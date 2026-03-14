トッテナム、早ければリヴァプール戦後にトゥドール解任か…積極的に後任探しを行っていると報道

トッテナムがイゴール・トゥドール監督の後任探しを行っているようだ。『The Athletic』が伝えた。

昨シーズンのヨーロッパリーグ優勝に導いたアンジェ・ポステコグルー監督を今シーズン開幕前に解任したトッテナムは、トーマス・フランク監督とともにシーズンをスタート。しかし、残留争いに巻き込まれる低調な戦いが続く中、同指揮官は2月に解任され、トゥドール監督が就任した。

しかし、トゥドール監督の下でもトッテナムの調子は上がらない。同指揮官が指揮した公式戦4試合でチームは全敗しており、さらにその間14失点を記録。先日には好調を維持していたチャンピオンズリーグ（CL）でも、アトレティコ・マドリー相手に敵地で不甲斐ない戦いを見せて2-5で完敗した。これを受け、トゥドール監督には早くも懐疑的な目が向けられている。

そんな中、『The Athletic』によると、トッテナムはトゥドール監督の後任探しを開始した模様。15日に行われるリヴァプール戦後に同指揮官を解任する場合に備えて、新指揮官の候補者を積極的に探しているようだ。候補者にはノッティンガム・フォレストから解任されたばかりのショーン・ダイチ監督の名前も含まれている。

ただし、現時点でトッテナムが暫定指揮官を起用するか、長期的な指揮官を招聘するかは不透明のようだ。