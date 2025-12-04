このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rakuten super sale ps5 20251203Rakuten
Aoi Fujimiya

楽天スーパーセールでPS5は安くなる？本体・周辺機器・ソフトのお得情報まとめ

【12/5〜1/5限定】PS5デジタルエディション新発売×楽天スーパーセールは買い時？本体・周辺機器・ソフトのお得情報まとめ

12/4(木)20:00～12/11(木)1:59に開催

楽天スーパーセール

楽天スーパーセールで12月もお買い得！
先行セールは12/3(水)20:00～12/4(木)19:59まで
本セールは12/4日(木)20:00～12/11(木)01:59まで開催！

ポイント最大47倍

12/4(木)20:00～12/11(木)1:59に開催

エントリーはこちら

楽天スーパーセールの開催に合わせて、PS5関連アイテムの価格動向が一気に注目度を高めている。特に新モデル「PS5デジタルエディション 日本語専用」の発売が11月下旬に行われたことで、本体だけでなく周辺機器や人気ソフトの値下げを期待するユーザーの声も大きい。

本記事では、楽天スーパーセールでのPS5本体、PS5関連アイテムについて紹介する。

楽天スーパーセール12月はいつ？開催日程

毎年12月に実施される楽天スーパーセールは、年内ラストとなる大型イベントとして注目度が高い。2025年12月の開催は、12月4日(木)20:00から12月11日(木)01:59までの7日間。家電や日用品、食品、ファッションといった幅広いカテゴリーで値下げが行われ、ポイント還元施策も重なるため、短期間で実質価格を大きく下げられるのが特徴だ。

特にショップ買いまわりによるポイント最大10倍が大きな軸となり、まとめ買いや生活必需品の補充に最適なタイミングが訪れる。エントリーを済ませたうえで複数ショップで買い物を重ねることで還元が伸びる構造となっており、適切な準備がセール攻略の重要なポイントになる。

楽天スーパーセールは3月・6月・9月・12月の年4回でほぼ固定化されており、12月開催分も例年と同じく「4日20:00スタート、翌週11日01:59終了」の日程で進行する。半額商品や数量限定クーポンなど即完売しやすい特典も多いため、スケジュールの把握が買い逃し防止につながる。

開催期間とキャンペーン概要

  • セール本番（ポイントアップ期間）：12月4日(木)20:00〜12月11日(木)01:59 対象：全楽天会員
  • エントリー期間：11月28日(金)10:00〜12月11日(木)01:59 対象：全楽天会員（要エントリー

PS5デジタルエディションが登場！PS5本体や周辺機器は安くなる？

PS5デジタルエディションの日本語専用モデルが新たに発売され、楽天市場でも関連アイテムへの注目が一気に高まっている。本体のメーカー希望小売価格は55,000円(税込)で、本体の在庫が安定してきたタイミングと重なり、買い替えや追加購入を狙うユーザーの動きが活発だ。

一方、楽天スーパーセールで値下げの中心となるのはPS5本体よりも周辺機器やアクセサリ類。縦置きスタンド、充電ドック、コントローラー保護カバーといった実用度の高いアイテムはだ。セール前からクーポン対象や数百円〜数千円台の値引きが見られ、ショップ買いまわりの還元と合わせて実質価格を大きく下げられる。

また、PS5の周辺機器はショップ単位でセール対象になる傾向が強く、最大10倍のポイント還元が重なる期間は、実質価格の下落幅が最も大きくなる。

PS5本体が大幅に安くなるケースは多くないものの、ポイント還元やクーポンの組み合わせ次第で実質的にお得に買えるタイミングである。特に新モデル発売直後の今回は、周辺機器とのセット購入で効率よく費用を抑えられる可能性が高い。

PS5本体・PS5周辺機器

1 rakuten super sale ps5 20251203【P10倍】PS5 slimスタンド PS5 縦置き 冷却 スタンド BEBONCOOL PS5コントローラー充電 2台同時充電 3段階冷却 PS5ディスク-デジタル兼用 冷却ファン 充電指示ランプ付 RGBライト 収納 多機能 15枚ゲームディスク+ベッドセット収納 ネジ付 USBケーブル付2 rakuten super sale ps5 20251203【P8倍＋300円クーポン★最新Pro版対応】PS5 Pro/PS5/PS5 Slim スタンド BEBONCOOL PS5 Slim冷却ファン PS5 Pro/PS5/PS5 Slim縦置き 冷却 スタンド 2台同時充電 3段階冷却 PS5ディスク-デジタル兼用 充電指示ランプ付 収納 多機能 ネジ付 USBケーブル付き ドック RGBライト3 rakuten super sale ps5 20251203ゲーム機ラック ゲーミングラック プレステ5収納 PS5 収納 ゲームワゴン キャスター NintendoSwitch 任天堂スイッチ収納［公式］ゲーム機やソフトをすっきり収納！「ゲーマーズガレージ」GAMRACHWH
4 rakuten super sale ps5 20251203PS5 横置きスタンド PS5 slim スタンド PS5 Pro 水平ディスプレイスタンド PS5コンソールホストディスプレイ ホルダー用水平ブラケットデザイン PS5デジタル ディスク 熱放散 保護 軽量で頑丈 省スペース 放熱性 安定性 取り付け簡単 付け外し簡単 防塵 耐熱 防水 送料無料5 rakuten super sale ps5 20251203PS5 Slim スタンド 縦置き 冷却ファン スタンド 冷却パッド 縦置き 冷却台 静音 イヤホンサポート付き コントローラー充電 リモコン収納 充電LEDランプ 充電指示ランプ付 滑り止め6 rakuten super sale ps5 20251203PS5 Slim 冷却ファン RGBライト スタンド 冷却パッド 縦置き 冷却台 静音 イヤホンサポート付き コントローラー充電 多機能 リモコン収納 充電LEDランプ 充電指示ランプ付
7 rakuten super sale ps5 20251203【日本企業】プレイステーション5 コントローラー充電器 PS5コントローラー 充電器 PS5 コントローラ充電器 PS5 充電スタンド コンパクト 軽量 RGBライト 同時充電 PD充電 ホワイト おすすめ8 rakuten super sale ps5 20251203ps5 pro 本体 冷却 ps5 pro 縦置きスタンド ps5 Pro 冷却ファン Ps5 pro アクセサリー PS5プロ プレイステーション5pro 冷却 playstation 5 pro 本体 冷却 プレステ5プロ 本体 冷却 USB ポート ps5 コントローラー 充電 ヘッドフォン ソフト 置き iplay HBP-607 送料無料9 rakuten super sale ps5 20251203【日本企業】Playstation5 充電スタンド PS5 CFI-1000A01 スタンド 充電 Play Station 5 充電器 プレイステーション5 充電器 黒 ファン PS5ゲーム機収納 CD収納 コントローラー 収納 充電 RGB ライト ヘッドホンホルダー 防塵カバー nibiru 二ビル 送料無料
10 rakuten super sale ps5 20251203【スーパーSALE 10％OFF】 【PS5を 故障の原因から守る】PS5 ダストプラグ 7点セット ホコリ防止 カバー キャップ プレステ5 保護 ほこり ガード 送料無料11 rakuten super sale ps5 20251203【12/4～エントリーでポイント5倍&クーポンでお得！】Playstaton5 DualSense Edge コントローラー カバー ブラック 保護カバー シリコンカバー 滑り防止 PS5コントローラ カバー ニビルゲーム12a rakuten super sale ps5 20251203【300クーポン配布中】PS5/PS5 slim/PS5 pro対応 冷却ファン PS5 スタンド 縦置きスタンド BEBONCOOL 冷却パッド 冷却台 冷却ファン搭載 コントローラー充電 3つUSB付き 充電LEDランプ 静音 PS5 pro版/PS5 2020版/PS5 Slim版対応 RGBライト 装着易い 日本語説明書 1年保証
12 rakuten super sale ps5 20251203【スーパーSALE 10％OFF】 【貼るだけで 高級感と保護性能を】PS5 スキンシール 中央部分 プレステ5 センター スキン ステッカー 傷 ホコリ 防止 本体 カバー 送料無料13 rakuten super sale ps5 20251203【即納】ps5 コントローラー コントローラーカバー プレステ5 playstation5 カバー DualSense Edge プレイステーション5 ケース ps5用 ps 5 滑り止め 防塵 防汚 プレステ シリコンケース シリコンカバー 保護14 rakuten super sale ps5 20251203PS5 縦置きスタンド 収納 冷却ファン コントローラー 送料無料 PS5 縦置きスタンド 冷却ファン コントローラー2台充電 周辺機器 アクセサリー 通常版 デジタルエディション 両対応 全2色
15 rakuten super sale ps5 20251203【SS限定10%OFF】【日本国内直送】PS5 スタンド 冷却ファン2基 DE/HUD兼用 コントローラー充電ドック 2台同時充電 USBハブ3ポート PlayStation5従来モデルとデジタルバージョン 両対応 プレイステーション5周辺機器16 rakuten super sale ps5 20251203【12/4限定 50％OFF券配布】ps5 コントローラー 充電 デュアルセンス 純正 充電器 スタンド ドッグ 2台 同時充電 PlayStation 5 プレステ5 ゲーミングデスク サイバー sony ゲーム ワイヤレスコントローラー 対応 充電ケーブル 付属 充電器 周辺機器 新品 収納 ブラック17 rakuten super sale ps5 20251203MERKA.G製 PS5 コントローラー用 MG グリップ 超薄 0.6mm 滑り止め テープ 高い グリップ力 吸収性 耐久性 エアーフロー構造 3M 粘着テープ ボタン用 グリップ付き
18 rakuten super sale ps5 20251203「要エントリー★ポイント10倍 」Playstation ps5 コントローラー 車 ハンドル ドリフト グリップ レース 送料無料19 rakuten super sale ps5 20251203【楽天1位受賞】コントローラー スタンド ヘッドホン ゲームパッドスタンド 収納 ゲームコントローラー ヘッドセット Switch スイッチ PS4 PS5 ジョイコン プロコン リングコン ゲームコントローラースタンド 収納スタンド ゲームスタンド20 rakuten super sale ps5 20251203【送料無料】 PS5 デジタル・エディション用 本体 シール TOAST Cover PlayStation5 プレステ5 プレイステーション5 アクセサリー ウッド調 ゲーム ゲーム用品 リアルウッドカバー インテリア

楽天スーパーセールのセール内容は？

12月に実施される楽天スーパーセールは、値引きとポイント還元が同時に動く大型イベントとして定着している。最大の特徴は、商品そのものの割引だけでなく、事前施策やポイント倍率の積み上げによって実質価格を大幅に下げられる点にある。

特に開始2時間限定で使えるクーポンは影響が大きく、対象ショップでは店内全品が最大50%OFFになる。クーポンは期間前から取得できるため、セール開始直後から即座に値下げの恩恵を受けやすい。また、セール前に挑戦できるスーパーSALEスロットでは最大10000ポイントが当たるため、買い物前の準備段階から実質的な負担を抑えられる仕組みが用意されている。

さらに、お気に入り登録キャンペーンでは5商品を登録するだけで200円OFFクーポンが付与されるなど、セール前から複数の特典が並行して動く。これらを組み合わせることで、開始前から購入環境を整えられるのが12月開催の魅力だ。

セール本番で中心となるのがショップ買い回り。複数の店舗で1ショップあたり1000円(税込)以上購入するごとにポイント倍率が加算され、最大10倍まで伸びる。ラクマの購入を組み合わせるとさらに+1倍となり、買い回りだけで最大11倍の還元に届く。

ここにショップ個別のポイントアップが最大+19倍、楽天サービス利用によるSPUが最大+17倍、楽天モバイル契約による+4倍が重なるため、条件がそろえば合計倍率は最大47倍に到達。商品値引きとポイント還元が複合的に作用することで、セール期間中の実質価格は通常時より大きく圧縮される。

日用品や食品、人気ガジェット、ファッションアイテムをはじめ、幅広いカテゴリが一斉に値下がりするため、事前準備から当日の買い方まで含めた戦略がセール攻略のカギになる。

項目内容特徴
開始2時間限定クーポン最大50%OFF対象ショップの店内全品が大幅値下げ
スーパーSALEスロット最大10000ポイント開始前に挑戦できる事前特典
お気に入り登録特典200円OFFクーポン5商品登録でクーポン獲得
買い回り最大10倍1ショップ1000円(税込)以上で倍率加算
ラクマ連動+1倍買い回りと合わせて最大11倍
ショップ個別ポイント最大+19倍店舗ごとのボーナス倍率
SPU最大+17倍楽天サービス利用に応じて加算
楽天モバイル契約+4倍Rakuten最強プランでSPUが増加
合計還元倍率最大47倍条件達成で実質価格が大幅減

0