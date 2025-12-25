井上尚弥と対戦！アラン・ピカソの強さは？ファイトスタイル・戦績・プロフィールまとめ

井上尚弥と対戦する男として、世界のボクシングファンの視線を集めているのがアラン・ピカソだ。無敗のレコードと高いKO率を誇り、次代を担う存在として評価を高めてきたメキシコの新鋭に注目が集まっている。

本記事では、アラン・ピカソのプロフィール、ファイトスタイルについて紹介する。

アラン・ピカソの強さは？戦績を紹介

井上尚弥と対戦する存在として注目を集めるアラン・ピカソは、メキシコ出身の無敗ボクサーだ。若くして世界戦線に名を連ねるだけでなく、知性と冷静さを兼ね備えたボクサーとしても評価を高めている。

プロでは2017年にデビューして以降、一度も黒星を喫しておらず、WBCシルバー王座を含む複数のタイトルを獲得。リング上では無駄の少ない動きと試合運びの巧さが際立ち、相手の強みを消しながら確実にポイントを積み上げていくタイプだ。

また、メキシコ国立自治大学(UNAM)に在学する現役大学生としても知られ、学業とボクシングを両立する姿勢から「秀才ボクサー」と称されている。知性と実力を併せ持つ存在として、今後のキャリアにも大きな注目が集まっている。

項目 内容 本名 アラン・デビッド・ピカソ・ロメロ 生年月日 2000年7月22日 出身地 メキシコ メキシコシティ 身長 173cm リーチ 178cm 階級 スーパーバンタム級 フェザー級 スタンス オーソドックス プロ戦績 33戦32勝(17KO)0敗1分 主なタイトル WBC世界スーパーバンタム級シルバー王座 NABF北米スーパーバンタム級王座ほか 特徴 無敗の戦績と高い戦術理解力を持つ秀才ボクサー

アラン・ピカソのファイトスタイルは？

アラン・ピカソは、いわゆる伝統的なメキシカンスタイルとは一線を画す技術派のボクサーだ。前に出て強引に打ち合うタイプではなく、距離感と精度を重視しながら試合を組み立てる。長いリーチを生かしたジャブを軸に、的確なコンビネーションでリング中央を支配するアウトボクシングが基本となっている。

スーパーバンタム級としては大柄な体格に加え、試合を通して動きを落とさないスタミナ、そして年齢以上に落ち着いた戦術眼が大きな武器だ。相手の出方を見極めながらリスクを最小限に抑えるスタイルは、安定感という点で高く評価されている。

2025年7月には元WBOアジアパシフィック王者の亀田京之介と対戦し、判定勝ちを収めた。一方で、これまでの対戦相手のレベルを疑問視する声もあり、井上尚弥のようなトップクラスを相手に同じ戦い方が通用するのかは未知数だ。

2025年12月27日には、サウジアラビア・リヤドで井上尚弥との4団体王座統一戦が予定されている。冷静沈着なテクニシャンが、世界最高峰の王者を相手にどのような選択をするのか。そのスタイルの真価が問われる一戦となる。

井上尚弥vsアラン・ピカソの視聴方法は？

中谷潤人が参戦する注目イベント「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」は、サウジアラビア・リヤドのモハメド・アブド・アリーナで実施される。日本からの視聴手段は、映像配信サービスLeminoによるPPV配信のみとなっている。

地上波やBS、CS放送は行われず、Amazon Prime Video、WOWOW、U-NEXTなど他の主要配信サービスでの取り扱いもない。ただし、DAZNの有料会員に限り、LeminoのPPVをDAZN経由で購入し、DAZNの有料会員ページから視聴することが可能だ。

なお、DAZN Freemium(無料会員)およびDAZN for docomo利用者は、DAZN上でのPPV購入・視聴は不可となる。この場合は、Lemino上で直接PPVチケットを購入する必要がある。

PPVは事前購入と当日購入の2パターンが用意され、生配信と見逃し配信の両方が含まれる。見逃し配信は2026年1月3日(土)23:59まで視聴可能だ。

PPVはLeminoプレミアム未加入でも購入できる。また、NTTドコモの一部料金プラン(ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなど)を契約している場合、対象PPVが自動的に購入済み扱いとなり、追加費用なしで視聴できる。

項目 内容 大会名 THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI 対戦カード 中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデス 開催地 サウジアラビア・リヤド(モハメド・アブド・アリーナ) テレビ放送 地上波・BS・CSすべて放送予定なし 日本国内配信 Lemino(PPV独占) 事前PPV料金 4,950円(税込)(12月26日(金)23:59まで) 当日PPV料金 5,500円(税込)(12月27日(土)イベント開始まで) 見逃し配信 2026年1月3日(土)23:59まで DAZN視聴 有料会員のみ購入・視聴可(DAZN for docomo除く) ドコモ対象プラン ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなどは追加料金なし

※配信開始時間や内容は変更となる可能性あり

※通信環境や端末、アクセス集中状況によっては高画質で視聴できない場合あり

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Docomo

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間の無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。