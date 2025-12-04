楽天トラベルがスーパーセールでどれだけお得になる？配布クーポン一覧とセール情報まとめ

楽天スーパーセールでは楽天市場だけでなく、旅行予約でもお得なキャンペーンやクーポンが配布される。

本記事では、楽天トラベルで配布されるクーポンについて紹介する。

スーパーセールで楽天トラベルは安くなる？

楽天トラベルはスーパーセール期間に合わせて割引幅が一気に広がる。対象宿で使えるクーポンとスーパーSALEプランを組み合わせることで、通常価格から大幅に下げられる仕組みが整っている。Bonusレベル1以上の会員や楽天モバイル契約者であれば15％OFFと5％OFFが積み上がり、最大20％OFFまで届くのが大きな特徴だ。

すべてのユーザーでも8％OFF＋5％OFFの組み合わせで最大13％OFFまで狙えるため、セール期間中の予約は実質的に誰でも恩恵を受けられる構造になっている。さらにアプリ初回予約なら最大25％OFFが上乗せされ、予約手段とタイミングの最適化が節約面で大きく作用する。

加えて、旅行後のクチコミ投稿でポイント＋1％が付与されるキャンペーンも同時開催される。楽天モバイル契約者であればポイント＋5％が加算され、宿泊後の還元まで含めると実質負担額はさらに下がる。初めて利用するサービスの場合、航空券＋宿のセット予約で3000ポイント、楽天モバイル契約者なら追加で1000ポイントの特典も受け取れるため、初回ユーザーにとっても大きなメリットがある。

以下では、スーパーセールでどれだけ旅費が安くなるのかをひと目で把握できるよう、主要な割引内容を一覧で整理した。まずは自分が適用できる条件を確認して、取りこぼしなくクーポンとポイント特典を確保したい。

楽天トラベルスーパーセールの割引内容一覧

対象 割引内容 最大割引 Bonusレベル1以上 15％OFF＋5％OFF 最大20％OFF 楽天モバイル契約者 15％OFF＋5％OFF 最大20％OFF すべてのユーザー 8％OFF＋5％OFF 最大13％OFF アプリ初回予約 追加割引 最大25％OFF 旅行後クチコミ投稿 ポイント＋1％ 1％還元 楽天モバイル契約者 クチコミ投稿でポイント＋5％ 5％還元 初めてのサービス利用 航空券＋宿で3000ポイント 3000ポイント 楽天モバイル契約者 初回特典＋1000ポイント 1000ポイント

楽天トラベルの先行セールはどれだけお得？

楽天トラベルではスーパーセールに先駆けて、Bonusレベル1〜4会員や楽天モバイル契約者を対象にした先行セールがスタートする。通常より3日早く予約できるうえ、対象プランは最大20％OFFで確保できるため、混雑前に人気宿を押さえる絶好のタイミングになる。

先行セールの開催期間は12/1(月)10:00〜12/4(木)19:59まで。国内宿泊が対象で、通常セール開始後は争奪戦になりやすいエリアでも、先行組なら余裕を持って選べるのが大きなメリットだ。

さらに楽天パックでも先行セール中に使えるクーポンが配布され、フライト＋ホテルのセット予約でも値引きが適用される。旅行費用を抑えながら希望の宿や便を早めに確保したいなら、先行セールの活用が最有力になる。

楽天トラベルのスーパーセールクーポンはどれだけお得？配布されるクーポン一覧を紹介

楽天トラベルでは12/4(木)20:00から本番のスーパーSALEクーポンが解禁され、最大30000円クーポンが事前配布される。特に楽天パックは航空券＋宿やJR＋宿をまとめて予約できるため割引幅が大きく、個別手配では出ない専用プランまで確保しやすいのが特徴だ。

さらに期間中は対象の宿で使える15000円クーポンや、特定日限定の5500円クーポンなど複数の値引きが重なり、合計で最大45000円分のクーポンが適用可能になる。初めての利用なら最大4000ポイントも獲得でき、旅行費用を抑えるうえでスーパーSALEのタイミングは年間でもトップクラスにお得な機会になる。

以下に、今回の主なクーポン内容と割引の内訳を一覧で整理した。自分が使える施策を把握して、セール開始と同時に押さえておきたい。

楽天トラベルスーパーSALEクーポン一覧

内容 割引額 対象 スーパーSALEクーポン事前配布 最大30000円 すべてのユーザー すべての宿で使えるクーポン 最大30000円 国内宿泊 対象宿専用クーポン 最大15000円 対象施設 特定日限定クーポン 5500円 8〜9日、18〜19日限定 楽天パック利用特典 旅行代の割引＋楽天ポイント付与 航空券＋宿、JR＋宿 初めての利用でポイント付与 最大4000ポイント 新規利用者*JR楽パック除く

その他の配布されるクーポン一覧

楽天トラベルではスーパーセールに合わせて、用途別に複数のクーポンが一斉に配布される。出張向けのビジネス宿から家族旅行向けの温泉宿、地域限定の割引やアプリ連動型のポイント特典まで、シーンに応じて使い分けられるのが特徴だ。なかでも毎月5と0のつく日は20％OFFクーポンが適用され、ハイクラスの宿まで狙える一番人気の施策になっている。

ファミリー層には全旅連が認定する宿で使える1000円OFF、メルマガ会員向けには20％OFFの大型クーポンなど、属性ごとに優先度の高い施策がそろう。さらにLINE友だち追加で最大100ポイント、楽天モバイル紹介で3000円OFFが入るため、複数の特典を組み合わせればスーパーセール期間中の旅行費を大きく削減できる。

以下に、今回配布されている主要クーポンを一覧でまとめた。自分が当てはまるカテゴリーを早めにチェックして、取りこぼしなく確保したい。