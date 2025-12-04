楽天サプライズデー2025でShark掃除機が値下げ！2日間限定セール内容とポイント10倍の条件まとめ

楽天サプライズデー2025で、Sharkの人気スティッククリーナーとハンディクリーナーが2日間限定で値下げされる。

プレキャンペーンとサプライズデーのキャンペーン内容は？

本記事では、Sharkクリーナーのセール情報について紹介する。

楽天サプライズデー期間中は、対象のSharkクリーナーが値下げされるだけでなく、購入前の行動やエントリー状況に応じて複数のポイント還元が受けられる特別仕様となっている。期間全体はプレキャン期間と本番期間の2段階で構成され、12月4日(木)の10:00にプレキャンが始まり、サプライズデー本番は12月14日(日)0:00から15日(月)23:59まで実施される。今回のキャンペーンは、購入前の「お気に入り登録」や「エントリー」が条件に含まれており、事前準備をしておくことで獲得できるポイントが大きく変わるのが特徴だ。

特典内容は大きく3種類に分かれており、1つ目はエントリーとお気に入り登録を組み合わせることで参加できる10万ポイント山分け施策。対象のSharkスティッククリーナーまたはハンディクリーナーをお気に入り登録したうえでキャンペーンにエントリーすると、10万ポイントが参加者全体で山分けされる。山分け方式のため進呈ポイントは参加人数によって変動するが、購入前に実施できる手軽なアクションで特典が得られるのは大きなメリットとなる。

2つ目は購入者向けのポイント付与施策で、本番期間中に対象Sharkクリーナーを購入したユーザーの中から抽選で100名にポイントが進呈される。エントリーが必須であり、抽選対象は購入者のみの限定企画となる。支払い方法や送料、クーポン適用状況などもポイント算定の対象になるため、実質的な還元効果が大きいのも特徴だ。特典ポイントの進呈時期は2026年2月頃が予定されており、対象者には確定後に通知される形式となる。

3つ目は楽天モバイル契約者向けのポイントアップ施策で、エントリーのうえ対象アイテムを本番期間中に購入すると特典ポイントが上乗せされる。契約状況に応じた優遇措置として設定されており、条件を満たせばポイント最大10倍相当まで到達する。特典対象外の支払い方法やクーポン利用などの注意点は別途設定されているが、楽天モバイルユーザーであれば今回のサプライズデーと相性が非常に良いキャンペーン設計になっている。

これら3つのキャンペーンはすべて重複して適用されるため、プレキャン期間中にエントリーを済ませて、お気に入り登録を実施し、対象商品購入時に必要条件を満たすことでポイント還元を最大化できる。特にSharkクリーナーの値下げに加えて、抽選特典や楽天モバイル向けの上乗せ特典が同時に受けられるため、通常時よりも実質価格の低下幅が大きく、サプライズデーの中でも狙い目企画といえる。

サプライズデー期間中のキャンペーン一覧

キャンペーン名 内容 条件 対象期間 10万ポイント山分け エントリー＆お気に入り登録で10万ポイントを参加者全員で山分け エントリー必須

対象Sharkアイテムのお気に入り登録 12月4日(木)10:00〜12月13日(土)23:59 購入者抽選ポイント 対象商品購入者から抽選で100名にポイント進呈 エントリー必須

対象Sharkクリーナーの購入 12月14日(日)00:00〜12月15日(月)23:59 楽天モバイル契約者特典 エントリー＆購入でポイント上乗せ

最大10倍相当 楽天モバイル契約者限定

エントリー必須 12月14日(日)00:00〜12月15日(月)23:59

サプライズデーの対象アイテムは？

Rakuten

今回の楽天サプライズデーでは、Sharkの人気カテゴリであるスティッククリーナーとハンディクリーナーが対象に選ばれている。いずれも追加アクセサリーがセットになった特別構成で、通常販売時よりも値下げが見込まれる注目アイテムだ。

スティックタイプは「EVOPOWER SYSTEM STD+追加アクセサリーセット」が対象となり、通常価格は60,500円(税込)。自動収集機能を備えたSharkの主力モデルで、サプライズデー向けにまとめ買いしやすい構成が採用されている。

もう一つの対象アイテムはハンディタイプの「EVOPOWER EX追加アクセサリーセット」。通常価格は39,600円(税込)で、コンパクトながら吸引力の高さが評価されているSharkの定番モデルだ。付属アクセサリーが追加されているため、車内清掃やスポットクリーニングまで幅広く対応できる。

両アイテムともサプライズデー期間中は値引き率が変動する「??%OFF」表記で案内されており、価格は当日に公開される仕組みとなる。プレキャンと本番のポイント施策と合わせることで実質負担額をさらに抑えられるため、狙い目のセールアイテムといえる。

楽天スーパーセールが開催中！12月の開催スケジュールとセール内容は？

2025年の楽天スーパーセールは、年末商戦の幕開けを告げる大型イベントとして12月4日(木)20:00から始まる。終了は12月11日(木)01:59で、1週間弱にわたり各ショップの割引施策とポイントアップが同時展開される構図だ。家電や生活必需品だけでなく、食品、コスメ、ファッションまで幅広いカテゴリーで値下げが動き、年内でも屈指の買い時となる。

2025年12月に実施される楽天スーパーセールでは、商品価格そのものの値下げとポイント還元施策が同時進行するため、短期間で実質負担を下げやすい構造が採用されている。家電や生活雑貨に加えて、食品やファッションまで幅広いジャンルで値引き幅が大きく、特に半額以下の商品が大量に投入される点が今回のセールの特徴だ。

また、スーパースロットやクーポンを活用することで、ポイントを積み増しながら本番を迎えられる。スロットでは最大10000ポイントが当選し、買い物に直接利用することで実質的な割引として使いやすい。さらに、お気に入り登録キャンペーンで獲得できる200円OFFクーポンも準備段階の負担軽減に役立つ。

セール期間が進むにつれ、ショップ個別のポイントアップやSPU倍率が重なり、カテゴリごとに価格が段階的に変動する。特に高額商品はポイント倍率の上乗せが実質価格に直結するため、買い回りやSPUの条件をどこまで満たせるかが重要になる。最終日の終盤には在庫調整で値下げが動きやすく、最後までチェックが欠かせない。

