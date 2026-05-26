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Tsutomu Maeda

プロ野球セ・パ交流戦2026はどこで見られる？テレビ・ネット視聴方法

2026年プロ野球・日本生命セ・パ交流戦はどこで見られる？地上波テレビ・ネット視聴方法を紹介。

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2026年のプロ野球交流戦が、5月26日(火)～6月14日(日)に行われる。

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本記事では、プロ野球交流戦2026のテレビ放送・ネット配信視聴方法を紹介する。

プロ野球交流戦2026のテレビ放送・ネット配信視聴方法

2026年の交流戦は、5月26日(火)～6月14日(日)に連日開催。6月1日(月)・8日(月)は予備日となっている。

テレビ放送は、衛星放送『スカパー！プロ野球セット』が全12球団の主催試合をすべて中継。ネット配信は『DAZN』が広島を除く11球団の主催試合を全試合ライブ配信する。その他にも、複数のプラットフォームで試合中継が行われる予定だ。

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試合日プレイボール対戦カードテレビ放送ネット配信
5月26日(火)17:45DeNA vs オリックス・tvk1
TBSチャンネル2
スカパー！プロ野球セット		DAZN
・ニコニコプロ野球チャンネル
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
U-NEXT
FOD
18:00巨人 vs ソフトバンク・BS日テレ
日テレジータス
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Hulu
・GIANTS TV
18:00ヤクルト vs 西武・BS10
・フジテレビONE
スカパー！プロ野球セット		DAZN
・Rakuten TV
フジテレビ ONEsmart
FOD
18:00中日 vs 楽天・東海テレビ011
J SPORTS 2
スカパー！プロ野球セット		DAZN
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
18:00阪神 vs 日本ハム・読売テレビ1
・札幌テレビ1
GAORA SPORTS
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・虎テレ
18:00広島 vs ロッテ・広島テレビ1
J SPORTS 1
スカパー！プロ野球セット		J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
5月27日(水)17:45DeNA vs オリックス・tvk1
・NHK BS
TBSチャンネル2
スカパー！プロ野球セット		DAZN
・ニコニコプロ野球チャンネル
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
U-NEXT
FOD
18:00巨人 vs ソフトバンク・BS日テレ
日テレジータス
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Hulu
・GIANTS TV
18:00ヤクルト vs 西武・BS10
・フジテレビONE
スカパー！プロ野球セット		DAZN
・Rakuten TV
フジテレビ ONEsmart
FOD
18:00中日 vs 楽天・CBCテレビ
J SPORTS 2
スカパー！プロ野球セット		DAZN
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
18:00阪神 vs 日本ハム・ABCテレビ1
・HTB1
GAORA SPORTS
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・虎テレ
18:00広島 vs ロッテ・RCCテレビ1
J SPORTS 1
スカパー！プロ野球セット		J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
5月28日(木)17:45DeNA vs オリックス・tvk1
・BS10
TBSチャンネル2
スカパー！プロ野球セット		DAZN
・ニコニコプロ野球チャンネル
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
U-NEXT
FOD
18:00巨人 vs ソフトバンク・BS日テレ
日テレジータス
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Hulu
・GIANTS TV
18:00ヤクルト vs 西武・NHK BS
・フジテレビONE
スカパー！プロ野球セット		DAZN
・Rakuten TV
フジテレビ ONEsmart
FOD
18:00中日 vs 楽天・三重テレビ1
J SPORTS 2
スカパー！プロ野球セット		DAZN
J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
18:00阪神 vs 日本ハム・関西テレビ1
・北海道文化放送1
・BSフジ・181
GAORA SPORTS
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・虎テレ
18:00広島 vs ロッテ・NHK総合1・広島
J SPORTS 1
スカパー！プロ野球セット		J SPORTSオンデマンド
Amazon J SPORTS(無料あり)
5月29日(金)18:00日本ハム vs 巨人・札幌テレビ1
・BSテレ東
GAORA SPORTS
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・GIANTS TV
18:00楽天 vs ヤクルト・NHK BS
J SPORTS 1
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00西武 vs DeNA・テレ玉1
・フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・フジテレビ TWOsmart
18:00ロッテ vs 阪神・チバテレ1
・KBS京都
・サンテレビ1
・BS朝日1
・日テレNEWS24
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・虎テレ
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00オリックス vs 中日・BS12トゥエルビ
J SPORTS 3
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ソフトバンク vs 広島・NHK総合1・福岡
・NHK総合1・大分
・NHK総合1・北九州
・NHK総合1・宮崎
・NHK総合1・長崎
・NHK総合1・沖縄
・NHK総合1・鹿児島
・NHK総合1・佐賀
・NHK総合1・熊本
・TOKYO MX1
・BS10
・スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・ホークスTV
5月30日(土)14:00日本ハム vs 巨人・札幌テレビ1
・BS日テレ
GAORA SPORTS
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・GIANTS TV
14:00楽天 vs ヤクルト・ミヤギテレビ1
J SPORTS 1
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
14:00西武 vs DeNA・NHK
・フジテレビTWO
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・フジテレビ TWOsmart
14:00ロッテ vs 阪神・MBS毎日放送
・日テレNEWS24
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・虎テレ
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
14:00オリックス vs 中日・NHK総合1・大阪
・NHK総合1・奈良
・NHK総合1・大津
・NHK総合1・和歌山
・NHK総合1・京都
・NHK総合1・神戸
・東海テレビ011
J SPORTS 3
・BS10
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
14:00ソフトバンク vs 広島・TOSテレビ大分1
・テレビ西日本1
・テレビ新広島1
・テレビ宮崎1
・テレビ長崎1
・鹿児島テレビ放送1
・STSサガテレビ1
・テレビ熊本1
・TOKYO MX2
・スポーツライブ＋
スカパー！プロ野球セット		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・ホークスTV
5月31日(日)13:00日本ハム vs 巨人スカパー！プロ野球セットDAZN
・GIANTS TV
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
13:00楽天 vs ヤクルトスカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
13:00ロッテ vs 阪神スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
13:00オリックス vs 中日スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
13:00ソフトバンク vs 広島スカパー！プロ野球セットDAZN
・ホークスTV
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
14:00西武 vs DeNAスカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
6月1日(月)18:00楽天 vs ヤクルト(予備日)スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ロッテ vs 阪神(予備日)スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
6月2日(火)18:00巨人 vs オリックススカパー！プロ野球セットDAZN
・GIANTS TV
18:00ヤクルト vs ロッテスカパー！プロ野球セットDAZN
FOD
18:00DeNA vs 楽天スカパー！プロ野球セットDAZN
U-NEXT
18:00中日 vs ソフトバンクスカパー！プロ野球セットDAZN
18:00阪神 vs 西武スカパー！プロ野球セットDAZN
・虎テレ
18:00広島 vs 日本ハムスカパー！プロ野球セット 
6月3日(水)18:00巨人 vs オリックススカパー！プロ野球セットDAZN
・GIANTS TV
18:00ヤクルト vs ロッテスカパー！プロ野球セットDAZN
FOD
18:00DeNA vs 楽天スカパー！プロ野球セットDAZN
U-NEXT
18:00中日 vs ソフトバンクスカパー！プロ野球セットDAZN
18:00阪神 vs 西武スカパー！プロ野球セットDAZN
・虎テレ
18:00広島 vs 日本ハムスカパー！プロ野球セット 
6月4日(木)18:00巨人 vs オリックススカパー！プロ野球セットDAZN
・GIANTS TV
18:00ヤクルト vs ロッテスカパー！プロ野球セットDAZN
FOD
18:00DeNA vs 楽天スカパー！プロ野球セットDAZN
U-NEXT
18:00中日 vs ソフトバンクスカパー！プロ野球セットDAZN
18:00阪神 vs 西武スカパー！プロ野球セットDAZN
・虎テレ
18:00広島 vs 日本ハムスカパー！プロ野球セット 
6月5日(金)18:00巨人 vs ロッテスカパー！プロ野球セットDAZN
・GIANTS TV
18:00ヤクルト vs 日本ハムスカパー！プロ野球セットDAZN
FOD
18:00DeNA vs ソフトバンクスカパー！プロ野球セットDAZN
U-NEXT
18:00中日 vs 西武スカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
18:00阪神 vs 楽天スカパー！プロ野球セットDAZN
・虎テレ
18:00広島 vs オリックススカパー！プロ野球セット 
6月6日(土)14:00ヤクルト vs 日本ハムスカパー！プロ野球セットDAZN
FOD
14:00DeNA vs ソフトバンクスカパー！プロ野球セットDAZN
U-NEXT
14:00中日 vs 西武スカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
14:00阪神 vs 楽天スカパー！プロ野球セットDAZN
・虎テレ
14:00広島 vs オリックススカパー！プロ野球セット 
18:00巨人 vs ロッテスカパー！プロ野球セットDAZN
・GIANTS TV
6月7日(日)13:30中日 vs 西武スカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
13:30広島 vs オリックススカパー！プロ野球セット 
14:00巨人 vs ロッテスカパー！プロ野球セットDAZN
・GIANTS TV
14:00ヤクルト vs 日本ハムスカパー！プロ野球セットDAZN
FOD
14:00DeNA vs ソフトバンクスカパー！プロ野球セットDAZN
U-NEXT
14:00阪神 vs 楽天スカパー！プロ野球セットDAZN
・虎テレ
6月8日(月)18:00DeNA vs ソフトバンク(予備日)スカパー！プロ野球セットDAZN
U-NEXT
18:00阪神 vs 楽天(予備日)スカパー！プロ野球セットDAZN
・虎テレ
6月9日(火)18:00日本ハム vs DeNAスカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00楽天 vs 巨人スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00西武 vs 広島スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ロッテ vs 中日スカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00オリックス vs ヤクルトスカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ソフトバンク vs 阪神スカパー！プロ野球セットDAZN
・ホークスTV
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
6月10日(水)18:00日本ハム vs DeNAスカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00楽天 vs 巨人スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00西武 vs 広島スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ロッテ vs 中日スカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00オリックス vs ヤクルトスカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ソフトバンク vs 阪神スカパー！プロ野球セットDAZN
・ホークスTV
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
6月11日(木)18:00日本ハム vs DeNAスカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00楽天 vs 巨人スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00西武 vs 広島スカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ロッテ vs 中日スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00オリックス vs ヤクルトスカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ソフトバンク vs 阪神スカパー！プロ野球セットDAZN
・ホークスTV
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
6月12日(金)18:00日本ハム vs 中日スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00楽天 vs 広島スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00西武 vs 巨人スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ロッテ vs DeNAスカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00オリックス vs 阪神スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00ソフトバンク vs ヤクルトスカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
・ホークスTV
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
6月13日(土)14:00日本ハム vs 中日スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
14:00楽天 vs 広島スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
14:00ロッテ vs DeNAスカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
14:00ソフトバンク vs ヤクルトスカパー！プロ野球セットDAZN
・ホークスTV
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
15:00オリックス vs 阪神スカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
18:00西武 vs 巨人スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
6月14日(日)13:00日本ハム vs 中日スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
13:00楽天 vs 広島スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
13:00西武 vs 巨人スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
13:00オリックス vs 阪神スカパー！プロ野球セットDAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
13:00ソフトバンク vs ヤクルトスカパー！プロ野球セットDAZN
・ホークスTV
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
14:00ロッテ vs DeNAスカパー！プロ野球セット
・BS10		DAZN
パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各放送・配信局および球団公式サイトよりご確認ください。

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