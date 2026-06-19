【6/19】トルコvsパラグアイの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループCではトルコとパラグアイが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループC第2節となるトルコvsパラグアイの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

トルコvsパラグアイ｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 D San Francisco Bay Area Stadium

トルコvsパラグアイ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

初戦でオーストラリアに敗れたトルコにとってパラグアイ戦勝利は必須だ。24年ぶりにワールドカップに出場し、史上3度目の出場となるトルコは、オーストラリア戦で何も結果を出せなかったという心理的な重圧を抱えている。ワールドカップでの最高成績は2002年の3位であり、モンテッラ監督率いるチームには、開幕戦での無得点は真の限界ではなく、むしろ例外的な出来事だったことを示唆するだけの十分な実力がある。ハカン・チャルハノール、ケナン・ユルディズ、アルダ・ギュレルらを擁する攻撃陣は力があり、決して侮ることはできない。

3大会連続でワールドカップ出場を逃した後、復帰を果たしたパラグアイは、初戦でアメリカに4失点を喫し、守備面で弱点を露呈した。グスタボ・アルファロ監督は、守備組織とコンパクトさを軸に予選を戦い抜いてきたが、1-4の敗北は、このレベルのより激しい相手に対して、その守備体制が通用するのかという疑問を即座に投げかけた。南米予選では、パラグアイが強豪相手にも結果を出せる能力があることを示したが、サンフランシスコでの初戦は、本大会のレベルが格段に高いことを痛感させるものとなった。パラグアイも勝ち点を獲得する必要があり、 最終局面でフリオ・エンシソの創造性を最大限に引き出す必要がある。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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