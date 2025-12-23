リヤドシーズン12月の全対戦カードは？試合順・出場選手一覧

サウジアラビア最大級のエンターテインメントイベント「リヤドシーズン」は、12月に入りクライマックスを迎える。ボクシングを中心に世界的スターが集結し、タイトルマッチや注目カードが連日組まれるなど、格闘技ファンにとって見逃せないラインナップが並ぶ。

本記事では、リヤドシーズン2025の対戦カード・試合順・出場選手について紹介する。

リヤドシーズン2025はいつ？

サウジアラビア・リヤドで開催される大型エンターテインメントイベント「リヤドシーズン」は、2025年も年末にかけて本格化する。スポーツ、音楽、カルチャーを横断したプログラムが用意され、世界的な注目を集める存在だ。

なかでも12月は、ボクシングを中心としたビッグイベントが集中する時期となる。世界タイトルマッチ級のカードが組まれ、日本人選手の参戦も発表されている。

2025年12月27日(土) イベント名：THE RING V - NIGHT OF THE SAMURAI 会場：モハメド・アブド・アリーナ(サウジアラビア・リヤド) 内容：世界タイトルマッチを含む国際ボクシングイベント

THE RING Vの対戦カードは？出場選手と注目マッチを紹介

リヤドシーズン2025の目玉イベントとして開催される「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本人ボクサーと世界の強豪が激突する対抗戦形式で行われる。全体テーマは「日本vs世界」。タイトルマッチから将来を占う重要な一戦まで、注目カードが並ぶ構成となっている。

現時点では正式な試合順は発表されていない。ただし、メイン級のカードや主要対戦はすでに明らかになっており、興行の軸ははっきりしている。

最大の注目は、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥の防衛戦。無敗のアラン・ピカソを迎え、6度目の王座防衛に挑む見通しだ。2025年に入って4試合目となる世界戦で、そのコンディションにも関心が集まる。

中谷潤人はスーパーバンタム級転向初戦に臨む予定。バンタム級王座を返上しての一戦であり、今後のビッグマッチ構想を占う重要なステップとなる。

そのほか、寺地拳四朗による世界3階級制覇を懸けた王座決定戦など、日本ボクシング界にとって節目となるカードが組まれている。なお、出場者予定だった堤駿斗の試合は負傷により中止を発表している。

区分 階級・試合内容 対戦カード(予定) メイン級 世界スーパーバンタム級4団体王座防衛戦 井上尚弥 vs アラン・ピカソ 主要カード スーパーバンタム級12回戦 中谷潤人 vs セバスチャン・ヘルナンデス タイトル戦 IBF世界スーパーフライ級王座決定戦 寺地拳四朗 vs ウィリバリド・ガルシア・ペレス アンダーカード ライト級 今永虎雅 vs エリドソン・ガルシア アンダーカード フェザー級8回戦 堤麗斗 vs レオバルド・キンタナ

正式な試合順や開始時間は、配信スケジュールや主催者発表をもって確定する見込みだ。最新情報は随時更新されるため、視聴前にチェックしておきたい。

リヤドシーズン2025「THE RING V - NIGHT OF THE SAMURAI」の放送・配信予定は？

サウジアラビア・リヤドを舞台に行われる大型興行「THE RING V - NIGHT OF THE SAMURAI」は、日本では映像配信サービスLeminoがPPV形式で独占ライブ配信を担当する。地上波、BS、CSでの放送は実施されず、WOWOWやU-NEXT、Amazon Prime Videoなどでも配信は予定されていない。

国内からリアルタイム観戦する場合は、Leminoのペイ・パー・ビュー(PPV)チケットを購入する必要がある。チケットは事前購入と当日購入の2パターンが用意され、いずれも生配信に加えて見逃し配信が含まれる。アーカイブ視聴は2026年1月3日(土)23:59まで可能だ。

また、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント経由を除く)であれば、LeminoのPPVをDAZN上で購入し、DAZNの会員専用ページ・プレイヤーから視聴することもできる。対象はDAZN Standard、DAZN Global、DAZN Baseballの契約者となる。

一方、DAZN Freemium(無料会員)やDAZN for docomoの利用者は、DAZN経由でPPVを購入・視聴することはできない。この場合は、Lemino、もしくはチケットぴあでPPVチケットを購入し、Lemino上で視聴する必要がある。

PPVの価格は事前購入が4,950円(税込)、当日購入が5,500円(税込)。事前価格での販売は2025年12月26日(金)20:59までで、チケットの販売期間は2025年11月14日(金)17:00から2026年1月2日(金)23:59までとなっている。

Leminoプレミアムへの登録は必須ではないものの、プレミアム会員であれば過去の世界戦映像や関連特集を視聴できるほか、PPV購入時にdポイントが付与される特典も用意されている。初回登録者は31日間の無料期間を利用可能だ。

さらに、NTTドコモの一部対象料金プランを契約しているユーザーは、対象PPVが自動的に「購入済」と表示され、追加費用なしで視聴できるケースもある。該当するかどうかは、事前にLemino内で確認しておきたい。

配信開始は日本時間12月27日(土)19:00頃を予定。サウジアラビアとの時差の影響で、メインイベントは27日深夜から28日(日)未明にかけて実施される見込みだ。長時間配信が想定されるため、安定した視聴環境を整えておくことが重要となる。

項目 内容 大会名 THE RING V - NIGHT OF THE SAMURAI 開催地 サウジアラビア・リヤド 日本での視聴方法 Lemino独占配信(PPV) 地上波/BS/CS 放送予定なし 配信開始時間(日本時間) 12月27日(土)19:00頃予定 見逃し配信 ～2026年1月3日(土)23:59 Leminoプレミアム 加入不要(特典あり) 対象ドコモユーザー 一部料金プランで追加料金なし

※配信時間や内容は変更となる可能性あり

※視聴には安定したインターネット環境が必要

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

