FIVB男子バレーボール世界クラブ選手権2025が、12月16日(火)に開幕する。

本記事では、世界クラブ選手権2025男子のテレビ放送・ネット配信予定を一覧で紹介する。

世界クラブ選手権2025男子の開催日程は？

世界クラブ選手権2025男子は、12月16日(火)にブラジルで開幕。グループステージ終了後、12月21日(日)から準決勝が行われ、12月22日(月)に3位決定戦と決勝が予定されている。

日本からは大阪ブルテオンが出場し、石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)と同じプールBに入っている。

世界クラブ選手権2025男子のテレビ放送/ネット配信予定

世界クラブ選手権2025男子は、ネット配信『FOD(Amazonあり)』、テレビ放送がCS『フジテレビONE／NEXT』にて生中継される。

中継は、ペルージャ(イタリア)、大阪ブルテオン(日本)の試合を中心に実施。準決勝・決勝ラウンドについては、ペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ生中継が行われる予定だ。

放送・配信サービス 形態 内容 FODチャンネル(Amazon)

[期間限定で初月200円] ネット FOD配信コンテンツを中継 FOD ネット フジテレビ放送全試合をライブ配信 フジテレビONE／NEXT（CS） CS放送 対象試合を生中継

【一覧】世界クラブ選手権2025男子の中継スケジュール

世界クラブ選手権2025男子の主な中継スケジュール（日本時間）は以下の通り。

日付 時間(日本時間) ラウンド 対戦カード 配信先 12月16日(火) 22:00 グループステージ 大阪ブルテオン vs クルゼイロ FOD、フジテレビNEXT 12月17日(水) 1:30 グループステージ ペルージャ vs スウェリー FOD、フジテレビNEXT 12月18日(木) 1:30 グループステージ 大阪ブルテオン vs ペルージャ FOD、フジテレビONE 12月19日(金) 1:30 グループステージ 大阪ブルテオン vs スウェリー FOD、フジテレビNEXT 12月21日(日) 3:00 準決勝 プールA 1位 vs プールB 2位 FOD、フジテレビNEXT ※ 12月21日(日) 6:30 準決勝 プールB 1位 vs プールA 2位 FOD、フジテレビNEXT ※ 12月22日(月) 3:00 3位決定戦 準決勝敗者 vs 準決勝敗者 FOD、フジテレビNEXT ※ 12月22日(月) 6:30 決勝 準決勝勝者 vs 準決勝勝者 FOD、フジテレビNEXT ※

※すべて日本時間。

※準決勝・決勝ラウンドはペルージャまたは大阪ブルテオンが進出した場合のみ中継。

※試合開始時間、対戦カードは変更になる可能性があります。最新の状況は大会公式サイトにてご確認ください。

世界クラブ選手権2025男子のおすすめ視聴方法

世界クラブ選手権2025男子は『FOD』でのライブ配信が中心となる。『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品を配信。『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となるため、お得に世界クラブ選手権2025男子を視聴することが可能だ。

■登録方法

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

世界クラブ選手権2025男子の最新情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。