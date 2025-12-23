堤麗斗の次戦はいつ？日程・対戦相手・放送予定

スポーツの祭典「リヤド・シーズン」が主催するボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」で、堤麗斗がWBA世界スーパーフェザー級暫定王座決定戦に臨む。

本記事では、堤麗斗の次戦について日程・対戦相手・放送予定を紹介する。

堤麗斗の次戦はいつ？

堤麗斗は12月27日(土)、サウジアラビア・リヤドでレオバルド・クインタナ(メキシコ) と対戦。同試合はボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の1試合として実施される。

2025年5月にプロデビューした堤麗斗は、現在3戦全勝。今回のプロ4戦目は、WBA世界スーパーフェザー級暫定王座決定戦となる。

レオバルド・クインタナはどんな選手？

レオバルド・クインタナは、メキシコ出身で、堤麗斗と同じ23歳。プロデビューから通算13戦12勝(5KO)の戦績を残している。総合力が高いボクサーで、堅守から正気を見出すタイプだ。

対する堤麗斗は多彩な攻撃から強烈なパンチを繰り出すなど、積極的に攻撃に出るスタイル。立ち上がりから主導権を逃ぐることが予想されており、有利に試合を運ぶことが期待されている。

リヤド・シーズン「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」概要

リヤド・シーズン「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、12月27日(土)にサウジアラビアの首都・リヤドで開催されるボクシングイベント。

スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥が、アラン・ピカソ(メキシコ)との防衛戦に臨む。さらにバンタム級WBC・IBF統一王者・中谷潤人が、 セバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）と対戦する。

両選手はプロキャリアで無敗を誇っており、各階級で世界王者に君臨。2026年には中谷がスーパーバンタム級に階級を上げ、井上との対戦が期待されている。

リヤド・シーズン「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」は、井上と中谷がともに出場。世界も注目するイベントだ。

実施試合

井上尚弥（大橋） vs アラン・ピカソ（メキシコ）

中谷潤人 （M.T）vs セバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）

寺地拳四朗（B.M.B） vs ウィリバリド・ガルシア・ペレス（メキシコ）

今永虎雅 （大橋）vs エリドソン・ガルシア（ドミニカ）

堤麗斗（志成）vs レオバルド・キンタナ（メキシコ）

堤駿斗（志成）vs ジェームズ・ディケンズ（英国）

リヤド・シーズン「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」視聴方法

「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブド・アリーナで開催。日本国内では『Lemino』が独占配信する。

地上波やBS、民放各局に加えて、Amazon、WOWOW、DAZN、U-NEXTといった他の配信サービスでも中継の予定はなく、日本でリアルタイム観戦する手段はLeminoのペイ・パー・ビュー(PPV)に限られる。料金は事前購入で4,950円(税込)、試合当日は5,500円(税込)。生配信に加えて、2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信もセットになっている。

PPVはLeminoプレミアムへ加入していなくても購入可能だが、プレミアム会員なら井上のこれまでの世界戦や特集コンテンツが見放題となり、試合前後のチェックに最適だ。初回31日間は無料で利用できるため、試合前の短期利用にも向いている。

さらにプレミアム会員を対象に、PPV購入者へdポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも実施中。少ない負担で楽しめるのも利点だ。一方、NTTドコモの一部料金プラン（ドコモMAX/ドコモポイ活MAXなど）に加入している利用者は、Lemino内で対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴できる仕組みになっている。

配信は日本時間12月27日(土)19:00頃からスタート予定。サウジアラビアとの時差により、井上vsピカソのメインイベントは27日深夜から28日(日)未明(00:00～01:00頃)のゴングが見込まれる。興行が長時間にわたることが想定されるため、視聴環境の事前準備も欠かせない。

チケット種類 料金(税込) 購入期限 備考 事前チケット 4,950円 12/26(金)23:59まで 生配信＋見逃し配信付き 当日チケット 5,500円 12/27(土)イベント開始まで 生配信＋見逃し配信付き 見逃し配信 PPV購入者は無料 ～2026/1/3(土)23:59 視聴期限内は何度でも再生可能 対象ドコモユーザー 0円 自動的に「購入済」表示 ドコモMAX/ポイ活MAXなど

※開始時間・内容は変更となる可能性あり

※利用のインターネット回線や端末、サービスの混雑状況によっては高画質とならない場合あり

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Docomo

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。