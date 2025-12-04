このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rakutren super sale 2025 1201Rakuten
Aoi Fujimiya

楽天スーパーセール12月はどの商品が安くなる？買うならいつがお得？買い時・おすすめ商品・セール情報

楽天スーパーセール12月は何が安い？買うならいつが最もお得？半額アイテム・ポイントアップ日程を紹介。

12/4(木)20:00～12/11(木)1:59に開催

楽天スーパーセール

楽天スーパーセールで12月もお買い得！
先行セールは12/3(水)20:00～12/4(木)19:59まで
本セールは12/4日(木)20:00～12/11(木)01:59まで開催！

ポイント最大47倍

12/4(木)20:00～12/11(木)1:59に開催

エントリーはこちら

年内最大級の割引が走る楽天スーパーセール12月は、家電から食品、ファッション、日用品まで幅広いジャンルの価格が一斉に動く大規模イベントだ。

楽天スーパーセールは12月4日(木)から開催！セール会場はこちら

本記事では、12月の楽天スーパーセールで安くなる商品・購入にお得な日にちについて紹介する。

楽天スーパーセールで最もお得な日にちは？

楽天スーパーセール期間中に最もお得になるのは、セール本番と楽天市場の常設キャンペーンが重なるタイミングだ。なかでも「5と0のつく日」はエントリーと楽天カード利用でポイント4倍となり、ショップ買いまわりやSPUと組み合わせることで実質還元率を一気に引き上げられる。スーパーセールのポイント企画と日付キャンペーンが同時に走る日が、最もお得だといえる。

2025年12月は4日(木)20:00〜11日(木)01:59のスケジュールが予定されている。この期間中に含まれる12月5日と12月10日は「5と0のつく日」と重なるため、買いまわり最大10倍やショップ個別ポイント、SPUに加えてカード利用分の倍率も上乗せされる最重要日となる。

さらに、1日限定のワンダフルデーや18日のご愛顧感謝デー、球団勝利時の勝ったら倍、プレミアムカード会員向けのカードデーなども、スーパーセールとは別軸で還元率を押し上げる要素となる。これらのキャンペーンがセール期間と重なるかどうかを事前に確認し、カレンダーと照らし合わせて「どの日に高額商品を買うか」「どの日に日用品をまとめ買いするか」を決めておくことが重要だ。

いずれのセールでも、事前エントリーとクーポン取得を済ませた上で、5と0のつく日を中心に買い物の山場を作ることが、ポイント還元と割引を最大化するための基本戦略となる。

楽天スーパーセールと相性の良いお得な日の一覧

お得な日開催頻度主な特典内容スーパーセール中の狙いどころ
5と0のつく日毎月5日、10日、15日、20日、25日、30日エントリーと楽天カード利用でポイント4倍スーパーセール期間と重なれば最優先で狙いたい日
ワンダフルデー毎月1日エントリーと3,000円以上の購入でポイント3倍、リピート購入でさらに+1倍セール開始直前や終了後の買い足しにも活用可能
ご愛顧感謝デー毎月18日ゴールド会員以上が対象、ランクに応じて最大4倍会員ランクが高いユーザーは大型購入の候補日にしやすい
勝ったら倍楽天イーグルスやヴィッセル神戸勝利の翌日エントリーで最大3倍、ダブル勝利で倍率アップセール期間中に重なれば、買いまわりと合わせてポイント上乗せが可能
プレミアムカードデー毎週火曜と木曜楽天プレミアムカードの楽天市場コース選択でポイント最大4倍プレミアムカード会員なら高額商品の購入日に合わせたい

楽天スーパーセールは12月4日(木)から開催！セール会場はこちら

楽天スーパーセールは何が安くなる？

楽天スーパーセールでは、家電や食品、ファッション、日用品まで幅広いジャンルの価格が一斉に動き、半額以下の商品が大量に登場する。特に人気ブランドの家電や季節需要が高まる冬物アイテム、さらに日常的に使う消耗品まで、普段より大幅に価格が下がるカテゴリーが目立つ。割引とポイント還元が同時に走るため、高額商品の買い替えやまとめ買いを狙うには最適なタイミングとなる。30分〜1時間ごとに商品が切り替わるタイムセールでは、通常期では見られない価格帯まで値下がりが進むケースも多い。

家電ではロボット掃除機やスティッククリーナー、食品ではカニや和牛、ファッションでは人気ブランドのスニーカーやアパレルなどが例年大きく動く。さらに、日用品のトイレットペーパーや洗剤、タオル類といった買い回り向けの低単価商品も在庫が早く動きやすく、生活雑貨の補充にも適したセールとなっている。

楽天スーパーセールで安くなる商品一覧

rakutren super sale 2025 1201Rakuten

1 rakuten super sale 2025 1201スコッティ フラワーパック 3倍長持ち 150m 4ロール シングル ×12パック 002952 rakuten super sale 2025 1201サントリー 天然水 SPARKLING (手売り用) 500ml PET 24本 (1ケース) 502283 rakuten super sale 2025 1201生食用 牡蠣 3kg 宮城県産 冷凍 殻付き
4 rakuten super sale 2025 1201COACH コーチ 二つ折り財布 レディース CW786IMQRX SIGNATURE5 rakuten super sale 2025 1201574+6 rakuten super sale 2025 1201デルヴォー Delvaux ショルダーバッグ レディース グレー BRILLANT MINI S 【ブリヨンミニ】
7 rakuten super sale 2025 1201U327 LNB8 rakuten super sale 2025 1201セリーヌ トートバッグ アニタ ブラウン レディース CELINE 113533FC6 18CH A4対応9 rakuten super sale 2025 1201黒毛和牛 A5等級 こくうま霜降り 切り落とし ギガ盛 1.6kg (200g×8）【 お歳暮 送料無料 牛肉 すき焼き 和牛 しゃぶしゃぶ お肉 ギフト 肉 御歳暮 内祝い プレゼント 肩ロース 食べ物 】
4 rakuten super sale 2025スコッティ フラワーパック3倍長持ち 75ｍ 8ロール ダブル ×6パック 006492 rakuten super sale 2025楽天スーパーSALE 超目玉枠 キャンセル不可 MIU MIU ミュウミュウ 長財布 レディース ブラック 5ML506 AFPP F00023 rakuten super sale 2025【肩肉ゼロを実現】大爪入り！ 特大“生”本ズワイ蟹フルポーション 山盛り1kg！ 豪華化粧箱入り グル剥き 蟹しゃぶ かに鍋 鍋 カニ料理 蟹料理 高級蟹 お歳暮
1 rakuten super sale 2025ステーキ肉 松阪牛 A5 サーロイン ステーキ 150g×2枚 肉 牛肉 誕生日 プレゼント 2025 グルメ 送料無料 サーロインステーキ 内祝 内祝い 高級和牛 黒毛和牛 和牛 内祝い 松坂牛 お取り寄せ グルメ 誕生日祝い 松阪肉 お祝い 結婚祝い 敬老の日5 rakuten super sale 2025完全メシ DELI 10食お試しセット6 rakuten super sale 2025今治産 FuwaKaru フェイスタオル 3枚セット ふわかる（SNSでも高評価！楽天ランキング1位★スーパーセール限定特価！レビュー数1,423件でレビュー☆4.66。6月SSで16,128枚売れた超人気今治フェイスタオル3枚セット。）
north rakuten blackfridayザ・ノース・フェイス フューチャーライトドリズルジャケット レディース8 rakuten super sale 2025キャスター付き昇降テーブル ストレッチ9 rakuten super sale 2025Valextra ヴァレクストラ ショルダーバッグ レディース WBES0036391IOC99NNWW ミニ イジィデ インターシャ レクタングル
7 rakuten super sale 2025ライフスタイル チーム コート / Team Court オリジナルス メンズ シューズ・靴 スニーカー 黒 ブラック ローカット11 rakuten super sale 2025コカ・コーラ いろはす ラベルレス PET 560ml ×48本 (24本×2ケース) 47436iemon rakuten super sale 2025サントリー 京都 福寿園 伊右衛門 濃い味 機能性表示食品 600ml ペット 24本(1ケース) 48673
north rakuten blackfridayTHE NORTH FACE ノースフェイス　リュック NF0A3VY24H0 VAULT14 rakuten super sale 2025ゼファ 2Pソファ15 rakuten super sale 2025N°21 ヌメロヴェントゥーノ Shopper Tote Bag 178SF01
12 rakuten super sale 2025キリン × ファンケル カロリミット カラダにやさしいブレンド茶 600ml PET 機能性表示食品 24 本 (1ケース) 4439617 rakuten super sale 2025アディカラーウエストバッグ オリジナルス ユニセックス アクセサリー バッグ・カバン 青 ブルー18 rakuten super sale 2025【桐箱入り】松阪牛 A5ランク 特選すき焼き 400g
22 rakuten super sale 2025MICHAEL KORS マイケルコース ショルダーバッグ レディース 32T0GT9C1B 149 ジェットセット20 rakuten super sale 2025イベリコ豚 6種詰め合わせセット21 rakuten super sale 2025スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット 4ロール ×12パック 00711
19 rakuten super sale 2025ザ・ノース・フェイス ストアウェイジャケット メンズ23 rakuten super sale 2025天然マグロのネギトロ500g×2パック24 rakuten super sale 2025ライフスタイル カモバックパック オリジナルス ユニセックス アクセサリー バッグ・カバン 黒 ブラック

楽天スーパーセールは12月4日(木)から開催！セール会場はこちら

楽天スーパーセール12月のセール内容は？

half rakuten supersale coupon 2025Rakuten

楽天スーパーセールで欠かせない仕組みが、複数店舗での購入に応じてポイント倍率が伸びていくショップ買いまわりだ。1店舗あたり1,000円(税込)以上の買い物が条件となり、利用するショップ数が増えるほど還元率が上昇し、最大10倍まで積み上げられる。

さらにラクマを併用すれば+1倍が加わり、買いまわり分だけで最大11倍に到達する仕組みだ。食品や日用品を複数ショップに分けて購入するだけでも倍率が伸びやすく、日常的な買い物でも十分に還元を狙える。また、店舗ごとのポイントアップ企画が最大+19倍、SPUが最大+17倍、楽天モバイル契約者にはRakuten最強プランによる+4倍が付与され、これらを組み合わせることで最大47倍まで伸ばすことも可能になる。

割引とポイント施策が同時に動く期間であるため、通常時と比較して支出が大きく抑えられるのがスーパーセールの魅力だ。特に見逃せないのが、12月4日(木)20:00〜21:59だけ利用できるスタート直後の2時間限定クーポン。対象ショップに限られるものの、店内商品が最大50％OFFになる非常に強力な施策で、今回のセールでも最重要クラスの特典となる。クーポンは11月28日(金)10:00〜12月4日(木)21:59まで取得可能で、事前確保しておけば序盤から価格を一気に下げられる。

そのほか、事前に挑戦できるスーパーSALEスロットも要注目。最大10,000ポイントが当たるチャンスが用意されており、当選ポイントはセール期間中の買い物に利用できるため、実質的な値引きとして機能する。また、エントリーとお気に入り5アイテムの登録で200円OFFクーポンが付与される準備キャンペーンも行われており、事前に動いておくほど初日から優位に立ち回れる。

12月の楽天スーパーセールは、割引幅そのものに加えて、事前の準備施策が豊富に用意されている点が特徴だ。本番の値下げが始まる前にスロットやお気に入り登録企画を活用することで、セール開始前から実質負担を減らせる構造になっている。

ショップ買い回りの仕組みを紹介

rakuten super sale 202512 kaimawariRakuten

項目倍率内容
買い回り最大10倍1ショップ1,000円(税込)以上の購入で倍率加算
ラクマ購入+1倍楽天スーパーSALE×ラクマ連動で倍率追加
ショップ個別ポイント最大+19倍ショップ独自のポイントアップ施策
SPU最大+17倍楽天サービス利用で倍率向上
楽天モバイル契約+4倍Rakuten最強プランでSPU増加
合計最大47倍全条件達成時の最大還元倍率

特に高額家電やまとめ買いを検討している場合は、このポイント倍率の積み上げが大きな差を生む。最大還元を狙うなら、事前エントリーとキャンペーン登録を済ませたうえで、倍率が揃うタイミングを見極めて購入を進めたい。

楽天スーパーセールは12月4日(木)から開催！セール会場はこちら

0