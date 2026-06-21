【6/22】ウルグアイvsカーボベルデの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループHではウルグアイとカーボベルデが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループH第2節となるウルグアイvsカーボベルデの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ウルグアイvsカーボベルデ｜キックオフ時間

ウルグアイvsカーボベルデ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

初戦でサウジアラビアと1-1のドローに終わったウルグアイ。ボールを支配しながらも終盤の1点にとどまり、前線のタレント不足が否めない。ルイス・スアレスが選外となり、ダルウィン・ヌニェスが先発したが、ボールタッチ数も少なく前半のみで交代に。マルセロ・ビエルサ監督の期待に応えたとは言いがたい。2列目にはフェデ・バルベルデやロドリゴ・ベンタンクールらタレントがいるだけに、前線に頼れるストライカーが誕生すればより先を見据えることができるはずだ。

第1節最大のサプライズとなったのがカーボベルデ。スペインを相手にスコアレスドローを演じ、歴史的な勝ち点1を獲得した。やはり最大のヒーローはマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたGKヴォジーニャだろう。決定的なセーブも披露し、試合後には涙も流した。母が渡米できていないことを明かしていたが、ウルグアイ戦を前に米国に渡れるよう手配を進めていることも伝えられている。メディアを2度沸かすことはできるのか。世界中に多くのファンを生み出したカーボベルデに対する期待は高まっている。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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