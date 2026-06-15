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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Kyoya Saito

イサクにギェケレシュ！スウェーデンの強力2トップ躍動で白星発進…5得点でチュニジアに大勝

スウェーデン 対 チュニジア
スウェーデン
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【欧州・海外サッカー ニュース】ワールドカップグループFでスウェーデンとチュニジアが対戦した。

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ワールドカップグループFでスウェーデンとチュニジアが対戦した。

スウェーデンはヴィクトル・ギェケレシュとアレクサンデル・イサクが2トップで先発。試合は7分にスウェーデンが先手を取る。裏へのボールをチュニジアGKが弾き、スウェーデンがシュートに至る。DFが弾くも、こぼれ球をヤシン・アヤリが、右足で叩き込んだ。

さらに30分、スウェーデンのカウンターが炸裂。左からイサクが仕掛けると、カットインから右足で流し込み、追加点を挙げた。

チュニジアも反撃に出る、43分、右からハンニバルのクロスをニアに入ったオマル・レキクが頭で合わせ、ファーへと流し込んだ。チュニジアが1点を返し、前半を終えている。

後半に入り、スウェーデンが大きな追加点。ゴール前でチュニジア主将スキリからイサクがボールを奪うと、最後はギェケレシュが流し込み、3-1とリードを広げた。

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84分にもセットプレーからイサクがつま先でコースを変え、途中出場のマティアス・スヴァンベリがネットを揺らした。終了間際にもアヤリがダメ押し弾を挙げ、スウェーデンが5-1と勝利。快勝でワールドカップ初戦を飾った。敗れたチュニジアは次節、21日に日本代表と対戦する。

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