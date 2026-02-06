デビスカップのファイナル予選1回戦、日本vsオーストリアが2月6日(金)・7日(土)に行われる。

本記事では、日本vsオーストリアの無料中継の有無や試合情報を紹介する。

デビスカップ予選1回戦の対戦カード・組み合わせ

デビスカップ予選1回戦の日本vsオーストリアは、2026年2月6日(金)・7日(土)に東京・有明コロシアムで開催。日本のメンバーには、望月慎太郎、西岡良仁、綿貫陽介、錦織圭、柚木武が名を連ねている。

そして、オーストリア戦の1日目には綿貫陽介と望月慎太郎がシングルス、2日目には綿貫陽介・柚木武ペアがダブルス、望月慎太郎と綿貫陽介がシングルスで出場を予定。西岡良仁と錦織圭の起用は見送られることとなった。

試合の開催日程および対戦カードは以下の通り。

試合日 競技 日本 オーストリア 1日目

2/6(金)14:00- 第1試合：シングルス 綿貫陽介 S・オフナー 第2試合：シングルス 望月慎太郎 J・ロディオノフ 2日目

2/7(土)13:00- 第3試合：ダブルス 綿貫陽介／柚木武 L・ミードラー／A・エルラー 第4試合：シングルス 望月慎太郎 S・オフナー 第5試合：シングルス 綿貫陽介 J・ロディオノフ

※ルールにより第2日は試合数ならびに試合形式が変更となる場合があります。

※出場選手は変更となる場合があります。

※西岡良仁・錦織圭は控え起用。

デビスカップ予選1回戦を無料で見る方法はある？

U-NEXT

デビスカップ ファイナル予選1回戦の日本vsオーストリアは、2日間ともに『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。

ネット『TVer』や地上波テレビ局による無料中継など、その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。とはいえ、『U-NEXT』は31日間無料トライアルを実施しており、期間中はデビスカップを含む対象の見放題作品を視聴することが可能だ。

なお、『U-NEXT』では両日ともに試合開始時刻から終了時刻までライブ配信を予定。見逃し配信は、準備が整い次第～2月20日(金)23:59まで視聴可能となる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 独占ライブ配信 TVer ネット × ABEMA ネット × Amazonプライムビデオ ネット × 地上波各局 テレビ ×

※試合日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

デビスカップ予選1回戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、デビスカップ予選1回戦の日本vsオーストリアは『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※配信される試合はU-NEXTをご確認ください

【スマホ代が実質300円/月】U-NEXTモバイルの特別優待キャンペーンを実施中

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できる画期的なサービスだ。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)なので、20GBの音声通話eSIMが実質300円だけ利用できる破格の値段設定だ。

そんな「U-NEXT MOBILE」では、特設ページから加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施中。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与されるのでこの機会にチェックしてみてほしい。

特別優待キャンペーンのエントリー方法

U-NEXT

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。

今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。