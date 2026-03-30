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Amazon新生活セールFinalは3/31(火)～！注目の事前公開品をチェック
Tsutomu Maeda

Amazon新生活セールFinal先行セールはいつからいつまで？開催日程・期間・ポイントアップキャンペーン情報

2026年アマゾン新生活セール Final先行セールはいつからいつまで開催する？今年の実施スケジュールと、セールで値引きされるおすすめ目玉商品を紹介。

3/31(火)～4/6(月)まで開催

Amazon

Amazon新生活セールFinal2026

先行セールが2026年3月31日(火)～開催

人気商品は売り切れ必至！今すぐ割引価格をチェック

Amazon新生活セール2026

注目アイテムが大幅値下げ

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「Amazon新生活セールFinal」が2026年3月末から開催される。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

本記事では、「Amazon新生活セールFinal2026」先行セールの開催期間や攻略法を紹介する。

Amazon新生活セールFinal2026先行セールはいつからいつまで？

Amazon point up 202603 1Amazon

2026年のAmazon新生活セールFinalは3月31日(火)0時00分から4月6日(月)23時59分までの一週間にわたって開催される。3月31日(火)～4月2日(木)まで先行セール、4月3日(金)～6日(月)までが本セールとなるが、先行セールと本セールで大きな違いはない。

期間中はセール商品の販売や最大14％還元のポイントアップキャンペーンなど多くのお得なキャンペーンが実施予定だ。

Amazon新生活セールFinal2026は3/31(火)～4/6(月)まで開催！セール対象品をチェック

Amazon新生活セールFinal2026の攻略法

「Amazon新生活セールFinal」はプライム会員限定のセールではないが、登録をしておくことでよりお得になるサービスもある。セールの攻略ポイントを以下のようにまとめた。

【1】Amazonプライム会員特典

Amazon新生活セールFinalを活用するうえで絶対に外せないのが、Amazonプライム会員への登録だ。

プライム会員は送料無料サービスを受けられるほか、お急ぎ便やお届け指定便の利用が無制限で利用できるのが最大のポイント。また、後述するポイントアップキャンペーンでも+1.5％のポイント還元が加算される。

さらに、最新映画が観られるプライムビデオやミュージックなど様々な特典も併せて利用できるので、まずは初回30日間の無料トライアルに登録してみよう。

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【2】ポイントアップキャンペーン

Amazon point up 202603 2Amazon

2026年の新生活セールFinalでも、ポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2026年3月17日(火)12:00～2026年4月6日(月)23:59)に開かれた特設ページから登録し、お買い物期間中(2026年3月31日(火)00:00～4月6日(月)23:59)に合計で税込10,000円以上のお買い物をすると、最大14％のポイント還元(上限5,000ポイント)を受けられる。ポイント加算の内訳は、プライム会員なら+1.5％、Amazon Mastercardでのお支払いで最大+3.0％(※プライム会員の場合。通常還元率を含む)、指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入で+4.0％、対象カテゴリー商品の購入で5.5％。指定ブランドは「コカ・コーラ」と「HUAWEI」があるが、併用はできない。

なお、最大14％のポイント還元は対象カテゴリーの商品にのみ適用され、それ以外は最大8.5％還元。5.5％ポイントアップの対象カテゴリーは、ドラッグストア・ホーム用品(家電を除く)・コスメ(美容家電・サプリメント・ビタミンを除く)・ヘアケアとなっている。

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また、「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

Amazon新生活セールFinalのおすすめ目玉商品

Amazon新生活セールFinalの先行セールスタートに向けて事前公開されているおすすめ目玉商品を紹介。人気商品はセール開始直後に品切れとなってしまう場合もあるため、目当ての商品がある方は事前にほしいものリストに入れておき、すぐに購入できるようにしておくことをおすすめする。

事前公開のセール対象商品(3/31-)

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Amazon新生活セールFinalとは？

「Amazon新生活セールFinal」は、新生活に向けた商品を多く取り揃えるAmazonのビッグセールのこと。Amazonではプライム感謝祭やプライムデーも規模の大きなセールとして知られているが、そちらはAmazonプライム会員限定であるのに対し、Amazon新生活セールFinalでは参加条件が設けられていない。

セールでは季節や生活の移り変わりに役立つ人気商品や日用品などのセール価格での販売や、お得なポイントアップキャンペーンなどが実施される。

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