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【6/25】スイスvsカナダの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

スイス 対 カナダ
スイス
カナダ
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FIFAワールドカップ グループB第3節、スイスvsカナダの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループBではスイスとカナダが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループB第2節となるスイスvsカナダの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

スイスvsカナダ｜キックオフ時間

crest
ワールドカップ - グループ。 B
BC Place Vancouver

スイスvsカナダ｜チームニュース＆予想スタメン

スイス vs カナダ 予想スタメン

スイスHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-4-2

Home team crestCAN
1
グレゴール・コーベル
3
シルヴァン・ウィドマー
13
リカルド・ロドリゲス
25
ルカ・ジャケス
5
マヌエル・アカンジ
20
ミシェル・アエビシェール
8
レモ・フロイラー
10
グラニト・ジャカ
11
ダン・エンドイェ
17
ルーベン・バルガス
7
ブレール・エンボロ
16
マクシム・クレポー
2
アリスター・ジョンストン
22
リッチー・ラリア
23
ニコ・シグル
15
モイーズ・ボンビト
17
タジョン・ブキャナン
20
アリ・アーメド
7
スティーブン・エウスタキオ
25
ネイサン・サリバ
10
ジョナサン・デイヴィッド
9
サイル・ラリン

4-4-2

CANAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ムラト・ヤキン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • J. Marsch

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

試合の見どころ

2026年ワールドカップのグループB首位をかけて、スイスとカナダが水曜日にバンクーバーのBCプレイス・スタジアムで対戦する。スイスはワールドカップの決勝トーナメントに4大会連続で進出する可能性が非常に高い。スイスは得失点差でボスニア・ヘルツェゴビナに3ポイント差をつけており、ボスニア・ヘルツェゴビナは得失点差で-3となっている。

ワールドカップ
スイス crest
スイス
SUI
カナダ crest
カナダ
CAN

ムラト・ヤキン監督率いるチームは、あらゆる大会を通じて5試合無敗を続けており、いずれの試合でも失点は1点以下に抑えている。スイスは、この期間、前半に一度も失点しておらず、今大会で失点した2点はいずれもアディショナルタイムに発生したものだ。彼らはこの大会の過去5回の出場で、グループリーグ最終戦で一度も負けたことがなく、4年前の第3節ではセルビアを3-2で破っている。

カナダはワールドカップ初勝利を華々しく祝い、90分間で6ゴールを挙げた。これは、それまでの7回のワールドカップ出場で挙げたゴール数の合計の2倍にあたる。これにより、ジェシー・マーシュ率いるチームは、この大会におけるCONCACAF加盟国による1試合最多得点記録を樹立するとともに、ヨーロッパと南米以外の国として初めてワールドカップ1試合で5得点以上を挙げた国となった。彼らの第2戦でのパフォーマンスはあらゆる面で圧倒的で、攻撃エリア内でのボールタッチ数は97回に達し、1966年以降のワールドカップの試合における他のどのチームよりも26回も多かった。 大敗でもしない限りトップ2から転落することはないだろうから、マーシュ監督はハムストリングの負傷から回復中のエースでキャプテンのアルフォンソ・デイヴィスをベンチに置いておきたいと考えているかもしれない。

両チームの近況

SUI
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

CAN
-直近成績

ゴールを許す
10/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SUI

Last match

CAN

0

勝利

0

引分け

1

Win

1

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位

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