楽天スーパーセール12月はいつ？2025年の開催日・先行セール・ポイント最大47倍の最新情報まとめ

楽天市場では、年間でも最大級の割引とポイント還元が重なる「楽天スーパーセール」が12月に行われる。
本記事では、12月の楽天スーパーセールの開催日・最新情報について紹介する。
楽天スーパーセール12月はいつ？開催日と最新情報
Rakuten
年内最後のビッグセールとなる楽天スーパーセールが2025年12月4日(木)20:00からスタートする。終了日時は12月11日(木)01:59。毎年12月恒例の大規模イベントで、今年も家電、日用品、食品、ファッションなど幅広いジャンルで大幅値引きとポイント還元が同時に動く。特にショップ買いまわりによる最大10倍(ラクマ利用で最大11倍)のポイントアップが重なるため、短期間で実質価格を大きく下げられるのが特徴だ。
楽天モバイル契約者は12月3日(水)20:00から先行参加が可能で、サーチ登録商品の一部を本番前に購入できる。ポイントアップの対象にも含まれる点は見逃せない。対象者は12月2日(火)23:59までにRakuten最強プランなどの対象プランを利用開始しているユーザーとなる。
また、買いまわり特典を受けるにはエントリーが必須。購入後のエントリーでも期間中であれば適用される仕組みだ。割引率の高い半額商品が一気に動くため、開催日程の把握と事前準備がセール攻略の鍵になる。
楽天スーパーセールは3月、6月、9月、12月の年4回開催が定着しており、過去4年を振り返っても「4日20:00〜11日01:59」という同一スケジュールで進行している。今回も例年通りの流れとなり、事前準備の成否が買い物全体の効率を左右する。
開催期間と主なスケジュール
12月開催分の主要期間は次の通り。
|項目
|期間
|対象
|セール本番(ポイントアップ期間)
|12月4日(木)20:00〜12月11日(木)01:59
|全楽天会員
|先行セール
|12月3日(水)20:00〜12月4日(木)19:59
|楽天モバイル契約者
|エントリー期間
|11月28日(金)10:00〜12月11日(木)01:59
|全楽天会員(要エントリー)
楽天スーパーセール12月のセール内容と事前準備
Rakuten
12月開催の楽天スーパーセールは、割引そのものの強さに加えて、事前準備によってスタート前からお得を積み上げられる点が特徴だ。商品価格が大きく動く本番に備えて、スーパースロットやお気に入り登録キャンペーンといった事前施策を活用することで、セール開始前から実質負担を下げることができる。
中でも注目度が高いのが、12月4日(木)20:00〜21:59の開始2時間限定で使えるクーポンだ。掲載ショップ限定ではあるものの、店内全品が最大50%OFFになる特別企画で、今回のセールにおいて最も大きなインパクトを持つ。クーポンは11月28日(金)10:00〜12月4日(木)21:59まで取得でき、事前に確保しておくことでセール序盤から大幅値下げを狙える。
前述のスーパーSALEスロットも見逃せない。セール開始前に挑戦でき、最大10000ポイントが当たる特典だ。獲得したポイントはセール期間中の買い物に利用できるため、実質的な割引として活用しやすい。さらに、エントリーとお気に入り5アイテムの登録で200円OFFクーポンがもらえるキャンペーンもあり、準備段階からお得を積み上げやすい仕組みが整っている。
12月のスーパーセールでは商品そのものの値引き幅が大きく、半額以下の商品が約200万点以上登場すると予想される。家電、食品、ファッションなど主要カテゴリの価格が一斉に動き、年内最大規模の値下げが展開されるイベントとなる。
事前準備で活用したい主なキャンペーン
- 開始2時間限定クーポン 最大50%OFF
- スーパーSALEスロット 最大10000ポイントが当たる
- エントリーとお気に入り5アイテム登録で200円OFFクーポンを獲得
- 事前エントリーで買いまわりポイントが適用
おすすめの活用タイミング
- 12月4日(木)20:00 開始直後の2時間 限定クーポンと半額商品の集中ゾーン
- セール中盤の日替わり割引 家電や食品が狙い目
- 最終日のラスト5時間 在庫調整で価格が動きやすい時間帯
ショップ買い回りとは？楽天スーパーセールのポイントキャンペーンを紹介
Rakuten
楽天スーパーセールの中心にある仕組みが「ショップ買い回り」だ。期間中に複数ショップで買い物をするほどポイント倍率が上がり、1ショップあたり1,000円(税込)以上の購入が条件となる。利用店舗数に応じて倍率が積み上がり、最大10倍まで到達する。
さらにラクマ購入で+1倍が上乗せされ、買い回りだけで最大11倍まで拡大する。日用品や食品を複数店舗に分けて購入するだけで効率的に倍率を引き上げられる点が大きな特徴だ。
これに加えて、ショップ個別のポイントアップが最大+19倍、SPUが最大+17倍となり、楽天モバイル契約者は「Rakuten最強プラン」でSPUが+4倍。全条件が揃った場合、合計倍率は最大47倍に達する。
割引と還元が同時に走ることで、スーパーセール期間中の実質支払い額は通常時より大幅に圧縮できる。高額商品ほど恩恵が大きいため、ポイント倍率の重なりを意識した買い方がセール攻略の鍵となる。
|項目
|倍率
|内容
|買い回り
|最大10倍
|1ショップ1,000円(税込)以上の購入で倍率加算
|ラクマ購入
|+1倍
|楽天スーパーSALE×ラクマ連動
|ショップ個別ポイント
|最大+19倍
|各ショップ独自のポイントアップ
|SPU
|最大+17倍
|楽天サービス利用に応じた倍率
|楽天モバイル契約
|+4倍
|Rakuten最強プランでSPU上乗せ
|合計
|最大47倍
|全条件達成時の最大還元倍率
特に高額家電やまとめ買いを検討している場合は、倍率が積み上がるタイミングを狙うのがセール攻略の基本となる。ポイント47倍を狙うためには事前エントリーが必須のため、セール開始前に必ずチェックしておきたい。