チャンピオンズリーグ決勝2026は何時から？キックオフ時間まとめ

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝では、パリ・サンジェルマンとアーセナルが対戦する。

本記事では、チャンピオンズリーグ決勝のキックオフ時間を紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝は何時から？キックオフ時間まとめ

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、日本時間2026年5月31日(日)午前1:00キックオフ予定となっている。対戦カードはパリ・サンジェルマンvsアーセナル。会場はハンガリー・ブダペストのプシュカーシュ・アレーナで開催される。

例年のCL決勝は日本時間早朝4:00〜5:00頃に開催されるケースが多かったが、今大会からUEFAは決勝戦のキックオフ時間を大幅に変更。現地時間18:00開始へ前倒しされたことで、日本時間でも“午前1時キックオフ”という比較的視聴しやすい時間帯となった。

今回の時間変更についてUEFAは、家族や若年層ファンが観戦しやすい環境整備や、現地サポーターの帰宅時安全性向上、世界的な視聴者拡大などを目的としている。

日本国内ではWOWOWが独占生中継・ライブ配信を実施予定。深夜帯ながら、例年以上に視聴しやすいCL決勝として注目を集めそうだ。

項目 内容 大会 UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝 対戦カード パリ・サンジェルマン vs アーセナル 日本時間キックオフ 2026年5月31日(日)1:00 現地時間キックオフ 2026年5月30日(土)18:00 開催地 プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト) 放送・配信 WOWOW独占生中継・ライブ配信予定

チャンピオンズリーグ決勝の組み合わせ・対戦カードは？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、パリ・サンジェルマン(フランス)とアーセナル(イングランド)の対戦カードに決定した。

パリ・サンジェルマンは準決勝でバイエルン・ミュンヘンを撃破。昨シーズン王者として連覇を狙う戦いとなる。近年は欧州屈指の強豪として安定した成績を残しており、2020年・2025年に続く決勝進出を果たした。

一方のアーセナルは、準決勝でアトレティコ・マドリードとの激闘を制し、2005-06シーズン以来20シーズンぶりとなるCL決勝進出を達成。今大会ここまで14戦無敗を維持しており、クラブ悲願となる初優勝を目指す。

欧州王者の連覇か、アーセナルの初制覇か。2025-26シーズンの欧州最強クラブを決める注目の一戦となる。

項目 内容 大会 UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝 対戦カード パリ・サンジェルマン vs アーセナル 開催日 2026年5月31日(日) キックオフ時間(日本時間) 午前1:00 開催地 プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト) パリSG 連覇を狙う前回王者 アーセナル 20季ぶり決勝進出／初優勝を目指す

チャンピオンズリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

前述のとおり、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

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・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

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・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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