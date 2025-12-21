FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025の決勝で、ペルージャと大阪ブルテオンが対戦する。

本記事では、大阪ブルテオンvsペルージャの開催日時や放送予定を紹介する。

大阪ブルテオンvsペルージャの決勝はいつ開催？

バレーボールのクラブ世界一を決めるFIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025はブラジルで開催。日本からは西田有志が所属する大阪ブルテオンが出場しているほか、日本代表のキャプテン・石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)も出場。ともにプールBでグループステージを突破して準決勝・決勝ラウンドに進出すると、準決勝を制して決勝に進出した。

大阪ブルテオンとペルージャが対戦する決勝は、日本時間12月22日(月)午前6:30から行われる予定だ。

大会：FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025

ラウンド：決勝

開始日時：2025年12月22日(月)午前6:30(日本時間)

対戦カード：大阪ブルテオン(日本) vs ペルージャ(イタリア)

大阪ブルテオンvsペルージャのテレビ放送・ネット配信予定

大阪ブルテオンvsペルージャは、ネット『FOD(Amazonあり)』とCS『フジテレビNEXT』が生中継を予定している。

その他のプラットフォームにおけるテレビ放送、ネット配信は予定されていない。

大阪ブルテオンvsペルージャのおすすめ視聴方法

世界クラブ選手権2025男子は『FOD』でのライブ配信が中心となる。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

世界クラブ選手権2025男子の最新情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。