デビスカップ2026のファイナル予選1回戦で、日本がオーストリアと対戦する。
本記事では、日本のデビスカップ1回戦の開催日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
デビスカップ予選1回戦はいつ？何時から？
テニス界で最も歴史と伝統のある国別対抗のトーナメント戦であるデビスカップは、2026年2月6日(金)・7日(土)に日本の予選1回戦が東京・有明コロシアムで開催。対戦相手は、フィリップ・ミソリッチやルーカス・ミードラーらを擁するオーストリアとなった。日本チームは、望月慎太郎、西岡良仁、綿貫陽介、錦織圭、柚木武の5名がメンバー入りしている。
試合は、2月6日(金)14:00からシングルス2試合、翌7日(土)13:00からダブルス1試合・シングルス2試合が開催予定。なお、第2日はルールによって試合数ならびに試合形式が変更となる場合がある。
予選1回戦 日本vsオーストリアの開催スケジュール
|開始日時
|競技
|視聴ページ
|第1日：2/6(金)14:00-
|シングルス2試合
|U-NEXT独占
|第2日：2/7(土)13:00-
|ダブルス1試合
シングルス2試合
|U-NEXT独占
※ルールにより第2日は試合数ならびに試合形式が変更となる場合あり。
デビスカップ予選1回戦のテレビ放送・ネット配信予定
デビスカップ ファイナル予選1回戦の日本vsオーストリアは、2日間ともに『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。
『U-NEXT』では、両日試合開始時刻から終了時刻までライブ配信を予定。見逃し配信は、準備が整い次第～2月20日(金)23:59まで視聴可能となる。
デビスカップ予選1回戦のおすすめ視聴方法
U-NEXT
デビスカップ予選1回戦の日本vsオーストリアは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶デビスカップ視聴ページへアクセス
【第1日視聴ページ】｜【第2日視聴ページ】
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※配信される試合はU-NEXTをご確認ください
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。