中谷潤人の次戦はいつ？日程・対戦相手・放送/配信予定まとめ

世界王者としてキャリアの節目を迎えている中谷潤人の次戦に、注目が集まっている。圧倒的なパフォーマンスを続ける中で、次にどの舞台で、誰と拳を交えるのかはファンにとって最大の関心事だ。

本記事では、中谷潤人の次戦の日程・対戦相手・放送予定について紹介する。

中谷潤人の次戦はいつ？

中谷潤人の次戦は、日本時間12月27日(土)に行われる。舞台はサウジアラビア・リヤドで開催されるビッグイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」。世界的にも注目を集める興行で、日本人王者がそろって出場する。

中谷は同大会で、WBA世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦に出場。対戦相手はメキシコのセバスチャン・エルナンデスとなる。世界戦線で評価を高めてきた中谷にとって、新階級での存在感を示す重要な一戦だ。

試合当日は日本時間18:00からイベントがスタート予定。中谷の試合も同日に行われるため、リアルタイムでの視聴環境を事前に確認しておきたい。

項目 内容 試合日 2025年12月27日(土)(日本時間) 開催地 サウジアラビア・リヤド 大会名 THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI 試合形式 WBA世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦 対戦カード 中谷潤人 vs セバスチャン・エルナンデス

中谷潤人の次戦の対戦相手は？

中谷潤人の次戦で拳を交えるのは、メキシコ出身のプロボクサー、セバスチャン・エルナンデス・レイジェスだ。攻撃力の高さで知られるサウスポーで、世界戦線でも急速に評価を高めている存在となる。

エルナンデスはスーパーバンタム級でキャリアを重ね、ここまで20戦20勝(18KO)と無敗。KO率は90%に達し、メキシコ人ボクサーらしい前進力と決定力を兼ね備える強打者だ。

直近の試合では、元世界挑戦者アザト・ホヴァニシャンを相手に10回戦を戦い抜き、判定勝利を収めた。タフな相手をコントロールし切った内容は評価が高く、実力が本物であることを証明している。

世界ランキングではWBC10位、IBF12位、WBO11位に位置。暫定王座決定戦にふさわしい実績を持つ挑戦者であり、中谷にとっては新階級での実力を測る重要な一戦となる。

中谷潤人の次戦の放送・配信予定は？

中谷潤人の次戦は、サウジアラビア・リヤドで開催されるビッグイベント「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の一戦として行われる。日本国内での視聴は映像配信サービス『Lemino』によるPPV独占生配信が予定されている。

地上波、BS、CSでのテレビ中継はなく、Amazon Prime Video、WOWOW、U-NEXTなど他の主要配信サービスでも取り扱いは行われない。一方で、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)は、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZN有料会員専用ページ・プレイヤーで視聴することが可能だ。

PPV料金は事前購入が4,950円(税込)、試合当日の購入は5,500円(税込)。生配信に加え、試合終了後も2026年1月3日(土)23:59まで視聴できる見逃し配信が付属する。事前価格での販売は12月26日(金)20:59までとなる。

なお、DAZN Freemium(無料会員)およびDAZN for docomo利用者は、DAZN上でPPVの購入・視聴はできない。この場合はLeminoで直接PPVを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。

また、PPVはLeminoプレミアムに加入していなくても購入可能。ドコモの一部料金プラン(ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなど)を契約している場合は、対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加料金なしで視聴できる。

視聴方法 料金(税込) 視聴期間 備考 Lemino PPV(事前購入) 4,950円 生配信＋～2026/1/3(土)23:59 12/26(金)20:59まで Lemino PPV(当日購入) 5,500円 生配信＋～2026/1/3(土)23:59 イベント開始まで DAZN経由購入 上記と同額 生配信＋見逃し配信 DAZN有料会員(dアカウント除く) 対象ドコモプラン 0円 生配信＋見逃し配信 自動的に購入済表示

※配信開始時間や内容は変更となる場合あり

※通信環境や端末、サービスの混雑状況によっては画質が安定しない場合あり

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Docomo

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。