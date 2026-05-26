2026年のプロ野球交流戦が、5月26日(火)～6月14日(日)に行われる。
本記事では、プロ野球交流戦2026のテレビ放送・ネット配信視聴方法を紹介する。
プロ野球交流戦2026のテレビ放送・ネット配信視聴方法
2026年の交流戦は、5月26日(火)～6月14日(日)に連日開催。6月1日(月)・8日(月)は予備日となっている。
テレビ放送は、衛星放送『スカパー！プロ野球セット』が全12球団の主催試合をすべて中継。ネット配信は『DAZN』が広島を除く11球団の主催試合を全試合ライブ配信する。その他にも、複数のプラットフォームで試合中継が行われる予定だ。
|試合日
|プレイボール
|対戦カード
|テレビ放送
|ネット配信
|5月26日(火)
|17:45
|DeNA vs オリックス
|・tvk1
・TBSチャンネル2
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・ニコニコプロ野球チャンネル
・J SPORTSオンデマンド
・Amazon J SPORTS(無料あり)
・U-NEXT
・FOD
|18:00
|巨人 vs ソフトバンク
|・BS日テレ
・日テレジータス
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Hulu
・GIANTS TV
|18:00
|ヤクルト vs 西武
|・BS10
・フジテレビONE
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・Rakuten TV
・フジテレビ ONEsmart
・FOD
|18:00
|中日 vs 楽天
|・東海テレビ011
・J SPORTS 2
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・J SPORTSオンデマンド
・Amazon J SPORTS(無料あり)
|18:00
|阪神 vs 日本ハム
|・読売テレビ1
・札幌テレビ1
・GAORA SPORTS
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・虎テレ
|18:00
|広島 vs ロッテ
|・広島テレビ1
・J SPORTS 1
・スカパー！プロ野球セット
|・J SPORTSオンデマンド
・Amazon J SPORTS(無料あり)
|5月27日(水)
|17:45
|DeNA vs オリックス
|・tvk1
・NHK BS
・TBSチャンネル2
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・ニコニコプロ野球チャンネル
・J SPORTSオンデマンド
・Amazon J SPORTS(無料あり)
・U-NEXT
・FOD
|18:00
|巨人 vs ソフトバンク
|・BS日テレ
・日テレジータス
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Hulu
・GIANTS TV
|18:00
|ヤクルト vs 西武
|・BS10
・フジテレビONE
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・Rakuten TV
・フジテレビ ONEsmart
・FOD
|18:00
|中日 vs 楽天
|・CBCテレビ
・J SPORTS 2
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・J SPORTSオンデマンド
・Amazon J SPORTS(無料あり)
|18:00
|阪神 vs 日本ハム
|・ABCテレビ1
・HTB1
・GAORA SPORTS
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・虎テレ
|18:00
|広島 vs ロッテ
|・RCCテレビ1
・J SPORTS 1
・スカパー！プロ野球セット
|・J SPORTSオンデマンド
・Amazon J SPORTS(無料あり)
|5月28日(木)
|17:45
|DeNA vs オリックス
|・tvk1
・BS10
・TBSチャンネル2
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・ニコニコプロ野球チャンネル
・J SPORTSオンデマンド
・Amazon J SPORTS(無料あり)
・U-NEXT
・FOD
|18:00
|巨人 vs ソフトバンク
|・BS日テレ
・日テレジータス
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Hulu
・GIANTS TV
|18:00
|ヤクルト vs 西武
|・NHK BS
・フジテレビONE
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・Rakuten TV
・フジテレビ ONEsmart
・FOD
|18:00
|中日 vs 楽天
|・三重テレビ1
・J SPORTS 2
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・J SPORTSオンデマンド
・Amazon J SPORTS(無料あり)
|18:00
|阪神 vs 日本ハム
|・関西テレビ1
・北海道文化放送1
・BSフジ・181
・GAORA SPORTS
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・虎テレ
|18:00
|広島 vs ロッテ
|・NHK総合1・広島
・J SPORTS 1
・スカパー！プロ野球セット
|・J SPORTSオンデマンド
・Amazon J SPORTS(無料あり)
|5月29日(金)
|18:00
|日本ハム vs 巨人
|・札幌テレビ1
・BSテレ東
・GAORA SPORTS
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・GIANTS TV
|18:00
|楽天 vs ヤクルト
|・NHK BS
・J SPORTS 1
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|西武 vs DeNA
|・テレ玉1
・フジテレビTWO
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・フジテレビ TWOsmart
|18:00
|ロッテ vs 阪神
|・チバテレ1
・KBS京都
・サンテレビ1
・BS朝日1
・日テレNEWS24
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・虎テレ
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|オリックス vs 中日
|・BS12トゥエルビ
・J SPORTS 3
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ソフトバンク vs 広島
|・NHK総合1・福岡
・NHK総合1・大分
・NHK総合1・北九州
・NHK総合1・宮崎
・NHK総合1・長崎
・NHK総合1・沖縄
・NHK総合1・鹿児島
・NHK総合1・佐賀
・NHK総合1・熊本
・TOKYO MX1
・BS10
・スポーツライブ＋
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・ホークスTV
|5月30日(土)
|14:00
|日本ハム vs 巨人
|・札幌テレビ1
・BS日テレ
・GAORA SPORTS
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・GIANTS TV
|14:00
|楽天 vs ヤクルト
|・ミヤギテレビ1
・J SPORTS 1
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|14:00
|西武 vs DeNA
|・NHK
・フジテレビTWO
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・フジテレビ TWOsmart
|14:00
|ロッテ vs 阪神
|・MBS毎日放送
・日テレNEWS24
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・虎テレ
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|14:00
|オリックス vs 中日
|・NHK総合1・大阪
・NHK総合1・奈良
・NHK総合1・大津
・NHK総合1・和歌山
・NHK総合1・京都
・NHK総合1・神戸
・東海テレビ011
・J SPORTS 3
・BS10
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|14:00
|ソフトバンク vs 広島
|・TOSテレビ大分1
・テレビ西日本1
・テレビ新広島1
・テレビ宮崎1
・テレビ長崎1
・鹿児島テレビ放送1
・STSサガテレビ1
・テレビ熊本1
・TOKYO MX2
・スポーツライブ＋
・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
・ホークスTV
|5月31日(日)
|13:00
|日本ハム vs 巨人
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・GIANTS TV
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|13:00
|楽天 vs ヤクルト
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|13:00
|ロッテ vs 阪神
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|13:00
|オリックス vs 中日
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|13:00
|ソフトバンク vs 広島
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・ホークスTV
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|14:00
|西武 vs DeNA
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|6月1日(月)
|18:00
|楽天 vs ヤクルト(予備日)
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ロッテ vs 阪神(予備日)
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|6月2日(火)
|18:00
|巨人 vs オリックス
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・GIANTS TV
|18:00
|ヤクルト vs ロッテ
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・FOD
|18:00
|DeNA vs 楽天
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・U-NEXT
|18:00
|中日 vs ソフトバンク
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
|18:00
|阪神 vs 西武
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・虎テレ
|18:00
|広島 vs 日本ハム
|・スカパー！プロ野球セット
|6月3日(水)
|18:00
|巨人 vs オリックス
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・GIANTS TV
|18:00
|ヤクルト vs ロッテ
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・FOD
|18:00
|DeNA vs 楽天
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・U-NEXT
|18:00
|中日 vs ソフトバンク
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
|18:00
|阪神 vs 西武
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・虎テレ
|18:00
|広島 vs 日本ハム
|・スカパー！プロ野球セット
|6月4日(木)
|18:00
|巨人 vs オリックス
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・GIANTS TV
|18:00
|ヤクルト vs ロッテ
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・FOD
|18:00
|DeNA vs 楽天
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・U-NEXT
|18:00
|中日 vs ソフトバンク
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
|18:00
|阪神 vs 西武
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・虎テレ
|18:00
|広島 vs 日本ハム
|・スカパー！プロ野球セット
|6月5日(金)
|18:00
|巨人 vs ロッテ
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・GIANTS TV
|18:00
|ヤクルト vs 日本ハム
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・FOD
|18:00
|DeNA vs ソフトバンク
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・U-NEXT
|18:00
|中日 vs 西武
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|・DAZN
|18:00
|阪神 vs 楽天
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・虎テレ
|18:00
|広島 vs オリックス
|・スカパー！プロ野球セット
|6月6日(土)
|14:00
|ヤクルト vs 日本ハム
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・FOD
|14:00
|DeNA vs ソフトバンク
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・U-NEXT
|14:00
|中日 vs 西武
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|・DAZN
|14:00
|阪神 vs 楽天
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・虎テレ
|14:00
|広島 vs オリックス
|・スカパー！プロ野球セット
|18:00
|巨人 vs ロッテ
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・GIANTS TV
|6月7日(日)
|13:30
|中日 vs 西武
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|・DAZN
|13:30
|広島 vs オリックス
|・スカパー！プロ野球セット
|14:00
|巨人 vs ロッテ
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・GIANTS TV
|14:00
|ヤクルト vs 日本ハム
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・FOD
|14:00
|DeNA vs ソフトバンク
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・U-NEXT
|14:00
|阪神 vs 楽天
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・虎テレ
|6月8日(月)
|18:00
|DeNA vs ソフトバンク(予備日)
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・U-NEXT
|18:00
|阪神 vs 楽天(予備日)
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・虎テレ
|6月9日(火)
|18:00
|日本ハム vs DeNA
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|楽天 vs 巨人
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|西武 vs 広島
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ロッテ vs 中日
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|オリックス vs ヤクルト
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ソフトバンク vs 阪神
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・ホークスTV
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|6月10日(水)
|18:00
|日本ハム vs DeNA
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|楽天 vs 巨人
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|西武 vs 広島
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ロッテ vs 中日
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|オリックス vs ヤクルト
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ソフトバンク vs 阪神
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・ホークスTV
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|6月11日(木)
|18:00
|日本ハム vs DeNA
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|楽天 vs 巨人
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|西武 vs 広島
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ロッテ vs 中日
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|オリックス vs ヤクルト
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ソフトバンク vs 阪神
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・ホークスTV
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|6月12日(金)
|18:00
|日本ハム vs 中日
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|楽天 vs 広島
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|西武 vs 巨人
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ロッテ vs DeNA
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|オリックス vs 阪神
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|ソフトバンク vs ヤクルト
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|・DAZN
・ホークスTV
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|6月13日(土)
|14:00
|日本ハム vs 中日
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|14:00
|楽天 vs 広島
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|14:00
|ロッテ vs DeNA
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|14:00
|ソフトバンク vs ヤクルト
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・ホークスTV
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|15:00
|オリックス vs 阪神
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|18:00
|西武 vs 巨人
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|6月14日(日)
|13:00
|日本ハム vs 中日
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|13:00
|楽天 vs 広島
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|13:00
|西武 vs 巨人
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|13:00
|オリックス vs 阪神
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|13:00
|ソフトバンク vs ヤクルト
|・スカパー！プロ野球セット
|・DAZN
・ホークスTV
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
|14:00
|ロッテ vs DeNA
|・スカパー！プロ野球セット
・BS10
|DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各放送・配信局および球団公式サイトよりご確認ください。
プロ野球交流戦2026のおすすめ視聴方法
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