世界卓球ツアーの主要大会の一つ「WTTスターコンテンダー・チェンナイ2026」がインド・チェンナイで開催される。世界ランキング上位選手が集結する本大会は、ツアーポイント獲得だけでなく、今後の国際大会の勢力図を占う重要な一戦となる。

本記事では、WTTスターコンテンダー・チェンナイ2026の日程、放送・配信予定、日本人出場選手について紹介する。

卓球WTTスターコンテンダーチェンナイ2026の日程は？

「WTTスターコンテンダー チェンナイ 2026」は、2026年2月10日(火)から2月15日(日)までの6日間にわたり、インド・チェンナイのタミルナドゥ体育スポーツ大学で開催される。大会は前半の予選と後半の本戦に分かれて行われ、世界ランキング上位進出を狙う各国のトップ選手が熱戦を繰り広げる。

2月10日と11日は予選ラウンドを実施。男女シングルス予選に加え、男女ダブルスおよび混合ダブルスの予選が行われ、本戦出場をかけたサバイバルマッチが展開される。

2月12日からは本戦がスタート。男女シングルス1回戦(R48)、男女ダブルスと混合ダブルスの1回戦(R16)が予定されており、ここから大会の本格的な優勝争いが始まる。

大会中盤の2月13日はシングルス2回戦(R32)のほか、男女ダブルスは準々決勝と準決勝、混合ダブルスは準々決勝を実施。続く2月14日にはシングルス3回戦(R16)と準々決勝が行われ、男女ダブルスは優勝ペアが決定する。

最終日の2月15日は男女シングルスの準決勝・決勝、混合ダブルス決勝を開催。各種目の王者が決まり、大会はクライマックスを迎える。

なお、日本と開催地インドの時差は3時間30分で、日本の方が進んでいる。現地の試合開始時間によっては、日本では夜から深夜帯の観戦となる可能性があるため、放送・配信スケジュールは事前に確認しておきたい。

日程 ラウンド 主な実施種目 2月10日(火) 予選 男女シングルス予選1回戦、男女ダブルス予選、混合ダブルス予選 2月11日(水) 予選 男女シングルス予選2回戦、男女ダブルス予選、混合ダブルス予選 2月12日(木) 本戦(1回戦) 男女シングルス(R48)、男女ダブルス(R16)、混合ダブルス(R16) 2月13日(金) 本戦 男女シングルス(R32)、男女ダブルス準々決勝・準決勝、混合ダブルス準々決勝 2月14日(土) 準々決勝・決勝 男女シングルス(R16・準々決勝)、男女ダブルス決勝、混合ダブルス準決勝 2月15日(日) 決勝 男女シングルス準決勝・決勝、混合ダブルス決勝

卓球WTTスターコンテンダーチェンナイ2026の日本人出場選手は？

「WTTスターコンテンダー チェンナイ 2026」には、日本から男子3選手、女子10選手の計13名がエントリーしている。世界ランキングの浮上や国際大会での実績づくりを狙う選手にとって重要なツアーの一戦となる。

男子では、経験豊富な及川瑞基と吉村和弘に加え、若手の坂井雄飛が参戦。シングルスでどこまで勝ち上がれるかに注目が集まる。

女子は主力と若手がバランスよく揃った構成となった。大藤沙月、長﨑美柚、木原美悠、平野美宇ら実績ある選手に加え、高校生の青木咲智が予選から出場予定。さらに、面田采巳はWTT推薦での参戦となる。

なお、張本美和はエントリーリストに名を連ねているものの、最新情報ではキャンセルの可能性も報じられており、最終的な出場可否には注意が必要だ。

ダブルスでは女子ダブルスに3ペアがエントリー。混合ダブルスでは長﨑美柚が韓国のオ・ジュンソンとペアを組む。一方で男子ダブルスに日本勢の出場はない。

また、今大会は日本卓球協会の派遣選手はおらず、全員が自主参加または推薦による出場となっている。

種目 選手名 所属 備考 男子シングルス 及川瑞基 岡山リベッツ - 男子シングルス 吉村和弘 ケアリッツ・アンド・パートナーズ - 男子シングルス 坂井雄飛 愛知工業大学 - 女子シングルス 大藤沙月 ミキハウス - 女子シングルス 長﨑美柚 木下アビエル神奈川 - 女子シングルス 木原美悠 トップおとめピンポンズ名古屋 - 女子シングルス 佐藤瞳 日本ペイントグループ - 女子シングルス 横井咲桜 ミキハウス - 女子シングルス 芝田沙季 日本ペイントグループ - 女子シングルス 平野美宇 木下グループ - 女子シングルス 青木咲智 四天王寺高校 予選から出場予定 女子シングルス 面田采巳 愛知工業大学 WTT推薦 女子シングルス 張本美和 木下グループ キャンセルの可能性あり 女子ダブルス 張本美和／大藤沙月 - 張本の出場状況による 女子ダブルス 佐藤瞳／芝田沙季 - - 女子ダブルス 横井咲桜／青木咲智 - - 混合ダブルス 長﨑美柚／オ・ジュンソン 日本／韓国 -

卓球WTTスターコンテンダーチェンナイ2026の放送・配信予定は？

「WTTスターコンテンダー チェンナイ 2026」は、インターネット配信を中心に視聴可能となる見込みだ。現時点で国内のテレビ放送は発表されておらず、ライブ観戦はオンラインが主な手段となる。

日本向けでは「テレビ東京 卓球チャンネル」が2月12日(木)の本戦からライブ配信を予定している。日本人選手の試合や注目カードが取り上げられる可能性があり、大会の動向を追ううえで重要な配信先となりそうだ。

また、「World Table Tennis」公式YouTubeチャンネルでも配信が予定されているが、対象試合や配信時間などの詳細は未定。大会直前や当日の最新情報を確認しておきたい。

なお、無料動画配信サービス「TVer」での中継予定はない。視聴方法を事前に把握し、見逃しを防ぎたいところだ。

配信サービス 配信開始 配信形式 YouTube(テレビ東京 卓球チャンネル) 2月12日(木) 本戦から ライブ配信 YouTube(World Table Tennis公式) 未定 ライブ配信予定 TVer - 配信なし

日本からの視聴におすすめの国内SIMは？安定した通信環境で大会を楽しむ方法

「WTTスターコンテンダー チェンナイ 2026」はYouTubeを中心としたライブ配信が予定されており、日本から観戦する場合でも安定した通信環境が重要となる。特に外出先で視聴する機会が多い場合、回線速度やデータ容量によって快適さが大きく左右される。

そこで検討したいのが、大容量プランを備えた国内SIMだ。高速データ通信に対応したプランであれば、ライブ配信でも映像が途切れにくく、重要な場面を見逃すリスクを抑えられる。

また、5G対応プランやデータ無制限プランを選べば、長時間の視聴や複数試合のチェックにも対応しやすい。テザリングを活用すれば、タブレットやノートPCでの視聴環境も構築できるため、場所を選ばず大会を楽しめる。

大会期間中に通信制限がかからないよう、自身のデータ使用量を踏まえたプラン選びがポイントとなる。快適な視聴環境を整え、世界トップレベルの戦いを余すことなくチェックしたい。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

格安SIMサービス最新情報

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。