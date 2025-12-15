FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025の試合日程・結果・順位表・出場チーム
世界クラブ選手権2025男子｜大会日程
FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025は、12月16日(火)に開幕。グループステージが行われた後、20日(土)から決勝ラウンドが実施される。決勝は12月22日(月)に予定されている。
今大会はブラジルが開催国となり、ベレンにあるアレーナ・ギリェルメ・パラエンセが会場となる。
ラウンド 開催日程（日本時間） グループステージ 12/16(火)～12/18(木) 準決勝 12/21(日) 3位決定戦 12/22(月) 決勝 12/22(月)
※試合日程が変更になる可能性があります。最新情報はフジテレビおよびFODや大会公式サイトにてご確認ください。
世界クラブ選手権2025男子｜テレビ放送・ネット配信予定
世界クラブ選手権2025男子は、ネット『FOD』でライブ配信、テレビ放送はCS『フジテレビNEXT』にて生中継される。
いずれの放送・配信局も、日本代表の石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)、西田有志が所属する大阪ブルテオン(日本)の試合を中心に中継。準決勝・決勝ラウンドも、ペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ生中継が行われる予定だ。
なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。
世界クラブ選手権2025男子｜出場クラブ
世界クラブ選手権2025男子には、日本から大阪ブルテオンが出場。日本代表キャプテンの石川祐希が所属しているペルージャ(イタリア)が同グループとなっている。
プール チーム 国 出場条件 プールA ヴォレイ・レナタ ブラジル 開催国枠(ホストクラブ) アル・ラーヤンSC カタール 2025アジアクラブ選手権 優勝 プライア・クルーベ ブラジル 2025南米クラブ選手権 準優勝 アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェ ポーランド 2025CEVチャンピオンズリーグ 準優勝 プールB クルゼイロ ブラジル 2024南米クラブ選手権 優勝 ペルージャ イタリア 2025CEVチャンピオンズリーグ 優勝 大阪ブルテオン 日本 2025アジアクラブ選手権 準優勝 スウェリー リビア 2025アフリカクラブ選手権 優勝
世界クラブ選手権2025男子｜開催方式
世界クラブ選手権2025男子では、各大陸のクラブ選手権を勝ち抜いたチームと開催国枠を含む計8クラブが出場し、4チームずつ2つのプールに分かれて総当たりのグループステージを行う。各プールの上位2チームが決勝ラウンド（準決勝・決勝/3位決定戦）に進出するレギュレーションとなっている。
ポイント獲得条件は以下の通り。
- 3-0もしくは3-1で勝利：3ポイント
- 3-2で勝利：2ポイント
- 2-3で敗北：1ポイント
- 0-3もしくは1-3で敗戦：0ポイント
順位は勝利数が多い順で決定される。仮に勝利数が並んだ場合は、(1)勝点、(2)セット率、(3)得失点率、(4)当該チーム間の直接対決の試合結果の順により順位が決まる。
プールA｜順位表・試合日程・結果
順位表
順位 チーム 試合数 勝 負 ポイント セット率 ポイント率 1 ヴォレイ・レナタ 0 0 0 0 0 0 1 アル・ラーヤンSC 0 0 0 0 0 0 1 プライア・クルーベ 0 0 0 0 0 0 1 アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェ 0 0 0 0 0 0
試合日程・結果
試合日程 節 対戦カード 放送・配信 12/17(水)5:00 第1節 アル・ラーヤンSC vs プライア・クルーベ - 12/17(水)8:30 第1節 ヴォレイ・レナタ vs アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェ - 12/18(木)5:00 第2節 アル・ラーヤンSC vs アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェ - 12/18(木)8:30 第2節 ヴォレイ・レナタ vs プライア・クルーベ - 12/19(金)5:30 第3節 プライア・クルーベ vs アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェ - 12/19(金)8:30 第3節 ヴォレイ・レナタ vs アル・ラーヤンSC -
※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。
プールB｜順位表・試合日程・結果
順位表
順位 チーム 試合数 勝 負 ポイント セット率 ポイント率 1 クルゼイロ 0 0 0 0 0 0 1 ペルージャ 0 0 0 0 0 0 1 大阪ブルテオン 0 0 0 0 0 0 1 スウェリー 0 0 0 0 0 0
試合日程・結果
試合日程 節 対戦カード 放送・配信 12/16(火)22:00 第1節 大阪ブルテオン vs クルゼイロ 【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT
12/17(水)1:30 第1節 ペルージャ vs スウェリー 【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT
12/17(水)22:00 第2節 クルゼイロ vs スウェリー 12/18(木)1:30 第2節 大阪ブルテオン vs ペルージャ 【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT
12/18(木)22:30 第3節 ペルージャ vs クルゼイロ 【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT
12/19(金)1:30 第3節 大阪ブルテオン vs スウェリー 【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT
※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。
準決勝・決勝ラウンド
試合日程 ラウンド 対戦カード 放送・配信 12/21(日)03:00 準決勝 プールA 1位 vs プールB 2位 【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT ※
12/21(日)6:30 準決勝 プールB 1位 vs プールA 2位 【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT ※
12/22(月)3:00 3位決定戦 準決勝敗者 vs 準決勝敗者 【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT ※
12/22(月)6:30 決勝 準決勝勝者 vs 準決勝勝者 【ネット】
FOD(Amazonあり)
【テレビ】
フジテレビNEXT ※
※ペルージャまたは大阪ブルテオンが準決勝に進出した場合のみ中継。
※すべて日本時間。
※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。