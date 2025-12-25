中谷潤人と対戦！セバスチャン・エルナンデスの強さは？戦績・KO率・ファイトスタイルまとめ

中谷潤人と対戦する男として注目を集めているのが、セバスチャン・エルナンデスだ。新階級に挑む中谷にとっては、今後のキャリアを占う重要な一戦となる。

本記事では、セバスチャン・エルナンデスのプロフィール、ファイトスタイルについて紹介する。

セバスチャン・エルナンデスの強さは？戦績を紹介

中谷潤人と対戦する存在として注目を集めるセバスチャン・エルナンデスは、スーパーバンタム級でも屈指の決定力を誇る新鋭だ。メキシコ・ティフアナ出身のエルナンデスは、無敗の戦績と90%という驚異的なKO率で、一気に世界戦線へと名を押し上げてきた。

プロではここまで20戦20勝(18KO)無敗。キャリア初期からKOを量産し、17試合連続KO勝利という圧倒的な勢いを見せた。2024年5月には元世界挑戦者アザト・ホバニシャンを判定で下し、決定力だけでなく試合運びの巧さも証明している。

さらに、元世界暫定王者ヨンフレス・パレホを相手に4回終了時RTD勝利を収めるなど、実績面でも評価は高い。前進圧力と強打を兼ね備えたスタイルは、スーパーバンタム級において大きな脅威となっている。

項目 内容 本名 セバスチャン・エルナンデス・レイジェス ニックネーム ローガン 年齢 25歳(2025年12月時点) 出身地 メキシコ バハ・カリフォルニア州ティフアナ 身長 175cm スタンス オーソドックス 階級 スーパーバンタム級 プロ戦績 20戦20勝(18KO)0敗 KO率 90% 主な実績 アザト・ホバニシャンに判定勝ち ヨンフレス・パレホにRTD勝利 主な世界ランキング リングマガジン9位 WBC8〜10位 WBO11位 IBF12位

セバスチャン・エルナンデスのファイトスタイルは？

セバスチャン・エルナンデスは、恵まれた体格を前面に押し出す攻撃型のメキシカンスタイルを体現するボクサーだ。距離を詰めながら圧力をかけ続け、主導権を渡さない戦い方が持ち味となっている。

最大の武器は左手。質の高いジャブを起点に、左フックやボディ、アッパーを織り交ぜたコンビネーションで相手を削っていく。一発の爆発力というよりも、手数を重ねながらダメージを蓄積させるタイプで、試合が進むほど存在感を強めていく。

スタミナとタフネスも大きな特徴だ。常に前へ出てプレッシャーをかけ続けても動きが落ちず、終盤になっても手数を維持できる。高いガードを保ったブロッキングで相手の攻撃を受け止め、フィジカル勝負に持ち込む姿勢は、メキシカンボクサーらしい力強さを感じさせる。

一方で課題も明確だ。攻撃重視の姿勢から被弾をいとわず前進する場面が多く、カウンターを狙われやすい傾向がある。重心が高く、入る際に頭の位置が動かない癖も指摘されており、正確な打ち分けを得意とする選手にとっては狙いどころになりやすい。

スピードや瞬間的な爆発力で圧倒するタイプではなく、あくまでコンビネーションの積み重ねで勝負するファイター。井上尚弥のスパーリングパートナーを務めた経験も含め、そのスタイルが中谷潤人戦でどこまで機能するのかが、大きな見どころとなる。

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスの視聴方法

中谷潤人が出場するビッグマッチ「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブド・アリーナで開催される。日本国内での視聴は、映像配信サービスLeminoによるPPV独占配信となる。

地上波やBS、CSでのテレビ中継は予定されておらず、Amazon Prime Video、WOWOW、U-NEXTなど他の配信サービスでも配信は行われない。ただし、DAZNの有料会員に限り、LeminoのPPVをDAZN経由で購入し、DAZNの有料会員向けページから視聴することが可能となっている。

一方で、DAZN Freemium(無料会員)およびDAZN for docomo利用者は、DAZN上でPPVの購入や視聴はできない。この場合は、Leminoで直接PPVチケットを購入する必要がある。

PPVチケットは事前購入と当日購入の2種類が用意されており、いずれも生配信と見逃し配信がセットとなる。見逃し配信は2026年1月3日(土)23:59まで対応している。

なお、PPVはLeminoプレミアムへ加入していなくても購入可能。さらに、NTTドコモの一部料金プラン(ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなど)を利用している場合は、対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴できる。

大会名：THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI

対戦カード：中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデス

開催地：サウジアラビア・リヤド(モハメド・アブド・アリーナ)

テレビ放送：地上波・BS・CSすべて放送予定なし

日本国内配信：Lemino(PPV独占)

事前PPVチケット：4,950円(税込) 購入期限：12月26日(金)23:59まで 内容：生配信＋見逃し配信

当日PPVチケット：5,500円(税込) 購入期限：12月27日(土)イベント開始まで 内容：生配信＋見逃し配信

見逃し配信期間：2026年1月3日(土)23:59まで

DAZNでの視聴：有料会員のみPPV購入・視聴可能(DAZN for docomo除く)

対象ドコモユーザー：追加料金なしで視聴可能 対象プラン：ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなど



※配信開始時間や内容は変更となる場合あり

※通信環境や端末、アクセス集中時には画質が低下する可能性あり

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間の無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

