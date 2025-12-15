このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
volleyball club championship 2025株式会社フジテレビジョン
Tsutomu Maeda

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025の試合日程・結果・順位表・出場チーム

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025の試合日程および結果、出場チーム、順位表を紹介。日本から出場する大阪ブルテオンのスケジュールは？

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025はAmazon Prime Videoチャンネルで配信！

2026年1月6日まで期間限定！最初の1カ月が月額200円(税込)

  • 世界クラブ選手権2025男子｜大会日程

    FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025は、12月16日(火)に開幕。グループステージが行われた後、20日(土)から決勝ラウンドが実施される。決勝は12月22日(月)に予定されている。

    今大会はブラジルが開催国となり、ベレンにあるアレーナ・ギリェルメ・パラエンセが会場となる。

    ラウンド開催日程（日本時間）
    グループステージ12/16(火)～12/18(木)
    準決勝12/21(日)
    3位決定戦12/22(月)
    決勝12/22(月)

    ※試合日程が変更になる可能性があります。最新情報はフジテレビおよびFODや大会公式サイトにてご確認ください。

    世界クラブ選手権2025男子｜テレビ放送・ネット配信予定

    世界クラブ選手権2025男子は、ネット『FOD』でライブ配信、テレビ放送はCS『フジテレビNEXT』にて生中継される。

    いずれの放送・配信局も、日本代表の石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)、西田有志が所属する大阪ブルテオン(日本)の試合を中心に中継。準決勝・決勝ラウンドも、ペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ生中継が行われる予定だ。

    なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。

    登録方法

    1. Amazon「FOD」にアクセス
    2. 「詳細を見る」を選択
    3. 「登録を開始する」を選択
    4. 決済情報を入力して登録完了

    Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

  • 世界クラブ選手権2025男子｜出場クラブ

    世界クラブ選手権2025男子には、日本から大阪ブルテオンが出場。日本代表キャプテンの石川祐希が所属しているペルージャ(イタリア)が同グループとなっている。

    プールチーム出場条件
    プールAヴォレイ・レナタブラジル開催国枠(ホストクラブ)
    アル・ラーヤンSCカタール2025アジアクラブ選手権 優勝
    プライア・クルーベブラジル2025南米クラブ選手権 準優勝
    アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェポーランド2025CEVチャンピオンズリーグ 準優勝
    プールBクルゼイロブラジル2024南米クラブ選手権 優勝
    ペルージャイタリア2025CEVチャンピオンズリーグ 優勝
    大阪ブルテオン日本2025アジアクラブ選手権 準優勝
    スウェリーリビア2025アフリカクラブ選手権 優勝

  • 世界クラブ選手権2025男子｜開催方式

    世界クラブ選手権2025男子では、各大陸のクラブ選手権を勝ち抜いたチームと開催国枠を含む計8クラブが出場し、4チームずつ2つのプールに分かれて総当たりのグループステージを行う。各プールの上位2チームが決勝ラウンド（準決勝・決勝/3位決定戦）に進出するレギュレーションとなっている。

    ポイント獲得条件は以下の通り。

    • 3-0もしくは3-1で勝利：3ポイント
    • 3-2で勝利：2ポイント
    • 2-3で敗北：1ポイント
    • 0-3もしくは1-3で敗戦：0ポイント

    順位は勝利数が多い順で決定される。仮に勝利数が並んだ場合は、(1)勝点、(2)セット率、(3)得失点率、(4)当該チーム間の直接対決の試合結果の順により順位が決まる。

  • プールA｜順位表・試合日程・結果

    順位表

    順位チーム試合数ポイントセット率ポイント率
    1ヴォレイ・レナタ000000
    1アル・ラーヤンSC000000
    1プライア・クルーベ000000
    1アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェ000000

    試合日程・結果

    試合日程対戦カード放送・配信
    12/17(水)5:00第1節アル・ラーヤンSC vs プライア・クルーベ-
    12/17(水)8:30第1節ヴォレイ・レナタ vs アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェ-
    12/18(木)5:00第2節アル・ラーヤンSC vs アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェ-
    12/18(木)8:30第2節ヴォレイ・レナタ vs プライア・クルーベ-
    12/19(金)5:30第3節プライア・クルーベ vs アルロンCMC・ヴァルタ・ザヴィエルチェ-
    12/19(金)8:30第3節ヴォレイ・レナタ vs アル・ラーヤンSC-

    ※すべて日本時間。
    ※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。

  • プールB｜順位表・試合日程・結果

    順位表

    順位チーム試合数ポイントセット率ポイント率
    1クルゼイロ000000
    1ペルージャ000000
    1大阪ブルテオン000000
    1スウェリー000000

    試合日程・結果

    試合日程対戦カード放送・配信
    12/16(火)22:00第1節大阪ブルテオン vs クルゼイロ【ネット】
    FOD(Amazonあり)

    【テレビ】
    フジテレビNEXT
    12/17(水)1:30第1節ペルージャ vs スウェリー【ネット】
    FOD(Amazonあり)

    【テレビ】
    フジテレビNEXT
    12/17(水)22:00第2節クルゼイロ vs スウェリー
    12/18(木)1:30第2節大阪ブルテオン vs ペルージャ【ネット】
    FOD(Amazonあり)

    【テレビ】
    フジテレビNEXT
    12/18(木)22:30第3節ペルージャ vs クルゼイロ【ネット】
    FOD(Amazonあり)

    【テレビ】
    フジテレビNEXT
    12/19(金)1:30第3節大阪ブルテオン vs スウェリー【ネット】
    FOD(Amazonあり)

    【テレビ】
    フジテレビNEXT

    ※すべて日本時間。
    ※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。

  • 準決勝・決勝ラウンド

    試合日程ラウンド対戦カード放送・配信
    12/21(日)03:00準決勝プールA 1位 vs プールB 2位【ネット】
    FOD(Amazonあり)

    【テレビ】
    フジテレビNEXT ※
    12/21(日)6:30準決勝プールB 1位 vs プールA 2位【ネット】
    FOD(Amazonあり)

    【テレビ】
    フジテレビNEXT ※
    12/22(月)3:003位決定戦準決勝敗者 vs 準決勝敗者【ネット】
    FOD(Amazonあり)

    【テレビ】
    フジテレビNEXT ※
    12/22(月)6:30決勝準決勝勝者 vs 準決勝勝者【ネット】
    FOD(Amazonあり)

    【テレビ】
    フジテレビNEXT ※

    ※ペルージャまたは大阪ブルテオンが準決勝に進出した場合のみ中継。
    ※すべて日本時間。
    ※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。

