ウルグアイ指揮官ビエルサ、W杯で導入のハイドレーションブレイクに「多くのものを奪う」

ウルグアイのマルセロ・ビエルサ監督がワールドカップで水分補給のための休憩を批判した最新の人物となり、このルールは「何もプラスにならず、多くのものを奪う」と主張した。『ESPN』が伝えている。

ワールドカップ大会期間中の高温が予想される中、FIFAは選手の健康を守るという名目で、3分間の休憩を導入した。しかし、この動きは、アメリカ代表監督のマウリシオ・ポチェッティーノ氏などから反発を受けており、同氏は「極端な状況の場合にのみ、この措置を用いるべきだ」と述べている。

ビエルサも「新しいルールではゴールがたくさんある。それはそれでいい」と答えつつ、批判的に目を向けた。

「一般的に、2ピリオドではなく4ピリオドでプレーすることで、フットボールの解釈方法に関する文化的に構築された概念が変わると考えられている。私の見解では、それは何もプラスにならず、むしろ多くのものを奪うものだ。試合を4つの期間に分けたとき、サッカーをこれほど魅力的なスポーツたらしめている要素にどのような影響を与えるかは全く考慮されず、私が議論も分析もしていない他の影響ばかりが考慮されたのだ」

ビエルサ監督は続けてこう述べた。

「この決定以前は、サッカーには一つの特徴があったが、今は別の特徴を持つようになった。人々がサッカーを愛する理由は、その特徴にあるのだ。VARの影響のように、試合の質を向上させた大きな成功例もあるが、今回の試みは必ずしも良い結果をもたらすとは限らない」