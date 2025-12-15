このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Yuki ishikawa(C)Getty images
大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」は1/6まで期間限定200円で視聴可能！
Tsutomu Maeda

【中継一覧】FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025のテレビ放送/ネット配信予定

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法は？中継スケジュールを一覧で紹介。

今すぐ視聴可能

Amazon

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025はAmazon Prime Videoチャンネルで配信！

2026年1月6日まで期間限定！最初の1カ月が月額200円(税込)

今すぐお得に視聴

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025を配信

期間限定・初月200円(税込)

登録はこちら

FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025が、12月16日(火)に開幕する。

大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」期間限定200円でお得に視聴今すぐ加入

本記事では、世界クラブ選手権2025男子のテレビ放送・ネット配信予定を一覧で紹介する。

世界クラブ選手権2025男子の開催日程は？

世界クラブ選手権2025男子は、12月16日(火)にブラジルで開幕。グループステージ終了後、12月21日(日)から準決勝が行われ、12月22日(月)に3位決定戦と決勝が予定されている。

日本からは大阪ブルテオンが出場し、石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)と同じプールBに入っている。

大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」期間限定200円でお得に視聴今すぐ加入

世界クラブ選手権2025男子のテレビ放送/ネット配信予定

世界クラブ選手権2025男子は、ネット配信『FOD(Amazonあり)』、テレビ放送がCS『フジテレビONE／NEXT』にて生中継される。

中継は、ペルージャ(イタリア)、大阪ブルテオン(日本)の試合を中心に実施。準決勝・決勝ラウンドについては、ペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ生中継が行われる予定だ。

放送・配信サービス形態内容
FODチャンネル(Amazon)
[期間限定で初月200円]		ネットFOD配信コンテンツを中継
FODネットフジテレビ放送全試合をライブ配信
フジテレビONE／NEXT（CS）CS放送対象試合を生中継

大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」期間限定200円でお得に視聴今すぐ加入

【一覧】世界クラブ選手権2025男子の中継スケジュール

世界クラブ選手権2025男子の主な中継スケジュール（日本時間）は以下の通り。

日付時間(日本時間)ラウンド対戦カード配信先
12月16日(火)22:00グループステージ大阪ブルテオン vs クルゼイロFOD、フジテレビNEXT
12月17日(水)1:30グループステージペルージャ vs スウェリーFOD、フジテレビNEXT
12月18日(木)1:30グループステージ大阪ブルテオン vs ペルージャFOD、フジテレビONE
12月19日(金)1:30グループステージ大阪ブルテオン vs スウェリーFOD、フジテレビNEXT
12月21日(日)3:00準決勝プールA 1位 vs プールB 2位FOD、フジテレビNEXT ※
12月21日(日)6:30準決勝プールB 1位 vs プールA 2位FOD、フジテレビNEXT ※
12月22日(月)3:003位決定戦準決勝敗者 vs 準決勝敗者FOD、フジテレビNEXT ※
12月22日(月)6:30決勝準決勝勝者 vs 準決勝勝者FOD、フジテレビNEXT ※

※すべて日本時間。
※準決勝・決勝ラウンドはペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ中継。
※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。

大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」期間限定200円でお得に視聴今すぐ加入

世界クラブ選手権2025男子のおすすめ視聴方法

世界クラブ選手権2025男子は『FOD』でのライブ配信が中心となる。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

大阪ブルテオン出場！Amazon「FOD」期間限定200円でお得に視聴今すぐ加入

世界クラブ選手権2025男子の最新情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0