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Kyoya Saito

チュニジア指揮官ルナール、日本代表戦へ「彼らに立ち向かうにはチーム全体の精神力が完璧でなければ」

チュニジア 対 日本
チュニジア
日本
ワールドカップ

【欧州・海外サッカー ニュース】チュニジア代表のレナール監督が日本代表について語った。

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チュニジア代表のエルヴェ・ルナール監督が日本代表戦に向けて記者会見に出席した。ブラジル『ge』が伝えている。

ワールドカップ初戦でスウェーデンに1-5と大敗すると、サブリ・ラムシ監督が解任。後任としてルナール監督が就任した。ルナール監督は「過去は私にとって重要ではない。私が関心を持っているのは、明日（土曜日）の日本戦だ。私たちは明日に集中している。私たちが団結し、集中することが重要だ」と述べた。

また、チュニジアのチーム状況について新指揮官は「私は、柔軟な考え方を持つ、決意の固いチームを見つけた。彼らは新たな精神に満ち溢れている。最高のパフォーマンスを発揮するためには、まだまだ改善が必要だと自覚している」とコメント。さらに、日本代表についても「強くて規律正しい日本を打ち負かさなければならない。このチームに立ち向かうには、チーム全体の精神力が完璧でなければならないんだ」と続けた。

最後にルナール監督は「私たちは今を生きなければならない。皆様のご支援、ご信念、そして希望をお願いしたい。私たちは明日、復讐を果たすつもりだ。この精神こそが明日（土曜日）の結果を左右すると信じている」と必勝を期した。

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