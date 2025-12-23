スポーツの祭典「リヤド・シーズン」が主催するボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」で、井上尚弥が4団体世界スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む。

本記事では、井上尚弥戦の日程、対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

井上尚弥の次戦はいつ？

井上尚弥は12月27日(土)、4団体世界スーパーバンタム級 タイトルマッチでアラン・ピカソ(メキシコ) と対戦。試合はサウジアラビア・リヤドで行われるボクシングイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のメインイベントとして実施される。

当日は5試合が予定されており、井上尚弥vsピカソはメインイベントとして5試合目に実施。日本時間12月27日(土)の18:00に第1試合が開始予定となっている。

アラン・ピカソはどんな選手？

WBC世界バンタム級2位のアラン・ピカソは、32勝(17KO)1分無敗の戦績を誇る強豪。2025年5月にも井上尚弥戦が予定されていたものの辞退したが、直近では7月の亀田京之介戦に勝利している。一方の井上尚弥も31勝(27KO)と圧倒的な成績。ピカソにとっては世界初挑戦での“怪物”との対戦であり、真価が試される一戦となる。

リヤド・シーズン「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」視聴方法

「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブド・アリーナで開催。日本国内では『Lemino』が独占配信する。

地上波やBS、民放各局に加えて、Amazon、WOWOW、DAZN、U-NEXTといった他の配信サービスでも中継の予定はなく、日本でリアルタイム観戦する手段はLeminoのペイ・パー・ビュー(PPV)に限られる。料金は事前購入で4,950円(税込)、試合当日は5,500円(税込)。生配信に加えて、2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信もセットになっている。

PPVはLeminoプレミアムへ加入していなくても購入可能だが、プレミアム会員なら井上のこれまでの世界戦や特集コンテンツが見放題となり、試合前後のチェックに最適だ。初回31日間は無料で利用できるため、試合前の短期利用にも向いている。一方、NTTドコモの一部料金プラン（ドコモMAX/ドコモポイ活MAXなど）に加入している利用者は、Lemino内で対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴できる仕組みになっている。

チケット種類 料金(税込) 購入期限 備考 事前チケット 4,950円 12/26(金)23:59まで 生配信＋見逃し配信付き 当日チケット 5,500円 12/27(土)イベント開始まで 生配信＋見逃し配信付き 見逃し配信 PPV購入者は無料 ～2026/1/3(土)23:59 視聴期限内は何度でも再生可能 対象ドコモユーザー 0円 自動的に「購入済」表示 ドコモMAX/ポイ活MAXなど

※開始時間・内容は変更となる可能性あり

※利用のインターネット回線や端末、サービスの混雑状況によっては高画質とならない場合あり

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Docomo

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間の無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。