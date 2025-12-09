楽天スーパーセールで狙うべき半額商品は？食品・家電・ファッションまで50%OFFの人気アイテムまとめ

このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
楽天スーパーセールで半額商品は何が安い？家電・日用品・ファッションの50％OFFアイテム一覧と狙い目セール情報まとめ

楽天スーパーセールの大きな魅力といえば、毎回注目を集める半額商品だ。家電や生活必需品、食品、ファッションアイテムまで幅広いカテゴリーで値下げが行われ、期間中は普段では考えられない価格で人気アイテムを狙える絶好のタイミングとなる。

本記事では、楽天スーパーセールのおすすめ半額商品について紹介する。

楽天スーパーセール12月はいつ？開催日と最新情報

rakuten super sale 202512Rakuten

2025年12月4日(木)20:00から、年末商戦の中心イベントとなる楽天スーパーセールがスタートする。終了は12月11日(木)01:59で、およそ1週間にわたって家電や日用品、食品、ファッションなど幅広いカテゴリーで大規模な値下げが実施される。期間中は商品価格そのものの割引に加えて、ショップ買いまわりによる最大10倍(ラクマ利用時は最大11倍)のポイントアップも重なるため、短期間で出費を抑えながらまとめ買いしやすい構造になっている。

半額級の目玉商品や数量限定のタイムセール品は、開催直後から在庫が大きく動く傾向がある。どのタイミングで何を狙うかをあらかじめ整理しておくことで、人気アイテムを取り逃さずに購入しやすくなる。

ショップ買いまわりのポイント還元を受けるには事前エントリーが必須で、購入後でも期間中にエントリーを済ませていれば対象となる。特に高額商品や複数ショップでの買い物を予定している場合は、スケジュールとエントリー期間を押さえておくことがセール攻略の第一歩だ。

12月開催分のスケジュール概要

区分日時対象者
本セール期間12月4日(木)20:00〜12月11日(木)01:59全楽天会員
エントリー受付11月28日(金)10:00〜12月11日(木)01:59全楽天会員(エントリーはこちら)

楽天スーパーセールのおすすめ半額商品は？

楽天スーパーセールでは、期間限定で半額になるアイテムが多数登場し、食品・家電・ファッションと幅広いジャンルでお得に買い物ができる。特に50%OFFの対象商品は毎回アクセスが集中し、開始直後から在庫が動く人気企画だ。普段使いの必需品から、年末のストックにちょうどいい食品、冬物アパレルまで揃っており、短期間で賢くまとめ買いしたいユーザーには見逃せない内容となっている。

食品カテゴリでは、チャーシューブロックや大容量の肉セット、ネギトロ、小分けタイプの明太子などが半額対象として並び、コスパを重視するユーザーから支持を集めている。一方で家電・ガジェット分野では、筋膜リリースガンや掃除機、ヒーター、シェーバーといった実用性の高いアイテムが半額価格で手に入り、買い替え需要にもしっかり応えるラインナップだ。

アパレルカテゴリーでは、裏ボア仕様のメンズパンツやレディースニット、季節のトップスなど、普段のコーディネートに取り入れやすい価格帯のアイテムが中心となっている。いずれのジャンルもセール開始直後から人気商品を中心に在庫が減少していくため、気になる商品がある場合は早めのチェックがおすすめだ。

おすすめ半額商品一覧

1 rakuten super sale 2025ステーキ肉 松阪牛 A5 サーロイン ステーキ 150g×2枚 肉 牛肉 誕生日 プレゼント 2025 グルメ 送料無料 サーロインステーキ 内祝 内祝い 高級和牛 黒毛和牛 和牛 内祝い 松坂牛 お取り寄せ グルメ 誕生日祝い 松阪肉 お祝い 結婚祝い 敬老の日 1 rakuten supersale 1209【半額！6,000円→3,000円★スーパーSALE限定】チャーシューブロック (600g×2本) 約1.2kg チャーシュー 焼豚 ブロック 武田ハム 食品 豚肩ロース 国内製造 加工肉 国産 豚 お取り寄せ プレゼント おつまみ 内祝い お返し 食品 豚肉 焼き豚 お歳暮 熨斗対応可 クリスマス 2 rakuten supersale 1209【半額！7,588円→3,794円★スーパーSALE限定】肉 1.7kg超 9種！ 【 バラエティ福肉袋 】 武田ハム お肉 食品 食べ比べ セット バーベキュー チャーシュー プルコギ カルビ ベーコン 手羽元 フランク ギフト おつまみ 熨斗対応可 クリスマス
4 rakuten supersale 1209【ライブ視聴＆エントリでP5倍】ねぎとろ 小分け 10人前 15人前 ネギトロ 冷凍 マグロ ねぎトロ ネギとろ ネギトロ丼 おつまみ まぐろ 食品 お取り寄せ たたき ギフト プレゼント 5 rakuten supersale 1209【SS半額！】かねふく 明太子 訳あり 1kg (500g×2箱) 切れ子 無着色 送料無料 〈濃厚旨だれ4ヶ付き！〉楽天限定／明太子 1kg 訳あり 辛子明太子 切子 ばらこ バラコ 旨ダレ 訳あり明太子 贈り物 家庭用 大容量 お取り寄せ お取り寄せグルメ 博多直送【公式ストア】 6 rakuten supersale 1209超目玉 お歳暮・お歳暮ギフト・お歳暮早割・御歳暮・御歳暮ギフト＼送料無料・楽天総合ランキング1位／中華 横浜中華街 ご贈答【4種34個】 グルメ 食品 ギョウザ ギフト お取り寄せグルメ 惣菜 のし対応 中華セット グルメセット 中華 餃子 小籠包
7 rakuten supersale 1209sale セール 半額 50%OFF 100g×6 肉 おつまみ 鳥の炭火焼き(炭火焼/鶏の炭火焼き/焼鳥/炭火焼き鳥) お肉 訳あり おかず 宮崎 レトルト 非常食 保存食 防災食 備蓄 食料 食べ物 食品 防災グッズ 鶏肉 肉 缶詰 お取り寄せグルメ 珍味 送料無料 在庫処分 フードロス 8 rakuten supersale 1209魚 さかな 骨取り 切り身 惣菜 冷凍 詰め合わせ 惣菜 20g 4種x40切入 焼き魚 真空パック 美味しい 魚 骨とり 済み レンジ 食品 おかず セット 骨なし 骨なし魚 骨なし魚冷凍 鯖 ブリ 赤魚 お歳暮 ギフト ※ 訳あり 鮭 骨なし魚 国産 骨なし鮭 干物 50g ではありません SSS 9 rakuten supersale 1209【半額 スーパーSALE 6480円→3240円 何セットでもOK】神戸牛コロッケ 20個入り【ギフト対応できません（のし・二重包装・手提げ袋不可） お届け日指定不可】【レビューdeジャーキープレゼント対象外】
10 rakuten supersale 1209【SSセール特価も！詳細はセール会場】2025新モデル【2年保証】掃除機 コードレス掃除機 Orage史上 超高性能 RR11 軽量 人気 1位 自立 自走式 スティック クリーナー サイクロン 強力吸引 充電式 ハンディ掃除機 一人暮らし ジェネリック家電 布団クリーナー 福袋 11 rakuten supersale 1209【半額★スーパーSALE最安値挑戦】筋膜リリースガン ミニ 【楽天1位】 RELX リラクス トータルボディケア mini 320g 超軽量 整体院長監修 20段階強力振動 ハンディガン 小型 筋膜リリース 機器 ハンディ タイプ 全身 筋肉 首 肩 腰 足 ふくらはぎ 振動 マシン 軽い 12 rakuten supersale 1209【★スーパーSALE半額対象★】Breezome ヒーター 首振り 恒温モード 3段階切替 2秒速暖 セラミックヒーター 小型 電気ファンヒーター 足元 ストーブ 電気ストーブ コンパクト 省エネ 過熱保護 転倒保護 暖房器具 ファンヒーター 脱衣所 オフィス 送料無料 950W
13 rakuten supersale 1209【SS驚安価格★実質2,480円~！】「楽天1位 12冠連続！」 電気シェーバー メンズシェーバー シェーバー 男性 髭剃り 急速充電 USB充電式 LED電池残量表示 スマートロック機能 髭剃り ヒゲソリ 電動 丸洗い可能 IPX7防水 深剃り 往復式 自動研磨機能 14 rakuten supersale 1209【スーパーSALE限定 クーポンで最安1680円】「楽天1位」加湿器 卓上 超音波 アロマ対応 星空ライト 大容量 小型 7色LEDライト 次亜塩素酸水対応 空焚き防止 水漏れ防止 静音 省エネ 保湿 乾燥対策 持ち運び 吹出し口360°回転 280ml 長時間 車用 お手入れ簡単 携帯加湿器 15 rakuten supersale 1209【SSセール特価も！詳細はセール会場】回転モップクリーナー 電動モップ Orage M200 S 軽量 自立 自走式 回転モップ 水拭き コードレス 床拭き 掃除機 網戸 モップ 高速回転 充電式 1人暮らし ジェネリック家電 Orage M200S【1年保証】 ギフトにも 福袋
16 rakuten supersale 1209送料無料 裏ボア 長ズボン メンズ ストレートパンツ 秋 冬 ロングパンツ ビジネス カジュアルパンツ ストレッチパンツ スリムイージーパンツ メンズパンツ チノパン ファッション シンプル 暖かい ボトム 厚手 保温 男性パンツ 裏ボアあり 裏ボアなし 2タイプ 4色 17 rakuten supersale 1209ニット レディース トップス 春夏 レディースニット 薄手 サマーニット 7分袖 ラウンドネック 可愛い ゆったり 春 夏 秋 プルオーバー おしゃれ ニットトップス 着回し 風合い 着痩せ 無地 シンプル リラックス カジュアル 重ね着 定番 新作 日常 ディリー 普段使い 18 rakuten supersale 1209ニット ベスト ハイネック レディース 秋冬 タートルネック ニットベスト 春秋 ケーブル編み 秋 冬 春 ニット トップス ニットウェア 着回し おしゃれ ノースリーブ 可愛い 大人 カジュアル レイヤード 重ね着 体型カバー 裾 リブニット 送料無料 黒 ブラック グレー
19 rakuten supersale 1209送料無料 異素材 ドッキング スウェット フェイクレイヤード プルオーバー 秋冬 春 ブラウス ティアード 異素材 切り替え tシャツ レディース 長袖 トップス リボン ギャザー フレア ファッション クールネック 大きいサイズ トレーナー シャツ 無地 体型カバー おしゃれ 20 rakuten supersale 1209シャツ 夏 レディース 5分袖 コットン混 レディースシャツ 夏シャツ 柄シャツ 5分シャツ 羽織 トップス はおり 花柄 配色 柄 春夏 大人 薄手 スリット 通気性 涼しげ 楽ちん 涼しい 綿混 わた ナチュラル 森ガール 着心地 通学 通勤 仕事 お出かけ 外出 日常 ディリー 21 rakuten supersale 1209【楽天スーパーSALE】【半額 50%OFF】【送料無料】テーラードジャケット メンズ ジャケット◆TRストレッチテーラードジャケット&イタリアンカラージャケット◆ブレザー アウター カジュアル ビジネス オフィスカジュアル 20代 30代 40代 黒 ネイビー 服

