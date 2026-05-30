チャンピオンズリーグ決勝2026は何時から？キックオフ時間まとめ

UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝では、パリ・サンジェルマンとアーセナルが対戦する。
本記事では、チャンピオンズリーグ決勝のキックオフ時間を紹介する。
チャンピオンズリーグ決勝は何時から？キックオフ時間まとめ
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、日本時間2026年5月31日(日)午前1:00キックオフ予定となっている。対戦カードはパリ・サンジェルマンvsアーセナル。会場はハンガリー・ブダペストのプシュカーシュ・アレーナで開催される。
例年のCL決勝は日本時間早朝4:00〜5:00頃に開催されるケースが多かったが、今大会からUEFAは決勝戦のキックオフ時間を大幅に変更。現地時間18:00開始へ前倒しされたことで、日本時間でも“午前1時キックオフ”という比較的視聴しやすい時間帯となった。
今回の時間変更についてUEFAは、家族や若年層ファンが観戦しやすい環境整備や、現地サポーターの帰宅時安全性向上、世界的な視聴者拡大などを目的としている。
日本国内ではWOWOWが独占生中継・ライブ配信を実施予定。深夜帯ながら、例年以上に視聴しやすいCL決勝として注目を集めそうだ。
|項目
|内容
|大会
|UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝
|対戦カード
|パリ・サンジェルマン vs アーセナル
|日本時間キックオフ
|2026年5月31日(日)1:00
|現地時間キックオフ
|2026年5月30日(土)18:00
|開催地
|プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)
|放送・配信
|WOWOW独占生中継・ライブ配信予定
チャンピオンズリーグ決勝の組み合わせ・対戦カードは？
UEFAチャンピオンズリーグ(CL)2025-26決勝は、パリ・サンジェルマン(フランス)とアーセナル(イングランド)の対戦カードに決定した。
パリ・サンジェルマンは準決勝でバイエルン・ミュンヘンを撃破。昨シーズン王者として連覇を狙う戦いとなる。近年は欧州屈指の強豪として安定した成績を残しており、2020年・2025年に続く決勝進出を果たした。
一方のアーセナルは、準決勝でアトレティコ・マドリードとの激闘を制し、2005-06シーズン以来20シーズンぶりとなるCL決勝進出を達成。今大会ここまで14戦無敗を維持しており、クラブ悲願となる初優勝を目指す。
欧州王者の連覇か、アーセナルの初制覇か。2025-26シーズンの欧州最強クラブを決める注目の一戦となる。
|項目
|内容
|大会
|UEFAチャンピオンズリーグ2025-26決勝
|対戦カード
|パリ・サンジェルマン vs アーセナル
|開催日
|2026年5月31日(日)
|キックオフ時間(日本時間)
|午前1:00
|開催地
|プシュカーシュ・アレーナ(ハンガリー・ブダペスト)
|パリSG
|連覇を狙う前回王者
|アーセナル
|20季ぶり決勝進出／初優勝を目指す
チャンピオンズリーグ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？
前述のとおり、2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝、パリ・サンジェルマンvsアーセナルは、グループフェーズから準決勝にかけてと同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL厳選30試合を配信する『Lemino』でもファイナルの視聴が可能で、試合開催当日24時から録画配信を予定している。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり