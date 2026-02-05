デビスカップのファイナル予選1回戦で、日本がオーストリアと対戦する。

本記事では、オーストラリア戦に参加予定となっている日本のメンバ－を紹介する。

デビスカップ日本戦の開催スケジュール

デビスカップ ファイナル予選1回戦の日本vsオーストリアは、2026年2月6日(金)・7日(土)に東京・有明コロシアムで開催予定。第1日はシングルス2試合、第2日はダブルス1試合・シングルス2試合が行われる。

※ルールにより第2日は試合数ならびに試合形式が変更となる場合あり。

デビスカップの日本代表メンバーは？錦織圭は？

Getty Images

デビスカップ ファイナル予選1回戦の日本代表メンバーは以下の5名が名を連ねている。なお、全豪オープン予選を棄権していた錦織圭も名を連ねているが、田豪監督は「練習を見ながら判断したい。今は試合に向けて練習している最中」と述べており、出場可否は当日まで状況を見ながら決まる見込みとなる。

選手名 シングルスランキング ダブルスランキング 望月慎太郎 108位 483位 西岡良仁 131位 なし 綿貫陽介 166位 892位 錦織圭 289位 なし 柚木武 1425位 95位

※事情により試合出場に出場しない選手がいる場合があります。

デビスカップ予選1回戦 日本戦の中継予定

デビスカップ ファイナル予選1回戦の日本vsオーストリアは、2日間ともに『U-NEXT』が独占ライブ配信を行う。その他のプラットフォームでの中継は予定されていない。

『U-NEXT』では、両日試合開始時刻から終了時刻までライブ配信を予定。見逃し配信は、準備が整い次第～2月20日(金)23:59まで視聴可能となる。

デビスカップ予選1回戦 日本戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

デビスカップ予選1回戦の日本vsオーストリアは、『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※配信される試合はU-NEXTをご確認ください

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。