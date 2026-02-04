デビスカップ2026のファイナル予選1回戦で、日本がオーストリアと対戦する。

本記事では、日本のデビスカップ1回戦の開催日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

デビスカップ予選1回戦はいつ？何時から？

テニス界で最も歴史と伝統のある国別対抗のトーナメント戦であるデビスカップは、2026年2月6日(金)・7日(土)に日本の予選1回戦が東京・有明コロシアムで開催。対戦相手は、フィリップ・ミソリッチやルーカス・ミードラーらを擁するオーストリアとなった。日本チームは、望月慎太郎、西岡良仁、綿貫陽介、錦織圭、柚木武の5名がメンバー入りしている。

試合は、2月6日(金)14:00からシングルス2試合、翌7日(土)13:00からダブルス1試合・シングルス2試合が開催予定。なお、第2日はルールによって試合数ならびに試合形式が変更となる場合がある。

予選1回戦 日本vsオーストリアの開催スケジュール

開始日時 競技 視聴ページ 第1日：2/6(金)14:00- シングルス2試合 U-NEXT独占 第2日：2/7(土)13:00- ダブルス1試合

シングルス2試合 U-NEXT独占

※ルールにより第2日は試合数ならびに試合形式が変更となる場合あり。

デビスカップ予選1回戦のテレビ放送・ネット配信予定

デビスカップ ファイナル予選1回戦の日本vsオーストリアは、2日間ともに『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

『U-NEXT』では、両日試合開始時刻から終了時刻までライブ配信を予定。見逃し配信は、準備が整い次第～2月20日(金)23:59まで視聴可能となる。

デビスカップ予選1回戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

デビスカップ予選1回戦の日本vsオーストリアは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※配信される試合はU-NEXTをご確認ください

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。