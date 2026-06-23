【6/25】スイスvsカナダの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループBではスイスとカナダが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループB第2節となるスイスvsカナダの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スイスvsカナダ｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 B BC Place Vancouver

スイスvsカナダ｜チームニュース＆予想スタメン

試合の見どころ

2026年ワールドカップのグループB首位をかけて、スイスとカナダが水曜日にバンクーバーのBCプレイス・スタジアムで対戦する。スイスはワールドカップの決勝トーナメントに4大会連続で進出する可能性が非常に高い。スイスは得失点差でボスニア・ヘルツェゴビナに3ポイント差をつけており、ボスニア・ヘルツェゴビナは得失点差で-3となっている。

ムラト・ヤキン監督率いるチームは、あらゆる大会を通じて5試合無敗を続けており、いずれの試合でも失点は1点以下に抑えている。スイスは、この期間、前半に一度も失点しておらず、今大会で失点した2点はいずれもアディショナルタイムに発生したものだ。彼らはこの大会の過去5回の出場で、グループリーグ最終戦で一度も負けたことがなく、4年前の第3節ではセルビアを3-2で破っている。

カナダはワールドカップ初勝利を華々しく祝い、90分間で6ゴールを挙げた。これは、それまでの7回のワールドカップ出場で挙げたゴール数の合計の2倍にあたる。これにより、ジェシー・マーシュ率いるチームは、この大会におけるCONCACAF加盟国による1試合最多得点記録を樹立するとともに、ヨーロッパと南米以外の国として初めてワールドカップ1試合で5得点以上を挙げた国となった。彼らの第2戦でのパフォーマンスはあらゆる面で圧倒的で、攻撃エリア内でのボールタッチ数は97回に達し、1966年以降のワールドカップの試合における他のどのチームよりも26回も多かった。 大敗でもしない限りトップ2から転落することはないだろうから、マーシュ監督はハムストリングの負傷から回復中のエースでキャプテンのアルフォンソ・デイヴィスをベンチに置いておきたいと考えているかもしれない。

両チームの近況

両チームの対戦成績

SUI Last match CAN 0 勝利 0 引分け 1 Win スイス 1 - 3 カナダ 1 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 1/1 両チームが得点 1/1

順位

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