FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025の試合日程・結果・順位表・出場チーム

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025は、12月16日(火)に開幕。グループステージが行われた後、20日(土)から決勝ラウンドが実施される。決勝は12月22日(月)に予定されている。

今大会はブラジルが開催国となり、ベレンにあるアレーナ・ギリェルメ・パラエンセが会場となる。

ラウンド 開催日程（日本時間） グループステージ 12/16(火)～12/18(木) 準決勝 12/21(日) 3位決定戦 12/22(月) 決勝 12/22(月)

※試合日程が変更になる可能性があります。最新情報はフジテレビおよびFODや大会公式サイトにてご確認ください。