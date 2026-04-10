浦和、5月2日千葉戦前に「VIVA LA ROCK」音楽ステージイベント「REDS SOUND PARK」を開催

浦和レッズは、5月2日に音楽ステージイベント「REDS SOUND PARK」を開催することを発表した。
浦和は5月2日(土) に埼玉スタジアムでジェフユナイテッド市原・千葉と対戦。試合前の南広場で、5月3日(日・祝)〜6日(水・休)に埼玉スタジアムで開催される「VIVA LA ROCK」とコラボした音楽ステージイベント「REDS SOUND PARK」を開催する。
「REDS SOUND PARK」では、GAKU-MCやサヤカロックハン、the telephones、リアクション ザ ブッタといった浦和とも馴染み深いアーティストがライブに出演。また、トークセッションではGAKU-MCと石毛輝氏(the telephones)が出演し、浦和OBの岡野雅行(レッズ・ブランドアンバサダー)と森脇良太氏も登場する。
本イベントは、5月2日(土) 11:00～15:00(予定)開催予定で、参加費は無料となっている。
開催場所埼玉スタジアム2〇〇2南広場特設ステージ(GARDEN STAGE)
開催日時5月2日(土) 11:00～15:00(予定)
タイムテーブル11:00-11:30 サヤカロックハン
11:45-12:15 浦和レッズOB＆アーティストトークセッション
12:35-13:05 the telephones
13:30-14:10 GAKU-MC
14:30-15:00 リアクション ザ ブッタ