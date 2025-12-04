このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
osusume rakuten super sale 202512Rakuten
Aoi Fujimiya

楽天スーパーセール12月のおすすめ目玉商品は？2025年の半額商品・家電・食品・ファッションの注目セール品まとめ

楽天スーパーセール12月のおすすめ目玉商品は？2025年の半額家電・食品・日用品・ファッションの注目セール品を紹介。

12/4(木)20:00～12/11(木)1:59に開催

楽天スーパーセール

楽天スーパーセールで12月もお買い得！
先行セールは12/3(水)20:00～12/4(木)19:59まで
本セールは12/4日(木)20:00～12/11(木)01:59まで開催！

ポイント最大47倍

12/4(木)20:00～12/11(木)1:59に開催

年内最大級の割引が走る楽天スーパーセール12月は、半額以下の商品が大量に登場する一大イベントだ。家電や日用品の底値が動き、食品やファッションもセール限定価格まで一気に下落するなど、複数のカテゴリーで“年内最安級”が狙えるタイミングとなる。特に序盤2時間限定の超特価企画や、30分〜1時間ごとに商品が入れ替わるタイムセールでは、人気アイテムが瞬く間に売り切れることも珍しくない。

本記事では、12月の楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品について紹介する。

楽天スーパーセール12月はいつ？開催日と最新情報

rakuten super sale 202512Rakuten

2025年12月4日(木)20:00から、年末商戦の目玉となる楽天スーパーセールが始まる。終了は12月11日(木)01:59。12月の恒例イベントとして定着しており、家電や日用品、食品、ファッションといった主要ジャンルで大幅な値下げが行われるほか、ショップ買いまわりによる最大10倍(ラクマ併用で最大11倍)のポイント加算が重なることで、短期間で実質支出を大きく下げられる。

楽天モバイル利用者は12月3日(水)20:00からひと足早く参加でき、対象商品を本番前に購入可能となる。対象は12月2日(火)23:59までにRakuten最強プランなどの契約を開始しているユーザーで、ポイントにも優遇が加わる仕組みだ。

ショップ買いまわりのポイントを受け取るには事前エントリーが必須で、購入後でも期間内であれば適用される。特に半額級の商品は序盤から在庫が動きやすいため、事前準備とスケジュールの把握がセール攻略の成否を分ける。

12月開催分のスケジュール概要

区分日時対象者
本セール期間12月4日(木)20:00〜12月11日(木)01:59全楽天会員
先行アクセス12月3日(水)20:00〜12月4日(木)19:59楽天モバイル利用者
エントリー受付11月28日(金)10:00〜12月11日(木)01:59全楽天会員(エントリーはこちら)

楽天スーパーセール12月のセール内容は？

12月の楽天スーパーセールで最初に押さえるべき企画が、12月4日(木)20:00から利用できる開始2時間限定クーポンだ。掲載ショップに限られるものの、店内全品が最大50％OFFになる非常に強力な施策で、今回のスーパーセール全体を通してもトップクラスの割引規模となる。クーポンは11月28日(金)10:00〜12月4日(木)21:59の期間に取得でき、スタート直後から大幅値引きを狙うための最重要アイテムと言える。事前に確保しておくかどうかで、初日の買い物効率が大きく変わってくる。

この超限定クーポンに加えて、楽天スーパーセールでは複数の特典が事前段階から用意されている。中でも、事前に挑戦できるスーパーSALEスロットは最大10,000ポイントが当たる仕組みで、当選したポイントはセール期間中の購入にそのまま利用可能だ。実質的な値引きと同じ効果が得られるため、こちらも準備段階の重要施策となる。また、エントリーとお気に入り5アイテムの登録で200円OFFクーポンが付与される企画も実施されており、事前準備の段階で複数の“基礎割引”を積み上げておくことができる。

ここに、楽天スーパーセールの根幹を支えるショップ買いまわりが加わる。期間中に異なる店舗で1,000円(税込)以上の買い物を重ねるとポイント倍率が増え、最大10倍まで伸ばせる。さらにラクマでの購入を併用すると+1倍が追加され、買いまわり分だけで最大11倍に届く構造になっている。食品や日用品を複数ショップに分散して購入するだけでも倍率を上げやすい点が特徴だ。

加えて、店舗ごとの個別ポイントアップが最大+19倍、SPUが最大+17倍、楽天モバイル契約者はRakuten最強プランでさらに+4倍となる。全ての条件を満たすと合計倍率は最大47倍に達し、割引とポイント施策が重なることで、セール期間中の実質負担は通常と比べて大幅に下がる。特に高額家電や複数アイテムのまとめ買いでは、このポイント構造が大きな価格差を生みやすい。

12月開催の楽天スーパーセールは、開始2時間限定クーポンによる大型割引と、スロットやお気に入り登録などの事前企画、そして買いまわりやSPUといったポイント施策が複合的に組み合わさることで、スタートから最終日まで大きく価格が動くイベントとなる。準備段階でどれだけ特典を押さえられるかが、セール全体の成果を左右する。

ショップ買い回りの仕組みを紹介

rakuten super sale 202512 kaimawariRakuten

項目倍率内容
買い回り最大10倍1ショップ1,000円(税込)以上の購入で倍率加算
ラクマ購入+1倍楽天スーパーSALE×ラクマ連動で倍率追加
ショップ個別ポイント最大+19倍ショップ独自のポイントアップ施策
SPU最大+17倍楽天サービス利用で倍率向上
楽天モバイル契約+4倍Rakuten最強プランでSPU増加
合計最大47倍全条件達成時の最大還元倍率

特に高額家電やまとめ買いを検討している場合は、このポイント倍率の積み上げが大きな差を生む。最大還元を狙うなら、事前エントリーとキャンペーン登録を済ませたうえで、倍率が揃うタイミングを見極めて購入を進めたい。

楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品は？

osusume rakuten super sale 202512Rakuten

楽天スーパーセール12月では、半額級のグルメから日用品、ファッション雑貨まで幅広いジャンルで目玉商品が登場する。画像のラインナップを見ると、年末のごちそうとして楽しめる高級ステーキやカニ、普段使いにうれしいトイレットペーパーやタオルセット、さらに完全メシセットやブランド財布など、実用性と特別感を兼ね備えたアイテムが中心だ。

楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品一覧

1 rakuten super sale 2025ステーキ肉 松阪牛 A5 サーロイン ステーキ 150g×2枚 肉 牛肉 誕生日 プレゼント 2025 グルメ 送料無料 サーロインステーキ 内祝 内祝い 高級和牛 黒毛和牛 和牛 内祝い 松坂牛 お取り寄せ グルメ 誕生日祝い 松阪肉 お祝い 結婚祝い 敬老の日 2 rakuten super sale 2025楽天スーパーSALE 超目玉枠 キャンセル不可 MIU MIU ミュウミュウ 長財布 レディース ブラック 5ML506 AFPP F0002 3 rakuten super sale 2025【肩肉ゼロを実現】大爪入り！ 特大“生”本ズワイ蟹フルポーション 山盛り1kg！ 豪華化粧箱入り グル剥き 蟹しゃぶ かに鍋 鍋 カニ料理 蟹料理 高級蟹 お歳暮
4 rakuten super sale 2025スコッティ フラワーパック3倍長持ち 75ｍ 8ロール ダブル ×6パック 00649 5 rakuten super sale 2025完全メシ DELI 10食お試しセット 6 rakuten super sale 2025今治産 FuwaKaru フェイスタオル 3枚セット ふわかる（SNSでも高評価！楽天ランキング1位★スーパーセール限定特価！レビュー数1,423件でレビュー☆4.66。6月SSで16,128枚売れた超人気今治フェイスタオル3枚セット。）
7 rakuten super sale 2025ライフスタイル チーム コート / Team Court オリジナルス メンズ シューズ・靴 スニーカー 黒 ブラック ローカット 8 rakuten super sale 2025キャスター付き昇降テーブル ストレッチ 9 rakuten super sale 2025Valextra ヴァレクストラ ショルダーバッグ レディース WBES0036391IOC99NNWW ミニ イジィデ インターシャ レクタングル
north rakuten blackfridayザ・ノース・フェイス フューチャーライトドリズルジャケット レディース 11 rakuten super sale 2025コカ・コーラ いろはす ラベルレス PET 560ml ×48本 (24本×2ケース) 47436 iemon rakuten super sale 2025サントリー 京都 福寿園 伊右衛門 濃い味 機能性表示食品 600ml ペット 24本(1ケース) 48673
12 rakuten super sale 2025キリン × ファンケル カロリミット カラダにやさしいブレンド茶 600ml PET 機能性表示食品 24 本 (1ケース) 44396 14 rakuten super sale 2025ゼファ 2Pソファ 15 rakuten super sale 2025N°21 ヌメロヴェントゥーノ Shopper Tote Bag 178SF01
north rakuten blackfridayTHE NORTH FACE ノースフェイス　リュック NF0A3VY24H0 VAULT 17 rakuten super sale 2025アディカラーウエストバッグ オリジナルス ユニセックス アクセサリー バッグ・カバン 青 ブルー 18 rakuten super sale 2025【桐箱入り】松阪牛 A5ランク 特選すき焼き 400g
19 rakuten super sale 2025ザ・ノース・フェイス ストアウェイジャケット メンズ 20 rakuten super sale 2025イベリコ豚 6種詰め合わせセット 21 rakuten super sale 2025スコッティファイン 3倍長持ち キッチンタオル 150カット 4ロール ×12パック 00711
22 rakuten super sale 2025MICHAEL KORS マイケルコース ショルダーバッグ レディース 32T0GT9C1B 149 ジェットセット 23 rakuten super sale 2025天然マグロのネギトロ500g×2パック 24 rakuten super sale 2025ライフスタイル カモバックパック オリジナルス ユニセックス アクセサリー バッグ・カバン 黒 ブラック

