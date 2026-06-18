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Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Kyoya Saito

ルイス・ディアスが1ゴール1アシスト！コロンビアがW杯初出場のウズベキスタンを撃破

ウズベキスタン 対 コロンビア
ウズベキスタン
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【欧州・海外サッカー ニュース】ウズベキスタンとコロンビアが対戦した。

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ワールドカップグループKではウズベキスタンとコロンビアが対戦した。

ルイス・ディアスやハメス・ロドリゲスらが先発したコロンビアが前半からペースを握る。33分には抜け出したディアスが左足でファーポストへシュートを放つが、惜しくもポストに直撃する。

それでも40分、ディアスの浮き球のパスにダニエル・ムニョスが走り込む。右足のつま先ボレーでの華麗なシュートでネットを揺らし、コロンビアが先手を取った。

後半に入りウズベキスタンがボールを持つ時間も増えると、ワンチャンスを活かす。60分、左サイドからクロスが上がると、エルドル・ショムロドフが右足ボレーシュートで合わせる。GKが弾いたところをアボスベク・ファイズラエフが頭で押し込んだ。ウズベキスタンにとってはワールドカップでの初ゴールとなった。

しかし、コロンビアも黙っていない。その5分後、ウズベキスタンのスローインからボールを奪い、コロンビアがショートカウンター。プエルタのパスから、左へ開いたディアスがファーへ流し込み、すぐに勝ち越した。

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試合終了間際にはクチョ・エルナンデスが右サイドで驚異的な粘りを見せてクロス。最後はカンバスが合わせ、コロンビアが3点目。ウズベキスタンを3-1と下している。

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