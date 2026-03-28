TWICE韓国デビュー10周年ドキュメンタリーの配信予定、視聴方法

TWICE韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画劇場未公開映像を加えた再編集版「ONE IN A MILL10N+」が、3月30日から配信される。

本記事では、TWICE韓国デビュー10周年ドキュメンタリーの放送/配信予定、無料視聴方法を紹介する。

TWICE韓国デビュー10周年ドキュメンタリー「ONE IN A MILL10N+」｜放送・配信予定

TWICE韓国デビュー10周年ドキュメンタリー「ONE IN A MILL10N+」は、デビューから10年間を追ったドキュメンタリー映画。トップに上り詰めるまでに注ぎ込んだ汗と努力、ワールドツアーの華やかなスポットライト、メンバー自身が語る成長と友情、そして未来の夢への想いが詰まっている。

「ONE IN A MILL10N+」は、ネット動画配信サービスの『Leminoプレミアム』で2026年3月30日(月)より配信される。

■作品概要

タイトル：「ONE IN A MILL10N+」

配信日時：2026年3月30日（月）配信予定

時間：約2時間13分

出演：TWICE

TWICE韓国デビュー10周年ドキュメンタリー「ONE IN A MILL10N+」｜視聴方法

TWICE韓国デビュー10周年ドキュメンタリー「ONE IN A MILL10N+」はLeminoで配信。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

【手順1】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

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本作品の配信情報は2026年3月時点のものです。 配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。