4団体王座防衛戦 中谷潤人 2025年12月27日(土) セバスチャン・ヘルナンデス スーパーバンタム級転向初戦(ノンタイトル)

リヤドシーズン2025「THE RING V - NIGHT OF THE SAMURAI」の放送・配信予定は？

サウジアラビア・リヤドで開催されるビッグイベント「THE RING V - NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本国内では映像配信サービスLeminoがPPVで独占生配信を行う。地上波やBS、CSでの放送予定はなく、WOWOW、U-NEXT、Amazon Prime Videoなど他の主要配信サービスでも取り扱いはない。

日本からリアルタイムで視聴するには、Leminoのペイ・パー・ビュー(PPV)を購入する必要がある。PPVは事前購入と当日購入の2種類が用意され、いずれも生配信に加えて見逃し配信がセットとなる。見逃し配信の視聴期限は2026年1月3日(土)23:59までだ。

なお、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)に限り、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZNの有料会員専用ページ・プレイヤーから視聴することも可能となっている。対象となるのはDAZN Standard、DAZN Global、DAZN Baseballを契約しているユーザーだ。

一方、DAZN Freemium(無料会員)およびDAZN for docomo利用者は、DAZN上でPPVの購入・視聴はできない。その場合はLemino、もしくはチケットぴあでPPVチケットを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。

PPV料金は事前購入が4,950円(税込)、当日購入が5,500円(税込)。事前価格での販売は2025年12月26日(金)20:59までとなる。販売期間は2025年11月14日(金)17:00から2026年1月2日(金)23:59までだ。

項目 内容 大会名 THE RING V - NIGHT OF THE SAMURAI 開催地 サウジアラビア・リヤド 日本での視聴方法 Lemino独占配信(PPV) 地上波/BS/CS 放送予定なし 配信開始時間(日本時間) 12月27日(土)19:00頃予定 見逃し配信 ～2026年1月3日(土)23:59 Leminoプレミアム 加入不要(特典あり) 対象ドコモユーザー 一部料金プランで追加料金なし

※配信時間や内容は変更となる可能性あり

※視聴には安定したインターネット環境が必要

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。