Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport
WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能
Aoi Fujimiya

チャンピオンズリーグ決勝2026は何時から？キックオフ時間まとめ

チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン
アーセナル
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル

UEFAチャンピオンズリーグ決勝2026は何時から開始？日本時間の試合日程・キックオフ時間を紹介。

CL決勝は5/31(日)午前1時キックオフ！
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝では、パリ・サンジェルマンとアーセナルが対戦する。

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、チャンピオンズリーグ決勝のキックオフ時間を紹介する。

チャンピオンズリーグ決勝は何時から？キックオフ時間まとめ

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、日本時間2026年5月31日(日)午前1:00キックオフ予定となっている。対戦カードはパリ・サンジェルマンvsアーセナル。会場はハンガリー・ブダペストのプシュカーシュ・アレーナで開催される。

例年のCL決勝は日本時間早朝4:00〜5:00頃に開催されるケースが多かったが、今大会からUEFAは決勝戦のキックオフ時間を大幅に変更。現地時間18:00開始へ前倒しされたことで、日本時間でも“午前1時キックオフ”という比較的視聴しやすい時間帯となった。

今回の時間変更についてUEFAは、家族や若年層ファンが観戦しやすい環境整備や、現地サポーターの帰宅時安全性向上、世界的な視聴者拡大などを目的としている。

日本国内ではWOWOWが独占生中継・ライブ配信を実施予定。深夜帯ながら、例年以上に視聴しやすいCL決勝として注目を集めそうだ。

項目内容
大会UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝
対戦カードパリ・サンジェルマン vs アーセナル
日本時間キックオフ2026年5月31日(日)1:00
現地時間キックオフ2026年5月30日(土)18:00
開催地プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)
放送・配信WOWOW独占生中継・ライブ配信予定

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグ決勝の組み合わせ・対戦カードは？

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、パリ・サンジェルマン(フランス)とアーセナル(イングランド)の対戦カードに決定した。

パリ・サンジェルマンは準決勝でバイエルン・ミュンヘンを撃破。昨シーズン王者として連覇を狙う戦いとなる。近年は欧州屈指の強豪として安定した成績を残しており、2020年・2025年に続く決勝進出を果たした。

一方のアーセナルは、準決勝でアトレティコ・マドリードとの激闘を制し、2005-06シーズン以来20シーズンぶりとなるCL決勝進出を達成。今大会ここまで14戦無敗を維持しており、クラブ悲願となる初優勝を目指す。

欧州王者の連覇か、アーセナルの初制覇か。2025-26シーズンの欧州最強クラブを決める注目の一戦となる。

項目内容
大会UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝
対戦カードパリ・サンジェルマン vs アーセナル
開催日2026年5月31日(日)
キックオフ時間(日本時間)午前1:00
開催地プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)
パリSG連覇を狙う前回王者
アーセナル20季ぶり決勝進出／初優勝を目指す

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

前述のとおり、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWがCL・ELを独占生中継！オンデマンドならすぐに視聴可能今すぐチェック

チャンピオンズリーグ関連情報