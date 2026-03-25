ドラマ「ストーブリーグ」はどこで見れる？配信視聴方法

ドラマ『ストーブリーグ』がWOWOW・レミノで放送される。

本記事では、『ストーブリーグ』の視聴方法を紹介する。

『ストーブリーグ』｜ストーリー

『ストーブリーグ』の配信は？

2019年から韓国ＳＢＳで放送されたナムグン・ミン主演のドラマ「ストーブリーグ」を日本版でリメイク。亀梨和也主演×瑠東東一郎監督で新たにドラマ化される。万年最下位のプロ野球チームを立て直すために野球未経験のゼネラルマネジャーがやってくる。選手だけでなく球団スタッフまでを巻き込む、熱くてクールなチームビルディング逆転劇となっている。

『ストーブリーグ』はLeminoとWOWOWで放送予定。したがって、地上波での放送予定はない。

『ストーブリーグ』のLeminoでの視聴方法

『ストーブリーグ』はLeminoで配信、WOWOWで放送される。Leminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

【手順1】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順2】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順3】決済情報を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

『ストーブリーグ』のWOWOWでの視聴方法

前述の通り、『ストーブリーグ』はWOWOWプライムで全8話を放送予定。3月28日（土）に一挙に放送されるが、ゆっくり視聴するならWOWOWオンデマンドでの視聴がおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

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④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能