kei nishikori 20250305(C)Getty images
Tsutomu Maeda

デビスカップ予選・オーストリア戦の日程・ライブ配信予定は？

【錦織圭出場予定！テニス国別対抗戦】デビスカップ ファイナル予選1回戦の日本対オーストリアの日程は？試合の中継日時およびライブ配信予定、おすすめ視聴方法を紹介。

錦織圭・西岡良仁ら出場予定！

デビスカップのファイナル予選1回戦で、日本がオーストリアと対戦する。

本記事では、日本のデビスカップ1回戦の中継スケジュールや視聴方法を紹介する。

デビスカップ予選1回戦の試合スケジュール

デビスカップ予選1回戦の日本vsオーストリアは、2026年2月6日(金)・7日(土)に東京・有明コロシアムで開催される。

試合は、2月6日(金)14:00からシングルス2試合、翌7日(土)13:00からダブルス1試合・シングルス2試合が行われる予定。なお、第2日はルールにより試合数ならびに試合形式が変更となる場合がある。

  • 大会：デビスカップファイナル予選 1回戦
  • 対戦カード：日本 vs オーストリア
  • 開始日時：
    第1日：2026年2月6日(金)14:00～
    第2日：2026年2月7日(土)13:00～
  • 日本代表メンバー：望月慎太郎、西岡良仁、綿貫陽介、錦織圭、柚木武(予定)
  • 会場：有明コロシアム(東京都)

デビスカップ予選1回戦のライブ配信予定

tennis u-nextU-NEXT

デビスカップ ファイナル予選1回戦の日本vsオーストリアは、2日間ともに『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

『U-NEXT』では、両日試合開始時刻から終了時刻までライブ配信を予定。見逃し配信は、準備が整い次第～2月20日(金)23:59まで視聴可能となる。

開始日時競技放送・配信
第1日：2/6(金)14:00-シングルス2試合U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)
第2日：2/7(土)13:00-ダブルス1試合
シングルス2試合		U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

※ルールにより第2日は試合数ならびに試合形式が変更となる場合があります。
※試合日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

デビスカップ予選1回戦のおすすめ視聴方法

davis cup 2026 u-nextU-NEXT

デビスカップ予選1回戦の日本vsオーストリアは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

0